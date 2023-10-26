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إسرائيل مستعدة للنظر في صفقة تبادل واسعة للأسرى مع حماس

10/26/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت وسطاء استعدادها للنظر في صفقة تبادل واسعة النطاق للأسرى مع حركة حماس في غزة.


وأوردت قناة كان الإسرائيلية ان تل ابيب أبلغت الوسطاء بأنها "مستعدة للنظر في صفقة واسعة النطاق للأسرى مع قطاع غزة تؤدي إلى إطلاق سراح عدد كبير من الإسرائيليين".


وبحسب القناة الاسرائيلية، فإن حركة حماس تطالب بتكثيف الإمدادات الإنسانية وإدخال الوقود إلى غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين ووقف إطلاق نار في غزة لإبرام صفقة التبادل.


ونقلت القناة عن مسؤول سياسي مطلع على المحادثات، التي ذكرت أنها تجري مع قطر ومصر ووسطاء آخرين، قوله إن "الأمور تقترب من لحظة النضج، وسنعرف قريباً إلى أين تتجه".


جاء ذلك في وقت اعلنت "حماس" أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا مع رئيس المخابرات المصريةعباس كامل تناولا فيه آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة.


وذكر بيان صدر عن الحركة أن هنية استعرض مع كامل الجهود التي تبذلها مصر لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني.

MENAFN26102023000130011022ID1107315217

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