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مؤشر البورصة يرتفع %0.07

10/26/2023 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق إلى 2414.19 نقطة، بارتفاع نسبته 0.07 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1.899 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.36 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.08 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكهربائية، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والانشائية، العقارات، التأمين، الخدمات المالية المتنوعة 2.82 %، %2.40، 0.88 %، 0.66 %، 0.31 %، 0.15 %، %0.13 على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، التبغ والسجائر، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، النقل، الأغذية والمشروبات 2.08 %، 1.27 %، 0.54 %، 0.30 %، 0.24 %، 0.17 %، 0.13 %، %0.13، 0.05 %، 0.03 %، 0.03 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية بنسبة %4.62، السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية القابضة بنسبة 4.08 %، القدس للصناعات الخرسانية بنسبة %3.64، أمواج العقارية بنسبة 3.33 %، والركائز للاستثمار بنسبة 3.13 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 5.00 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة %4.11، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة %4.08، العبور للشحن والنقل بنسبة %3.70 ، ودار الغذاء بنسبة 2.86%.

MENAFN26102023000072011014ID1107315207

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