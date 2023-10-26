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ميتا تمدد محاربة المحتوى الفلسطيني إلى المسنجر

10/26/2023 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






تنهمك شركة " ميتا" الاميركية بمواصلة العمل دون توقف لمحاربة المحتوى الفلسطيني ومناصرة دولة الاحتلال "اسرائيل" بتحيز واضح وعلى جميع تطبيقاتها وخدماتها التابعة لها، فقد بدأت مؤخرا بانتهاك خصوصية المستخدمين في تطبيق "المسنجر " للمراسلات ضاربة بعرض الحائط كل معايير وسياسات الخصوصية التي طالما تغنت بها على مدار السنوات الماضية.
وبذلك تضيف شركة " ميتا" فصلا جديدا في سجل محاربتها المحتوى الفلسطيني، يضاف الى كل ارجاءاتها السابقة التي قامت بمناصرة دولة الاحتلال وروايتها، ولإسكات صوت الحقيقة وما يجري على الارض من جرائم ومجازر قام بها العدوان الاسرائيلي في حرب راح ضحيتها حتى يوم امس اكثر من 6500 شهيد اكثرهم من الاطفال والنساء.
وأعلن مركز صدى سوشال الفلسطيني المتخصص في الحقوق الرقمية، بأن شركة " ميتا" بدأت بإجراءات جديدة تنتهك فيها الخصوصية للمستخدمين الفلسطينيين لتطبيق المسنجر التابع لها.
وقال المركز في اعلانه: " يتابع صدى سوشال ممارسة خطيرة تنتهك فيها شركة ميتا من خلال تطبيق ماسنجر خصوصية المستخدمين في المحادثات الخاصة، حيث يقوم التطبيق بحذف الرسائل التي تحتوي على بعض المقاطع حول العدوان الأخير وتحديدا تلك التي تنشرها التنظيمات الفلسطينية".
وأكد المركز قائلا: " ان هذا التطور الخطير يدعو للقلق والقيام بتدخل جدي حول حول ما الذي يراقب وكيفية يحدد الخصوصية وما مفهوم الخصوصية لدى شركة ميتا".
وتتبنى شركة ميتا المالكة لتطبيقات: فيسبوك، مسنجر، واتساب، الانستغرام، وذريدز، من سنوات معايير وسياسات للخصوصية لحماية المجتمعات والمستخدمين، ولكنها بدأت خلال فترة الاسبوعين الماضيين بتطبيق اجراءات انحازت فيها لرواية دولة الاحتلال وفي محاربة المحتوى الفلسطيني وبشكل صارخ.
وتظهر احدث التقارير العالمية الصادرة عن موقع " داتا ريبورتال" العالمي، أن قاعدة مستخدمي شبكة الانترنت بمختلف تقنياتها السلكية واللاسلكية بلغ مع بداية العام الحالي في فلسطين قرابة 3.96 مليون مستخدم، منهم حوالي 2.95 مليون مستخدم للسوشال ميديا بكل منصاتها، فيما يبلغ عدد مستخدمي تطبيق " المسنجر فيسبوك" قرابة 2.2 مليون مستخدم فلسطيني.
وعلى صعيد متصل أدان مركز " صدى سوشال" اول من امس عدم اتخاذ منصات التواصل الاجتماعي أي إجراءات حقيقة وجدية لمنع انتشار المعلومات الكاذبة مثل قطع الفلسطينيين لرؤوس الأطفال واغتصابهم النساء.
نرى في صدى سوشال أن السماح بانتشار هذه المعلومات الخاطئة والمضللة ساهمت في إعطاء الاحتلال الإسرائيلي حجة لارتكاب جرائمه ضد المدنيين في قطاع غزة.
وفي سياق مناصرتها لعدوان دولة الاحتلال على غزة قامت شركة " ميتا" سابقا بحظر منصة " أكثر من 150 رقما لمستخدمين في قطاع غزة ما يعرض حياتهم للخطر، في الوقت الذي يحتاج فيه الفلسطينيون في قطاع غزة إلى أي وسيلة اتصال ممكنة للحصول على المعلومات ومعرفة الأماكن الآمنة والاطمئنان على عائلاتهم، وحتى طلب النجدة.
كما وأعلنت الشركة سابقا عن حذف 795 ألف منشور على منصاتها المختلفة في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب.

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