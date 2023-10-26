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هل ينقذ الشتاء غزة؟!

10/26/2023 11:28:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لست متعودا على الألفاظ السيئة سواء كتابة أو نطقا، لكنني كتبت منشورا على وسائل التواصل اعتذرت بعده للمتابعين وقلت سامحوني لقد تجاوز الوضع في غزة الانسانية ودخل في مرحلة «الحيونة»، شعب يباد على مرأى ومسمع العالم دون تدخل ودون كف يد آلة الحرب الصهيونية المجرمة عن لحم وعظام الفلسطينيين تفتك بهم ليل نهار.
هذا المنشور كان كالتالي:
«الشتاء قادم.. الشتاء قادم يا (....) أوقفوا الحرب قبل قدوم الشتاء.. مليون انسان بدون سقف او جدران تحميهم من قسوة وأمطار الشتاء. ‏أوقفوا الحرب قبل قدوم الشتاء».
لعل ما شعرت ودفعني لكتابة ذلك المنشور على الملأ وأمام آلاف المتابعين هي الشعور بالقهر والعجز وأنا اشاهد شعبا عربيا مسلما غير مسلح يتم ذبحه من الوريد الى الوريد ونحن عاجزون حتى عن ادخال الماء والأكل لهم.
والذي ذكرته عن الشتاء هو حقيقة قاسية فهو عدو خبيث ومجرم للاجئين والنازحين عن ارضهم، علمنا ذلك من مأساة اللاجئين السوريين حين بدأت السماء تصب ملايين الليترات من الماء على رؤوس مئات الألوف منهم في خيام بدائية بسيطة غرقت من أول رشة، غير البرد القاسي الشديد الذي كان يقرص أجسام الكبار قبل الصغار.
قد يصبر العالم على مناظر القتل السريع والقصف الذي ينتج عنه دمار شديد لكنه (بإذن الله) لن يسكت وهو يرى مئات الألوف من البشر في العراء والمطر يصب عليهم والجليد يلسع جلودهم فيقتل أطفالهم والمسنين.
‏‫تلك المناظر البشعة الحزينة ستنقلها شاشات التلفزيون العالمية وستصل الصورة (بإذن الله) الى ضمائر مليارات البشر قبل عيونهم فتتحرك احاسيس الرحمة لديهم فيتدخلون لوقف هذه المأساة.
هل يفعلها شتاء 2023 فيوقف اكبر كارثة انسانية في العصر الحديث؟ شعب صغير مغلوب على امره يتعرض للقصف ليل نهار بأحدث وأكبر القنابل والطريق مسدود أمامه في كل الاتجاهات.
نقطة أخيرة: أعتقد والله أعلم (وأتمنى ذلك) أنه في أول عاصفة مطرية شتوية تهب على غزة سيتعاطف العالم كله معها وسيدفعون باتجاه وقف الحرب.


ghunaimalzu3by@

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