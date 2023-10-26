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المبيضين يعزي أسرة الجزيرة باستشهاد أفراد من عائلة الدحدوح

10/26/2023 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدم وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. مهند المبيضين، باسمه وباسم الأسرة الإعلامية، أحر التعازي لأسرة قناة الجزيرة ومراسلها في قطاع غزة وائل الدحدوح، باستشهاد أفراد من عائلته أول من أمس، إثر قصف الاحتلال لمنزلهم في القطاع.
ودان المبيضين، استهداف قوات الاحتلال للمدنيين والصحفيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لافتا الى أن هناك 23 صحفيا، استشهدوا منذ بداية الحرب على غزة.
وشدد الوزير مبيضين على ضرورة احترام عمل الإعلاميين من صحفيين ومصورين في فلسطين، وتوفير الحماية اللازمة لهم ولعائلاتهم، مستنكرا في الوقت ذاته، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على غزة واستهداف المدنيين وتهجيرهم، والحد من دخول المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وأعرب المبيضين، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للزميل الدحدوح وعائلته وللزملاء في قناة الجزيرة ولعموم الأسرة الصحفية والإعلامية العربية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمه الصبر والسلوان.-(بترا)

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