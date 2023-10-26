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القوات الإسرائيلية تقتحم مدينتي جنين ونابلس بالضفة المحتلة

10/26/2023 11:29:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القوات الاسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة من عدة محاور.


وأضافت وكالة (وفا) أن اكثر من 40 آلية عسكرية شاركت في هذا الاقتحام، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تمركزت في محيط مسنشفى ابن سينا ومحيط مخيم جنين بالمدينة.


كما اقتحمت قوات اسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

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