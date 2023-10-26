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تزايد احتمالات تراجع النمو إلى أدنى مستوياته منذ عقود

10/26/2023 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بيير أوليفييه غورينشا *

يواصل الاقتصاد العالمي التعافي من أثر الجائحة، والغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة غلاء المعيشة، حيث أبدى صلابة مبهرة في مواجهة الأحداث الماضية. فرغم اضطراب أسواق الطاقة والغذاء من جراء الحرب، والتشديد النقدي غير المسبوق لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته على مدار عقود، تباطأت مسيرة النشاط الاقتصادي لكنها ظلت مستمرة دون توقف. ومع ذلك، يظل النمو بطيئا وغير متوازن، مع تزايد التباعد بين مساراته عبر البلدان.
وفي الوقت الحالي، يمضي الاقتصاد العالمي بخطى واهنة لا مسرعة.
فحسب أحدث توقعاتنا، يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3,5 % في عام 2022 إلى 3 % خلال العام الحالي و2,9 % في العام القادم، مما يعكس تراجعا قدره 0,1 نقطة مئوية في توقعات عام 2024 مقارنة بشهر يوليو. وما تزال هذه التوقعات أقل كثيرا مقارنة بالمتوسط التاريخي.
ويواصل التضخم الكلي تراجعه من 9,2 % في عام 2022 على أساس سنوي مقارن، ليصل إلى 5,9 % في العام الحالي و4,8 % في عام 2024. ومن المتوقع أيضا تراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، وإن كان بوتيرة أكثر تدرجا، ليصل إلى 4,5 % في العام القادم. وُيرجَح ألا تتمكن معظم البلدان من إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة حتى عام 2025.
ونتيجة لذلك، أصبحت التوقعات أكثر اتساقا مع سيناريو "الهبوط الهادئ" الذي يفترض تخفيض التضخم دون حدوث هبوط كبير في مستويات النشاط الاقتصادي، وخاصة في الولايات المتحدة حيث تشير تنبؤاتنا حاليا إلى ارتفاع طفيف في معدل البطالة من 3,6 % إلى 3,9 % بحلول عام 2025.
غير أن بعض أوجه التباعد المهمة قد بدأت في الظهور، ليسجل النشاط الاقتصادي في بعض المناطق تراجعا كبيرا عن توقعات ما قبل الجائحة. ويبدو التباطؤ أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المناظرة. وفي مجموعة الاقتصادات المتقدمة، تم رفع توقعات النمو للولايات المتحدة، في ظل صلابة الاستهلاك والاستثمار، بينما تم تخفيض توقعات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. كذلك أثبتت العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة صلابتها على غير المتوقع، ما عدا الصين التي تمثل استثناء ملحوظا بسبب ما تواجهه من تيارات معاكسة متزايدة نتيجة أزمتها العقارية وتراجع مستويات الثقة.
وهناك ثلاث قوى مؤثرة في هذا الصدد: يوشك قطاع الخدمات على التعافي تماما، وتتراجع حاليا مستويات الطلب القوية التي ساهمت في دعم الاقتصادات الخدمية.
يفرض تشديد أوضاع الائتمان في الوقت الحالي عبئا على أسواق الإسكان، والاستثمار، والنشاط الاقتصادي، ولا سيما في البلدان حيث ترتفع نسبة القروض العقارية ذات أسعار الفائدة المتغيرة أو حيث تكون الأسر أقل استعدادا، أو ربما أقل قدرة، للإنفاق من مدخراتها. وفي بعض البلدان، تتزايد حالات إفلاس الشركات، وإن كان ذلك مقارنة بأدنى مستوياتها تاريخيا. وتقف البلدان حاليا عند نقاط مختلفة في دورة رفع أسعار الفائدة: فالاقتصادات المتقدمة (باستثناء اليابان) تقترب من نقطة الذروة، بينما بدأت بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة، مثل البرازيل وشيلي، مرحلة التيسير بالفعل.
يتشكل التضخم والنشاط الاقتصادي حاليا في ضوء صدمة أسعار السلع الأولية التي شهدها العام الماضي. فقد سجلت الاقتصادات المعتمدة بشدة على وارادات الطاقة من روسيا زيادة كبيرة في أسعار الطاقة وتباطؤا حادا في النشاط الاقتصادي. وفي منطقة اليورو، كان لانتقال آثار زيادة أسعار الطاقة دور كبير في رفع التضخم الأساسي - على عكس الولايات المتحدة حيث تعكس ضغوط التضخم الأساسي نقص المعروض في سوق العمل.
ورغم مؤشرات الهدوء، ما تزال أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة قوية، حيث تساهم معدلات البطالة المنخفضة بالمعايير التاريخية في دعم النشاط. ورغم تحسن الأجور الحقيقية، لا توجد أدلة واضحة على حدوث "دوامة الأجور والأسعار". وعلاوة على ذلك، شهدت بلدان كثيرة تراجعا حادا - جديرا بالترحيب – في فروق توزيع الدخل، حيث يساهم ارتفاع قيمة وسائل الراحة، متمثلة في جداول العمل المرنة والعمل من بُعد، في الحد من ضغوط الأجور في شريحة أصحاب الدخول المرتفعة.
رغم تراجع بعض المخاطر الشديدة -مثل حدة عدم الاستقرار في القطاع المصرفي فإن ميزان المخاطر ما يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية.
فقد تستفحل الأزمة العقارية في الصين لتفرض تحديات معقدة على مستوى السياسات. ولاستعادة الثقة، يتعين التعجيل بإعادة هيكلة شركات التطوير العقاري التي تعاني من الاضطرابات، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومعالجة الضغوط في الماليات العامة المحلية.
وفي حالة انخفاض أسعار العقارات في الصين بأسرع من اللازم، ستتدهور الميزانيات العمومية في القطاع المصرفي وقطاع الأسر، مع احتمال تضخم الآثار المالية. وبينما يمكن أن يتيح التدخل لدعم أسعار العقارات حماية مؤقتة للميزانيات العمومية، فإنه سيؤدي إلى مزاحمة فرص الاستثمار الأخرى، والحد من أنشطة البناء الجديدة، والتأثير سلبا على إيرادات الحكومات المحلية من خلال خفض مبيعات الأراضي. وفي كلتا الحالتين، يتعين على الاقتصاد الصيني الخروج عن نسق النمو القائم على توفير الائتمان للقطاع العقاري. ورغم انخفاض معدلات التضخم الأساسي والكلي على حد سواء، فإنها ما تزال تتجاوز الحدود المواتية. فقد سجلت توقعات التضخم على المدى القريب ارتفاعا ملحوظا تجاوز المستوى المستهدف، وإن كانت تبدو حاليا في سبيلها إلى تجاوز هذا المنعطف.
وعلاوة على ذلك، تآكلت هوامش الأمان المالي في كثير من البلدان، في ظل ارتفاع مستويات الدين، وتزايد تكاليف التمويل، وتباطؤ النمو، واتساع الفجوة بين المطالب المتزايدة على الدولة والموارد المالية المتاحة. ويعرض ذلك الكثير من البلدان لمخاطر الأزمات، ويتطلب تجديد التركيز على إدارة مخاطر المالية العامة.
وأخيرا، على الرغم من تشديد السياسة النقدية، تراجعت حدة الأوضاع المالية في كثير من البلدان، حسبما يرد تفصيلا في أحدث عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي. وفي الأسواق الصاعدة خصوصا، يكمن الخطر في إعادة تسعير المخاطر على نحو حاد قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في قيمة الدولار الأميركي، وبالتالي خروج التدفقات الرأسمالية، وزيادة تكاليف الاقتراض والمديونيات الحرجة.
وفقا للسيناريو الأساسي، تستمر البنوك المركزية في موقفها المشدد مع تجنب التيسير قبل الآوان، ليواصل التضخم انحساره. وبمجرد ترسخ وتيرة خفض التضخم، وتراجع التوقعات التضخمية على المدى القريب وتجلي أهداف التضخم في مرمى البصر، سيكون من الملائم تخفيض سعر الفائدة الأساسي تدريجيا مع مواصلة الالتزام باستقرار الأسعار.
ويتعين أن تعمل سياسة المالية العامة على إعادة بناء هوامش الأمان المالي، بعدة سبل منها إلغاء دعم الطاقة، مع توفير الحماية للفئات الضعيفة، وهو ما سيساعد أيضا في خفض معدلات التضخم. وخلال العام الماضي، سارت سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في اتجاه واحد في ظل إيقاف العمل بكثير من تدابير المالية العامة الطارئة المرتبطة بالجائحة، ولكنهما أصبحا أقل اتساقا في العام الحالي. ويمثل الاتساع الهائل في عجز المالية العامة في الولايات المتحدة الشاغل الأكبر على الإطلاق، حيث ينبغي ألا تساير سياسة المالية العامة الاتجاهات الدورية، وخاصة في المرحلة الحالية من دورة التضخم.
وينبغي كذلك إعادة التركيز على آفاق الاقتصاد المعتمة على المدى المتوسط. فآفاق النمو العالمي تبدو ضعيفة، وخاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ولذلك انعكاسات عميقة تتمثل في زيادة تباطؤ وتيرة التقارب نحو مستويات المعيشة في الاقتصادات المتقدمة، وانخفاض الحيز المتاح للإنفاق من المالية العامة، وزيادة مواطن الضعف في هيكل الدين والانكشاف للصدمات، فضلا عن تضاؤل فرص التغلب على الندوب الغائرة التي خلفتها الجائحة والحرب.
وفي ظل انخفاض النمو وارتفاع أسعار الفائدة وضيق حيز الإنفاق من المالية العامة، تصبح الإصلاحات الهيكلية عاملا حيويا. وعلى المدى الطويل، من الممكن زيادة النمو من خلال التسلسل الدقيق للإصلاحات، بداية بالإصلاحات التي ينصب تركيزها على الحوكمة، وتنظيم الأعمال، والقطاع الخارجي. ومن شأن هذا الجيل الأول من الإصلاحات أن يساهم في إطلاق إمكانات النمو وزيادة فعالية الإصلاحات اللاحقة بدرجة أكبر - سواء في أسواق الائتمان أو في مجال التحول الأخضر.
ويمكن أن يساعد التعاون متعدد الأطراف في ضمان تحسين نتائج النمو عبر البلدان. وينبغي أن تحرص البلدان على تجنب تنفيذ السياسات التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتتسبب بالتالي في تشويه التجارة الدولية. وينبغي أن تعمل البلدان على حماية تدفق الموارد المعدنية الحيوية اللازمة للتحول المناخي، والسلع الأولية الزراعية. ومن شأن هذه "الممرات الخضراء" أن تساعد في خفض التقلبات وتسريع وتيرة التحول الأخضر.
وأخيرا، ينبغي أن تعمل جميع البلدان على منع التشرذم الجغرافي-الاقتصادي الذي يعوق التقدم نحو تحقيق الرخاء المشترك، بل وعليها أن تسعى إلى استعادة الثقة في الأطر متعددة الأطراف القائمة على القواعد التي تعزز الشفافية واليقين بشأن السياسات. ومن الضروري كذلك إنشاء شبكة أمان مالي عالمية قوية، يشغل صندوق النقد الدولي موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية.

** خبيران في صندوق النقد الدولي

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