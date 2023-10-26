إسرائيل مستعدة للنظر في صفقة تبادل واسعة للأسرى مع حماس

(MENAFN
- Al-Anbaa) أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت وسطاء استعدادها للنظر في صفقة تبادل واسعة النطاق للأسرى مع حركة حماس في غزة.
وأوردت قناة كان الإسرائيلية ان تل ابيب أبلغت الوسطاء بأنها "مستعدة للنظر في صفقة واسعة النطاق للأسرى مع قطاع غزة تؤدي إلى إطلاق سراح عدد كبير من الإسرائيليين".
وبحسب القناة الاسرائيلية، فإن حركة حماس تطالب بتكثيف الإمدادات الإنسانية وإدخال الوقود إلى غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين ووقف إطلاق نار في غزة لإبرام صفقة التبادل.
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي مطلع على المحادثات، التي ذكرت أنها تجري مع قطر ومصر ووسطاء آخرين، قوله إن "الأمور تقترب من لحظة النضج، وسنعرف قريباً إلى أين تتجه".
جاء ذلك في وقت اعلنت "حماس" أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا مع رئيس المخابرات المصريةعباس كامل تناولا فيه آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة.
وذكر بيان صدر عن الحركة أن هنية استعرض مع كامل الجهود التي تبذلها مصر لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني.
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