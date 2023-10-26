أعيال بطنها وليامال!

(MENAFN
- Al-Anbaa) ويستمر العطاء لأهل الديرة الأوفياء سابقهم ولاحقهم تميزا، وإنجازات بصمتهم التي تنطق بصوت أعلى من الكلام لخدمة الديرة بلا منة ولا غيرها، ليقولوا للجميع من نسيجنا الكويتي ووافديه «كلنا للكويت والكويت لنا».
أما آخر تميز أجيالنا الحالية عبر طرقنا، وشوارعنا بأيديهم خلال ليالي هذه الأيام فيتمثل في مبادرات ترميم ودهان وتلوين مطبات تخفيف السرعة للمركبات المتسارعة عبر الشوارع والطرقات، وكذلك لوحات ارشادية للحدائق العامة ومواقف السيارات ومخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم للعبور بطوابير الخدمات عبر المراكز التجارية والمدارس والأندية، وغيرها مثل تلك التي تدعو إلى ضرورة عدم استخدام النقال أثناء قيادة مركباتهم للخطورة المتوقعة.
كما أن هناك أكثر من ذلك، حيث فرق إنقاذ كبار السن من النساء والرجال وغيرهم ومعاونتهم عند تعطل مركباتهم في البر او عند التواجد في البحر، حيث تهب لنجدتهم من خطر توقفهم أينما كانوا!
كذلك هناك من يعمل على مساندة بعض طلبة المراحل بتذليل صعوبات مناهجهم، أسوة بزملائهم طلاب العلم المتقدمين. كما أن هناك أصحاب الحرف الصغيرة، ومطاعم وجباتهم السريعة، وتزيين مواقعهم بمرطباتهم ومأكولاتهم الشهية عبر سواحل البحر، ومواقع طوابير مركباتهم بالمناطق النموذجية السكنية وغيرها بنظام واحترام للمشاة والمارة!
أضف إلى ذلك النادي العلمي والجداول والمناهج التي تم تفعيلها للمساعده المطلوبة للاستفادة من الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة وكذلك تفعيل دورها للخدمات البيئية والزراعية عبر التشجير والتخضير.
كل هذه الأمور وغيرها الكثير شاهد على دور الشباب أبناء بطنها قولا وعملا، كما كان يوما ما بروز فرسان وكيل الشؤون المرحوم عبدالرحمن المزروعي عندما تم تشجير غاباتها بسواعد شبابها في كافة طرق وساحات الديرة، وهذا الدور التي شهد الجميع على أهميته وأثنوا على جهودهم أجيالا متتابعة بإذن الله لنصرة الكويت الذخر والنخوة.
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