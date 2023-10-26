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إسرائيل تجري بروفة لاجتياح غزة والأمم المتحدة لا مكان آمنا في القطاع

10/26/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «لا مكان آمنا في قطاع غزة» كما أكدت الأمم المتحدة، وحتى «الهدنة الإنسانية» أو الممرات الآمنة لا تجد طريقها للفتح بسبب تعنت إسرائيل التي لاتزال تعد العدة للاجتياح البري للقطاع رغم التحذيرات الدولية من خطورته وما قد يسببه من مجازر. وقد أجرى الجيش الإسرائيلي «بروفة» مصغرة عنه بتنفيذه توغلا محدودا شارك فيه رتل من الدبابات وقوة من المشاة مساء أول من امس، وفق متحدث عسكري.
وأفاد الجيش في بيان عن تنفيذ «عملية محددة الأهداف» في شمال قطاع غزة بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «نحن نتحضر لهجوم بري».
وقال المتحدث العسكري إنه تم ضرب «عدد من الخلايا والبنى التحتية ومنصات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات».
وأضـــاف ان العملـيـــة تندرج «في إطار التحضيرات للمراحل المقبلة من القتال»، مضيفا ان «الجنود خرجوا بعدها من المنطقة وعادوا إلى الأراضي الإسرائيلية».
وفي هذا السياق، قال بيني غانتس الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية أمس إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عسكرية وغيرها من التدابير لعدة سنوات، لاستعادة الأمن في المنطقة الجنوبية عقب عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب القسام التابعة لحركة حماس عبر الحدود من غزة في 7 أكتوبر.
إلى ذلك، شككت لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بفائدة الإنذارات المسبقة التي يصدرها الجيش الإسرائيلي وأكدت أنه «لا مكان آمنا في غزة» حتى في المناطق الجنوبية التي لجأ إليها مئات الآلاف خصوصا بعد إنذار جيش الاحتلال سكان الشمال بأنهم سيواجهون الموت ما لم يتوجهوا جنوبا.
واعتبرت هاستينغز في بيان أن «الإنذارات المسبقة» التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع «لا تحدث أي فرق».
وقالــــت: «بالنسبـــــة للأشخاص الذين لا يمكنهم المغادرة، سواء لأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه أو لأنهم عاجزون عن التنقل، فإن التحذيرات المسبقة لا تحدث أي فرق».
وتابعت هاستينغز: «حين يتم قصف طرق الإجلاء، حين يكون الناس في الشمال كما في الجنوب معرضين للأعمال الحربية، حين لا تتوافر المقومات الأساسية للاستمرار، وحين لا يكون هناك أي ضمانة بالعودة، لا يترك للناس سوى خيارات مستحيلة».
وفي هذا السياق، قالت أستاذة لغة إنجليزية لجأت إلى منزل شقيقها في مخيم دير البلح في وسط القطاع «نجوت من 5 حروب ومليون تصعيد، لكن مع هذه الحرب، يتهيأ لي أن كل ما أفعله هو انتظار دوري لكي أموت».
في هذه الأثناء، تجاوزت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي عتبة الـ 7 آلاف منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: «بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا، و1709 سيدات، و397 مسنا، إضافة إلى إصابة 18484 مواطنا بجروح مختلفة منذ 7 الجاري».
وحذرت الوزارة من «انتشار أوبئة وأمراض معدية في مستشفيات بغزة تحولت إلى مراكز إيواء».
وفي السياق، رفضت إسرائيل إدخال القافلتين الخامسة والسادسة من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.
ونقلـــت وكالـــة أنبــاء «شينخوا» الصينية أن القافلتين تتضمنان 40 شاحنة تحمل أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية. أما إجمالي القوافل التي دخلت منذ بدء الحرب لم يتجاوز 75 شاحنة، علما ان المعدل اليومي لدخول الشاحنات الى القطاع قبل الحرب، كان 100 شاحنة يوميا.


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