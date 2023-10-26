القوات الإسرائيلية تقتحم مدينتي جنين ونابلس بالضفة المحتلة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القوات الاسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة من عدة محاور.
وأضافت وكالة (وفا) أن اكثر من 40 آلية عسكرية شاركت في هذا الاقتحام، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تمركزت في محيط مسنشفى ابن سينا ومحيط مخيم جنين بالمدينة.
كما اقتحمت قوات اسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة المحتلة.
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