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دعم المقاومة يدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة

10/26/2023 11:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






طالب الملتقى الوطني لدعم المقاومة الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لوقف فوري لإطلاق النار، لأغراض إنسانية، وفتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، لوصول المساعدات الإنسانية من مياه وغذاء وإمدادات طبية والوقود، على نحو آمن ومستدام ومن دون أي عوائق.
كما طالب في بيان وزع خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة الشميساني بالعالصمة عمان، بالسماح للحالات الطبية العاجلة في غزة بالمغادرة، أو التمكن من تلقى الخدمات الصحية الحيوية.
وأكد ضرورة احترام وحماية البنية التحتية المدنية كالملاجئ والمدارس ودور العبادة وبيوت المدنيين والمرافق الصحية والكهربائية والمياه والصرف الصحي، لمنع فقدان أرواح المدنيين والأطفال وتفشي الأمراض، وتوفير الرعاية للمرضى والجرحى.
وأضاف، إن على أعضاء المجتمع الدولي، بخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والتدخل الفوري والعاجل، لوقف مسلسل الجرائم التي يتعرض لها المدنيون.
وجاء في البيان "سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش: إن ما يتعرض له قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على مدى العشرين يوماً الماضية من إبادة جماعية وعملية تطهير عرقي، والتي راح ضحيتها أكثر من 6500 شهيد (70 % من الأطفال والنساء والمسنين)، وأكثر من 19 ألف جريح و260 اعتداء على الكادر الصحي، و12 منشأة صحية، خرجت من الخدمة فعليا، ومستشفيات التركي والمعمداني ستنضم لها قريبا، و45 % من الوحدات السكنية التي يمتلكلها المدنيون دمرت تماما أو جزئيا، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان".
وأضاف البيان، "ينتهك الاحتلال في كل لحظة، القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب بعنجهية، مستخدماً الأسلحة المحرمة دوليا، ومستعملاً القوة المفرطة، وتهديد السكان المدنيين والأماكن المقدسة، وقطع الإمدادات المدنية والصحية عن المدنيين".
وقال إن "المدنيين هم من يدفعون الثمن جراء حالة التصعيد، ويعد استمرار الاحتلال بشن هجماته على مناطق سكنية مأهولة، واستخدام الأسلحة على قاعدة الانتقام الجماعي، مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، وترقى إلى جرائم حرب وعدوان وضد الإنسانية، توجب الإدانة من المرجعيات الحقوقية والقانونية في العالم كافة، وتوجب الملاحقة القانونية لقادة الاحتلال من السياسيين والعسكريين".
وأكد أن سياسة الاحتلال، الرامية لاستهداف المباني المدنية، تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة، وتنص على ألا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم، وأن تقتصر الهجمات على الأماكن العسكرية.
وأضاف، أن الاستهداف المباشر والمتعمد للأعيان المدنية يرتقي إلى جريمة حرب، وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولي.
وأكد أن ما يجرى جريمة يندى لها جبين الإنسانية، ومن العار على المجتمع الدولي الوقوف صامتاً حيال ما يجري من جرائم حرب منظمة ضد المدنيين.

MENAFN26102023000072011014ID1107315200

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