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500 مليار دولار التبادل التجاري بين شنغهاي للتعاون

10/26/2023 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، جان مين، إن حجم التبادل التجاري بين أعضاء المنظمة خلال عام 2022 بلغ نحو 500 مليار دولار.
وقال الأمين العام إثر اجتماعه مع مجلس رؤساء حكومات الدول أعضاء المنظمة في العاصمة بشكيك، أمس: "في نهاية عام 2022 اقترب حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من 500 مليار دولار".
وأضاف مين: "حصل التعاون (في إطار منظمة شنغهاي للتعاون) على دفعة جديدة في عدد من المجالات ذات الصلة، الناجمة عن التحديات الجديدة التي نواجهها في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وقطع سلاسل الإنتاج والتوريد التقليدية"وفق وكالة "تاس" الروسية.-(رويترز)

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