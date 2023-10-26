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نصر من الله وفتح قريب

10/26/2023 11:28:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رغم استمرار الاستهداف الوحشي لمدينة غزة ومحاولات إجبار سكان غزة على ترك أراضيهم، فمن المهم أن يبقى الشعب الفلسطيني صامدا وحاضرا على أرضه مكافحا ضد وحشية المجازر الصهيونية، وأن يعلم الشعب الفلسطيني بخطر تهويد الأراضي الفلسطينية، وأن الصهاينة مشبعون بثقافة إلغاء الآخر المختلف دينيا وعنصريا وإلغاء الحقوق القومية للفلسطينيين.
إذن لتتضافر الجهود الدولية لايقاف وحشية المجازر والقصف العشوائي وإنقاذ مدينة القدس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتخليصها من براثن التهويد التي استهدفت معالمها والأماكن المقدسة ووضع حد لعمليات القتل والتدمير الجماعي بلا رحمة وشفقة في إبادة جماعية يرتكبها جيش الاحتلال بسلوك إجرامي ضد الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال لم يسلم منه أحد. فالواقع المأساوي أدمى قلوبنا وجرح مشاعرنا وأبكى عيوننا، حيث انعدمت الإنسانية والرحمة بما يحدث من حصار غزة وتجويع وقهر بلا كهرباء ولا ماء ولا دواء، وكذلك تدمير المستشفيات ومحاصرة القطاع وعزله عن العالم وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
فأرض فلسطين والقدس الشريف أرض مباركة بها المسجد الأقصى وهي مهبط ومسكن الأنبياء، ويرتبط الإسراء والمعراج بالقدس التي سميت قدسا لأن الله باركها وقدسها، حيث سرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الاقصى، ومن هناك عرج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء.
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الاقصى، وجميع الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف طاهرة ومقدسة، يعبث فيها الصهاينة الذين ليس لهم وطن وكانوا مشردين ومبعثرين ومقطعين في شتى بقاع العالم إلى أن جاء وعد بلفور في الثاني من نوفمبر 1917 بتأمين غطاء الشرعية الدولية بمنح اليهود وطنا قوميا في فلسطين، ليعطي من لا يملك إلى من لا يستحق، ويتم تجميع اليهود من شرق أوروبا ومن جميع أنحاء العالم في أرض فلسطين المغتصبة.
ندعو إلى تكثيف الدول العربية والإسلامية وجميع المؤسسات العالمية وحقوق الإنسان جهودها لاحتواء الحرب ومنعها من التمدد وضرورة البحث عن سبل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي راح ضحيتها الأبرياء ويجب احترام القانون الدولي الإنساني ورفع الحصار الجائر عن غزة، فلا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يأخذ حقه بأرضه ووطنه والعيش على أرضه بسلام وحياة كريمة.
كلنا أمل أن تتحرر فلسطين والمسجد الأقصى من العدو الصهيوني، كما حررها صلاح الدين الأيوبي من الفرنجة الصليبيين في معركة حطين في عام 1187م. تهوى النفوس والجوارح وباشتياق وتطير بجناح الفرح لزيارة مدينة الايمان بيت المقدس، حتى يتحقق نصر من الله وفتح قريب.


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