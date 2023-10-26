500 مليار دولار التبادل التجاري بين شنغهاي للتعاون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، جان مين، إن حجم التبادل التجاري بين أعضاء المنظمة خلال عام 2022 بلغ نحو 500 مليار دولار.
وقال الأمين العام إثر اجتماعه مع مجلس رؤساء حكومات الدول أعضاء المنظمة في العاصمة بشكيك، أمس: "في نهاية عام 2022 اقترب حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من 500 مليار دولار".
وأضاف مين: "حصل التعاون (في إطار منظمة شنغهاي للتعاون) على دفعة جديدة في عدد من المجالات ذات الصلة، الناجمة عن التحديات الجديدة التي نواجهها في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وقطع سلاسل الإنتاج والتوريد التقليدية"وفق وكالة "تاس" الروسية.-(رويترز)
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