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سلاح الدعاء

10/26/2023 11:28:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يُعتبر الدعاء سلاح المؤمن، يدعو به ربه في جميع الأوقات، خصوصا عند الشدائد والمحن والكربات والحاجة (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) غافر 60، وهذا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم يستخدم سلاح الدعاء في غزوتي بدر والأحزاب، ففي غزوة بدر التي وقعت في رمضان من السنة الثانية للهجرة، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مع اصحابه لقتال الكفار، وكان عدد المسلمين 317 من المهاجرين والانصار، وكان عدد الكفار ألف رجل ومعهم أقوى السلاح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو ربه دعاء متواصلا أن ينصر الحق وأهله ويقول (اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض). فأنزل الله الملائكة تُثبت المؤمنين وتقويهم وتم النصر للمسلمين بالرغم من قلة عددهم.
لذا أناشد عموم المسلمين والمسلمات كبارا وصغارا بالدعاء لإخواننا في غزة، وتقديم المساعدات المالية والعينية لهم.
وذلك بعد أن تكالبت عليهم قوى الشر وحرمتهم من أبسط حقوقهم من سكن وغذاء وماء ودواء وكهرباء. الله يحميكم وينصركم على المعتدين الصهاينة المغتصبين، وأبشروا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شيد، ومن قتل دون أهله في شهيد».
اقرأ واتعظ: قال تعالى: (ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياءُ عند ربهم يُرزقون) آل عمران 169.

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