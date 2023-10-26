(MENAFN
- Al-Anbaa)
قال أحدهم ذات يوم جملة بقيت راسخة ومحفورة في رأسي، أتذكرها كلما وضعت في موقف يجعلني أستعيدها فيه، قال: «في أي حدث تمرون به في حياتكم، اعبروا إلى ضفة الآخر»، أي أن تضع نفسك في مكانه، فإذا وجدت أن تصرفك أو كلماتك التي تخرج منك لائقة أو مسيئة، عندها احكم بنفسك واختر طريقتك التي تجدها مناسبة مع الموقف.
ولو أسقطنا هذا التعبير على واقعنا واعتمدناه مقياسا في تعاملاتنا الإنسانية مع بعضنا بعضا، ربما لارتقينا بمجتمعنا عبر احترامنا للاختلاف والتنوع.
كالنقد مثلا، هناك الكثير من المنتقدين من يلجأ إلى السب والشتم والتعرض لأعراض الناس دون دليل، وهو سبيل الضعفاء لا محالة، سبيل من لا حجة لديه، والبعض الآخر تجد انتقاده لاذعا مع إيحاءات مليئة بالسخرية.
وهناك من يسعى من وراء انتقاده إلى تصفية حسابات قديمة، بخلاف ذلك الصنف الذي يؤمن بمبدأ «أنا أعترض إذن أنا موجود»، فهؤلاء كثر والحديث عنهم يطول.
إلى أن تطور الانتقاد في وقتنا هذا فصار بعيدا عن المنهجية وأقرب للهمجية، مليئا بالإهانات والسباب تحت مسمى لكل منا الحق في النقد، متناسين أن ثمة فرقا كبيرا بين النقد والانتقاد، فالنقد عادة ما يكون مبنيا على حجج وبراهين بطرق إيجابية هدفها التصويب والتصحيح، وقلة من يمارسونه بضمير وحيادية، أما الانتقاد فهو عادة ما يكون محاولة لتصيد أخطاء الغير لا أكثر.
ونحن لا نتمنى هذا النوع من النقد، أي لا نريد نقدا مليئا بالكره والحقد والحسد خاليا من الموضوعية، ولا نقدا خاضعا للمشاعر والعواطف قائما على المجاملة والانحياز، مما يمنعك حتى من قول رأيك، لأن من تريد ان تنتقده صديق لك أو شخص تكن له من المشاعر والعواطف الكثير، ولنا في قصة امرئ القيس وعلقمة الدليل، يحكى أنهما احتكما لأم جندب زوجة امرئ القيس، كل منهما يقول للآخر «أنا أشعر منك»، فطلبت أم جندب دليلا على ذلك من شعريهما، لتحكم في النهاية لعلقمة بالجودة والسبق، معللة ذلك بأن فرسه أجود من فرس امرئ القيس، إلا أن هذا الحكم كان نابعا من حبها لعلقمة، ما دفع بامرئ القيس ليطلقها ويتزوجها علقمة بعد ذلك.
لكننا نريد نقدا يرتقي بنا وبمن ننتقده، نريد نقدا أساسه الفكرة بالفكرة، والحجة بالحجة، نقدا بعيدا عن الشخصنة والثأر، خاليا من السلبية والتجريح، قريبا من الإيجابية والوضوح، فالانتقاد العشوائي يولد العداوات لا أكثر.
وبعض الكلمات تخرج من أفواه أصحابها كالرصاص، لا يلقون لها بالا، فإذا بها تخترق أجساد وقلوب متلقيها.
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