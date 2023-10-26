قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى ممرات إنسانية وهدنات لإيصال المساعدات في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة ببروكسل اليوم الخميس على الدعوة إلى "ممرات إنسانية وهدنات " لإيصال المساعدات التي تمس الحاجة إليها إلى غزة.



وأبدى قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد في إعلان للقمة التي عقدت في بروكسل "بالغ قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة"، ودعوا إلى "استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين من خلال جميع التدابير الضرورية بما في ذلك الممرات الإنسانية والهدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية".



وشكلت القمة أول لقاء مباشر للقادة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام التابعة لحركة "حماس" في السابع من أكتوبر.



وفي إعلانهم، كرر الزعماء تنديدهم السابق "بأشد العبارات الممكنة" لهجوم حماس وشددوا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها "بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".



كما كرروا دعوة حماس للإفراج الفوري عن جميع الرهائن "دون أي شروط مسبقة".



وجاء في الإعلان أن "الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وضمان عدم إساءة المنظمات الإرهابية استخدام هذه المساعدات".



وأبدى القادة الأوروبيون في بيانهم الصادر بعد خمس ساعات من المداولات والمتضمن 19 بنداً، ترحيبهم بمقترح إسباني لعقد "مؤتمر دولي للسلام قريبا" للبحث في حل الدولتين.

ولطالما انقسمت دول الاتحاد بين تلك التي تصر على التضامن الضروري مع المدنيين الفلسطينيين، مثل إيرلندا وإسبانيا، والمدافعين الثابتين عن إسرائيل مثل ألمانيا والنمسا والمجر.