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أعيال بطنها وليامال!

10/26/2023 11:28:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ويستمر العطاء لأهل الديرة الأوفياء سابقهم ولاحقهم تميزا، وإنجازات بصمتهم التي تنطق بصوت أعلى من الكلام لخدمة الديرة بلا منة ولا غيرها، ليقولوا للجميع من نسيجنا الكويتي ووافديه «كلنا للكويت والكويت لنا».
أما آخر تميز أجيالنا الحالية عبر طرقنا، وشوارعنا بأيديهم خلال ليالي هذه الأيام فيتمثل في مبادرات ترميم ودهان وتلوين مطبات تخفيف السرعة للمركبات المتسارعة عبر الشوارع والطرقات، وكذلك لوحات ارشادية للحدائق العامة ومواقف السيارات ومخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم للعبور بطوابير الخدمات عبر المراكز التجارية والمدارس والأندية، وغيرها مثل تلك التي تدعو إلى ضرورة عدم استخدام النقال أثناء قيادة مركباتهم للخطورة المتوقعة.
كما أن هناك أكثر من ذلك، حيث فرق إنقاذ كبار السن من النساء والرجال وغيرهم ومعاونتهم عند تعطل مركباتهم في البر او عند التواجد في البحر، حيث تهب لنجدتهم من خطر توقفهم أينما كانوا!
كذلك هناك من يعمل على مساندة بعض طلبة المراحل بتذليل صعوبات مناهجهم، أسوة بزملائهم طلاب العلم المتقدمين. كما أن هناك أصحاب الحرف الصغيرة، ومطاعم وجباتهم السريعة، وتزيين مواقعهم بمرطباتهم ومأكولاتهم الشهية عبر سواحل البحر، ومواقع طوابير مركباتهم بالمناطق النموذجية السكنية وغيرها بنظام واحترام للمشاة والمارة!
أضف إلى ذلك النادي العلمي والجداول والمناهج التي تم تفعيلها للمساعده المطلوبة للاستفادة من الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة وكذلك تفعيل دورها للخدمات البيئية والزراعية عبر التشجير والتخضير.
كل هذه الأمور وغيرها الكثير شاهد على دور الشباب أبناء بطنها قولا وعملا، كما كان يوما ما بروز فرسان وكيل الشؤون المرحوم عبدالرحمن المزروعي عندما تم تشجير غاباتها بسواعد شبابها في كافة طرق وساحات الديرة، وهذا الدور التي شهد الجميع على أهميته وأثنوا على جهودهم أجيالا متتابعة بإذن الله لنصرة الكويت الذخر والنخوة.

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