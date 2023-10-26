قال أحدهم ذات يوم جملة بقيت راسخة ومحفورة في رأسي، أتذكرها كلما وضعت في موقف يجعلني أستعيدها فيه، قال: «في أي حدث تمرون به في حياتكم، اعبروا إلى ضفة الآخر»، أي أن تضع نفسك في مكانه، فإذا وجدت أن تصرفك أو كلماتك التي تخرج منك لائقة أو مسيئة، عندها احكم بنفسك واختر طريقتك التي تجدها مناسبة مع الموقف.ولو أسقطنا هذا التعبير على واقعنا واعتمدناه مقياسا في تعاملاتنا الإنسانية مع بعضنا بعضا، ربما لارتقينا بمجتمعنا عبر احترامنا للاختلاف والتنوع.كالنقد مثلا، هناك الكثير من المنتقدين من يلجأ إلى السب والشتم والتعرض لأعراض الناس دون دليل، وهو سبيل الضعفاء لا محالة، سبيل من لا حجة لديه، والبعض الآخر تجد انتقاده لاذعا مع إيحاءات مليئة بالسخرية.وهناك من يسعى من وراء انتقاده إلى تصفية حسابات قديمة، بخلاف ذلك الصنف الذي يؤمن بمبدأ «أنا أعترض إذن أنا موجود»، فهؤلاء كثر والحديث عنهم يطول.إلى أن تطور الانتقاد في وقتنا هذا فصار بعيدا عن المنهجية وأقرب للهمجية، مليئا بالإهانات والسباب تحت مسمى لكل منا الحق في النقد، متناسين أن ثمة فرقا كبيرا بين النقد والانتقاد، فالنقد عادة ما يكون مبنيا على حجج وبراهين بطرق إيجابية هدفها التصويب والتصحيح، وقلة من يمارسونه بضمير وحيادية، أما الانتقاد فهو عادة ما يكون محاولة لتصيد أخطاء الغير لا أكثر.ونحن لا نتمنى هذا النوع من النقد، أي لا نريد نقدا مليئا بالكره والحقد والحسد خاليا من الموضوعية، ولا نقدا خاضعا للمشاعر والعواطف قائما على المجاملة والانحياز، مما يمنعك حتى من قول رأيك، لأن من تريد ان تنتقده صديق لك أو شخص تكن له من المشاعر والعواطف الكثير، ولنا في قصة امرئ القيس وعلقمة الدليل، يحكى أنهما احتكما لأم جندب زوجة امرئ القيس، كل منهما يقول للآخر «أنا أشعر منك»، فطلبت أم جندب دليلا على ذلك من شعريهما، لتحكم في النهاية لعلقمة بالجودة والسبق، معللة ذلك بأن فرسه أجود من فرس امرئ القيس، إلا أن هذا الحكم كان نابعا من حبها لعلقمة، ما دفع بامرئ القيس ليطلقها ويتزوجها علقمة بعد ذلك.لكننا نريد نقدا يرتقي بنا وبمن ننتقده، نريد نقدا أساسه الفكرة بالفكرة، والحجة بالحجة، نقدا بعيدا عن الشخصنة والثأر، خاليا من السلبية والتجريح، قريبا من الإيجابية والوضوح، فالانتقاد العشوائي يولد العداوات لا أكثر.وبعض الكلمات تخرج من أفواه أصحابها كالرصاص، لا يلقون لها بالا، فإذا بها تخترق أجساد وقلوب متلقيها.

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