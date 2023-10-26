استطلاعات الرأي.. تغيرات ملحوظة

غطت بعض استطلاعات الرأي الأميركية التطورات الحالية عقب عملية طوفان الأقصى وما تلاها من رد وحشي إسرائيلي ومسائل عدة متصلة بالصراع الدائر سنعرض لبعضها هنا مع خلاصتها.بعد بدء الحرب بأيام أجرت مؤسسة You Gov استطلاعا بمشاركة 1000 بالغ أميركي، وظهر فيه التفاوت في مواقف الأميركيين تجاه الصراع، حيث مال 39% من المشاركين إلى دعم إسرائيل أكثر من الفلسطينيين (12% فقط يميلون لصالح الفلسطينيين)، ورأى 35% من المشاركين أن الفلسطينيين هم المسؤولون أكثر عن اندلاع العنف (13% يرون إسرائيل مسؤولة)، واعتبر 61% من المشاركين أن حماية إسرائيل أهم من حماية الفلسطينيين (36% يرون العكس)، سياسيا، قال 65% من المشاركين إن التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل مهم، ورأى 64% أن حماس منظمة إرهابية، واعتقد 57% أن إسرائيل تحظى بدعم دولي أكبر من حماس.ثم ظهرت تطورات أخرى في المواقف، في استطلاع ثان نفذته نفس المؤسسة في منتصف أكتوبر 2023 شمل 4461 بالغا أميركيا، حيث تزايد التعاطف مع إسرائيل بنسبة 78%، مقارنة بتعاطف 23% مع الفلسطينيين، ودعم 50% من المشاركين قرار الجيش الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة، وكان الدعم بنسبة 46% من الديموقراطيين و66% من الجمهوريين، وتظهر هذه النتائج تغيرات في آراء الأميركيين تجاه الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، مع تفاوت واضح بين مواقف الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة.في ذات الفترة، أظهرت نتائج استطلاع لوكالة Reuters-Ipsos، الذي شمل 1003 بالغين أميركيين، أن 78% يؤيدون مواصلة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مع اختلاف الديموقراطيين والجمهوريين في درجة الدعم، وتزايد ملحوظ في دعوة إسرائيل الى عدم استهداف المدنيين، حيث وافق 81% على عبارة مفادها أنه «يجب على إسرائيل تجنب قتل المدنيين في ضرباتها الانتقامية ضد حماس»، أما استطلاع منظمة «داتا فور بروغرس» الأميركية، الذي شمل 1329 بالغا أميركيا، فقد أيد 66% من المشاركين فيه الدعوة الى وقف إطلاق النار ووقف التصعيد في غزة، بما يظهر تأثر موقف الرأي العام بالأحداث الجارية والصراع الدائر.تشير هذه الاستطلاعات إلى تطور مواقف الرأي العام الأميركي ولاسيما بين فئة الشباب وتفاعله مع الأحداث الجارية وتأثيرها على التفاهم والدعم لإسرائيل والسلام في الشرق الأوسط، فرغم أن الرأي العام الأميركي بقي على انحيازه المعهود لإسرائيل، إلا أن فظائع إسرائيل في غزة وما ترتكبه من إبادة جماعية واستهداف للبنية التحتية، وربما الإحساس بالمأزق الأخلاقي في تأييدها، قد دفع نحو تزايد الطلب لوقف إطلاق النار.

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