Saturday, 28 October 2023 02:14 GMT

كيف ننتج خطابا إعلاميا يجابه رواية الغرب الصهيونية؟

10/26/2023 11:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






كيف يمكن صنع جيل من الإعلاميين والصحفيين الجدد والخريجين، مواكب للإعلام الجديد والمتسارع، بتطوير مفرداته، للوصول إلى الجمهور؟
سؤال عكف خبراء ومحللون في مجال الإعلام والصحافة على طرحه، ومحاولة وضع تصورات لتنظيم أبجدياته، بإرساء أسس تبنى عليها قواعد تسهم بتطوير اتقان طلبة كليات الإعلام والصحافة للغات أجنبية، تتقدمها الإنجليزية ومهارات التواصل بها، بحكم انتشارها الواسع في العالم، ولأنها تتسيد لغة التخاطب بين السياسيين والناشطين والفاعلين وأفراد المجتمعات الغربية، وفي العالم، وهذا يتطلب أن يسنده، تعزيز إمكانياتهم في مهارات التفكير النقدي، وكيفية صياغة خطاب ذكي مؤثر في الآخر.
وبالطبع، فإن هذا المعطى، يأتي في ضوء الوصول إلى العقل الغربي بلغته، للكشف عن عماء فهمه للقضية الفلسطينية، واستسلامه للمقولات والمسرودات التي قدما العدو الصهيوني خلال 75 عاما حول مظلوميته، وكونه ضحية، يعيش وسط الدول العربية المتخلفة والاستبدادية، ومجموعات فلسطينية، يصفها في أدبياته بـ"الحيوانات البشرية"، بينما هو "متحضر" و"ديمقراطي" و"علماني" وابن شرعي لـ"قيم الغرب الحرة".
ويحضر تفكير المعنيين بالحاجة لتمكين طلبتنا في كليات الإعلام والصحافة من امتلاك مفردات متطورة في التواصل مع الآخر، وبالذات الغربي، انطلاقا من تغير المفاهيم الإعلامية ووسائط الاتصال، والتأثير في المجتمعات.
واعتبر هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، بأنه من الطبيعي التزام طلبتنا بالخطاب المحلي والعربي في التواصل مع مجتمعاتهم، لأن من أبجديات العمل بعد تخرجهم في وسائل الإعلام العربية والمحلية اتقان اللغة العربية، وتطويعها للعمل في المجالات الإعلامية، وإن اللغات الحيّة الأخرى، تترك للفروق الفردية بين الطلبة.
وبينوا أن ضعف إمكانيات بعض خريجي الصحافة والإعلام في الجامعات والعاملين في المجال الصحفي، على مواكبة ما تقدمه ماكينة الإعلام الغربي الداعمة للكيان الصهيوني في حربه الوحشية على قطاع غزة، وارتكاب مجازر وجرائم يومية بحق أطفال القطاع وأهاليه المدنيين، شكل عجزا عن إيصال رسالة الغزيين والعرب عموما، إلى الغرب المنحاز للاحتلال الصهيوني الوحشي.
يفصل أساتذة في كليات الصحافة والإعلام، الحلول والممكنات الأكاديمية لتحقيق المواكبة للإعلام الخارجي من جهة، وتلافي أسباب ضعف الخريجين في أن يكونوا على مستوى أي حدث أو قضية تمس العرب أو بلدانهم، بالدفع إلى مراجعة السياسات التعليمية في كلياتهم وجامعاتهم، أو في وزارة التربية والتعليم، والتركيز على اتقان اللغات الحية، وتخصيص مناهج باللغة الانجليزية وغيرها من اللغات، في مساقات الصحافة والإعلام، وصقل إمكانياتهم بدورات تدريبية، وتدريبهم على مهارات دخول سوق العمل.
وأشاروا إلى أن هؤلاء الخريجين، يواجهون منافسة شديدة من خريجي اللغات في سوق العمل، باعتبار أن اعتماد المحتوى في الصحافة المحلية والعربية، يكتب وينشر بالعربية، ولا يوجد بموازاته محتوى واسع الانتشار بلغات أخرى، ما يعد إخفاقا في نقل روايتنا في الرد على الرواية المضادة، وهو ما يظهرنا عاجزين في ايصال رسالتنا للعالم والغرب.
وشددوا على أهمية تدريب الطلبة والخريجين على مهارات التفكير النقدي، وصياغة الخطاب الذكي والمؤثر، والأهم من ذلك، دراسة الآخر جيدًا، قبل التحدث عنه ومعه.
أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة اليرموك د. محمد أنيس المحتسب، قال إن العدوان على غزة، أظهر ضعف قدرة الإعلام العربي على نقل صورة ما يجري في القطاع إلى المتلقي الغربي، إلا في حدود ضيقة جدا، ولولا ثلة ناشطين يمتلكون ناصية التحدث والتواصل باللغة الانجليزية، لما وجدنا ذلك الحراك الجماهيري المؤيد للجانب الفلسطيني في غالبية عواصم ومدن العالم الغربي وسواه.
وأضاف المحتسب، "يؤسفني القول إن تلك الفئة القليلة التي احدثت مواقف إيجابية تجاه الفلسطينيين في الحرب الدائرة على القطاع، لم يكونوا في غالبيتهم من خريجي كليات الإعلام المحلية والعربية، بل هم خريجو كليات أخرى، لكنهم متمكنون من اللغات الأجنبية، فاستطاعوا نقل الموقف الفلسطيني باقتدار للمتلقين بلغاتهم".
واضاف، "هذا ليس غريبا، فكليات الإعلام على امتداد الوطن العربي مقصرة في تسليح خريجيها باللغات الأجنبية، ومساقات هذه اللغات فيها لا تفي بالمطلوب، بينما خلفية الطلبة في اللغة الأجنبية ضحلة جدا، الا اذا كانوا خريجي مدارس تدرس لغة غير العربية"، لافتا الى أن "خريجي أقسام اللغة الانجليزية أو غيرها من اللغات، منافسون مهمون لخريجي الصحافة والإعلام في ميادين العمل".
وقال المحتسب "للقضاء على هذه الثغرة عند خريجي كليات الإعلام، من الأفضل تعويم منهاج السنتين؛ الأولى والثانية من مرحلة البكالوريوس، للتركيز على مهارات متنوعة، في مقدمتها المهارات اللغوية.
واضاف، "هناك أمر آخر، على الخريج القيام به قبل تخرجه، يتمثل بتمكين نفسه، عبر الحصول على دورات مكثفة في أي من اللغات الأجنبية الحيّة، وليكن هذا مطلبا من متطلبات العمل الوظيفي".
أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة اليرموك د. محمد المحروم، بين أن مهارات الإنجليزية من المهارات الأساسية للعمل الصحفي بمختلف أشكاله، لافتا إلى أن اكتسابها يتطلب من دارسي الإعلام، الانخراط في دورات وأنشطة تسهم بتعزيز مهاراتهم اللغوية، للتميز في بيئة العمل الإعلامي مستقبلا.
ولفت المحروم، إلى أن مدى أهلية خريجي الصحافة والإعلام في نقل الأحداث وإنتاج المواد الصحفية بالإنجليزية، والمساهمة بمخاطبة الرأي العام العالمي والغربي، يعتمد على جوانب متعددة ومعقدة، أهمها المستوى الضعيف في اتقان مهارات الانجليزية قبل الدراسة الجامعية، وهذه مشكلة رئيسة تواجه الطلبة عموما، وتحتاج إلى سياسات وإستراتيجيات تعليمية ناجعة، بأن تسهم وزارة التربية والتعليم، بتطوير قدرات الطلبة في اللغتين العربية والإنجليزية.
أما الجانب الأهم وفقا له، فيرتبط بدرجة اهتمام كليات الإعلام بتطوير المهارات الأساسية، وأهمها اللغوية لدارسي الإعلام، مبينا أن ذلك يجب أن ينعكس على طبيعة الخطط الدراسية في تلك الكليات، والمساقات التدريسية الصاقلة للمهارات اللغوية، وبالتمعن بهذه الخطط الدراسية، نجد بأن ما يفرد من مساقات محورها مهارات الانجليزية محدود جدا، لا يحقق أهدافه في هذا الجانب.
وأضاف، أن الجانب الآخر، يتمثل باعتماد مناهج دراسية للإعلام على اللغة العربية لمختلف الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التدريس.
وقال المحروم "كذلك فإن بيئة العمل الصحفي المحلية والعربية في المؤسسات الصحفية، تهتم بتقديم المحتوى الإخباري والإعلامي بالعربية فقط، ما ينعكس على أداء العاملين في القطاع الصحفي، ويرتب عليه ضغف الأداء الصحفي الأردني والعربي عموما في نقل الأحداث المختلفة والخاصة بالقضايا المصيرية، كالقضية الفلسطينية، ما يؤدي إلى عجزنا عن تشكيل أو مخاطبة الرأي العام العالمي.
بدوره، قال أستاذ الإعلام الرقمي بجامعة الشرق الأوسط د. محمود أبو فروة الرجبي، إنه يتفق مع أن هناك ضعفًا لدى خريجي كليات الإعلام، مثلهم مثل خريجي الكليات الأخرى، في اللغة الإنجليزية.
ولفت الرجبي الى ان هذا يجعلهم غير قادرين على التعبير عن أنفسهم من خلالها، قائلا "لا أعتقد بأن الـمشكلة محصورة باللغة في قضية التعامل مع الغرب في قضايانا المصيرية، بل بكيفية صياغة خطاب ذكي، يمكن عبره مخاطبة الغرب".
وبين الرجبي، انه من المعروف بأن الخطاب يتغير بناء على المعطيات، والخلفيات الثقافية، والتصورات العامة، وعقائد وأفكار الجمهور الـمستهدف، فما تخاطب به جمهورًا معينًا، قد لا يكون مناسبًا لجمهور آخر.
وقال إن "مشكلة القضية الفلسطينية، تكمن في أن العدو فيها هو كيان احتلالي، وعندما يكون عدوك قويًا، ومسيطراً على الإعلام، تصبح العملية أصعب، لذلك يجب تدريب الطلبة في الكليات كلها، وليس في كلية الإعلام فقط، على مهارات التفكير النقدي، وكيفية صياغة خطاب ذكي، والأهم من ذلك، دراسة الآخر جيدًا، قبل التحدث معه".
واستذكر الرجبي طريقة المذيع العربي المصري باسم يوسف، والسفير الفلسطيني في بريطانيا حسام الزملط، وكيف أنهما تمكنا من مخاطبة الرأي العام الغربي بطريقة ذكية، ومقنعة.
من جهته، قال أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة الشرق الأوسط، د. رامز أبو حصيرة، إنّ هناك ضعفا في التأهيل باللغة الإنجليزية لدى خريجيي وطلبة كليات الإعلام، لكنه نسبي، يختلف بين جامعة وأخرى، باعتبار أنّ هناك فروقًا في التركيز على مهارات الإنجليزية في البرامج الأكاديمية في هذه الكليات بالجامعات.
وأشار أبو حصيرة إلى أن البرامج الأكاديمية في هذه الكليات، تُدرس بالعربية، ولا يوجد تخصصات في الإعلام تُدرس بالإنجليزية، بل ضمن مساقات دراسية معدودة.
واضاف، لذلك، فإنّ مستوى إلمام الطلبة والخريجين بمهارات الإنجليزية متفاوت إلى حدٍ ما. وبشكلٍ عام، هناك عدد لا بأس به من الطلبة لديهم القدرة على التحدث والكتابة بالإنجليزية، وترجمة النصوص من الإنجليزية إلى العربية؛ ما يمكنهم من التعامل مع المحتوى الإعلامي الغربي.
أما بشأن ضعف المعرفة السياسية للخريجين وقدرتهم على مواجهة الإعلام الغربي ونقل صورة ما يجري في قطاع غزة، فإنّ ذلك، وفق ابو حصيرة، قد يعود إلى عدم التركيز في المقررات الدراسية في كليات الإعلام على القضايا السياسية الدولية، والفهم العميق لكيفية تعامل الإعلام الغربي مع القضايا العربية بشكلٍ كافٍ، والتركيز على الجوانب التقنية في الإعلام، وعدم إغفال التوجهات الفردية للخريجين نحو القضايا الدولية والاهتمامات الشخصية ومستوى ثقافتهم، ومتابعتهم الدائمة لمجريات الأحداث الدولية.
واستدرك قائلا، إن "مستوى المعرفة والوعي السياسي، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة المتابعة واهتمام الخريجين والتفاعل مع القضايا الدولية، ومتابعة وسائل الإعلام الغربية وكيفية معالجتها للأحداث الجارية.
ونوّه أبو حصيرة، إلى أن كليات الإعلام تربط المساقات الدراسية بالواقع الحالي، وبما يجري على الساحة المحلية والعربية والأجنبية، فتركز على القضية التي تشغل الرأي العام، وتطبيقًا على ما يحصل في غزة، فإنّ معظم أعضاء الهيئة التدريسية والمُدرسين يناقشون ويحللون ما يحصل هناك في الصفوف الدراسية، ويتناولون أساليب معالجة الإعلام للقضية الفلسطينية، إلى جانب تشجيع الطلبة على التفكير بأساليب ومعالجة وسائل الإعلام للقضية؛ ما ينعكس على قدرتهم بتطوير مهاراتهم في التعامل مع المحتوى الغربي ومحاولة نقل صورة ما يجري في القطاع.
ويختم أستاذ الصحافة في جامعة الشرق الأوسط د. كامل خورشيد بالقول "لا أتصور بأن كل خريجي الإعلام يتمتعون بمهارات التمكن من الإنجليزية لعدة أسباب، في مقدمتها أن الأساس اللغوي للغالبية، ضعيف جدا أو بأحسن الحالات متوسط، ما يخلق صعوبة في امتلاك ناصية اللغة.
وأضاف خورشيد، إن العامل الثاني، يكمن في أن 90 % من لغة التدريس بكليات الإعلام بالعربية، وهذا أمر طبيعي، لأننا في بلد نتعلم فيه بلغتنا الأم (العربية)، وبالتالي فإن المخرجات ضعيفة أو متوسطة باللغة الأجنبية التي هي الإنجليزية عالميا.
وحول العامل الثالث، يؤكد خورشيد، أنه يعود لضعف رغبة الطلبة أنفسهم بتطوير مهاراتهم اللغوية بالإنجليزية وحتى بالعربية أيضا، وهذا نابع من قلة الاهتمام باللغة.
وبشأن مواجهة الإعلام الغربي، فبالتأكيد أن محتوى هذا الإعلام بلغات أجنبية، وأبرزها الإنجليزية، يعزز قوة ومتانة الإنجليزية وعالميتها قياسا إلى مكانة العربية التي – للأسف الشديد- لا تمتلك مثلها، وهذا ليس عيبا في اللغة ذاتها، بل يكمن في هيمنة الثقافة الأجنبية على مقدرات العالم الثالث ونحن جزء منه.
وقال خورشيد، إن أحداث غزة تتطلب مخاطبة الرأي العام العالمي باللغة التي يفهمها، وبالطريقة التي تناسب واقعه، ولدينا قصور شديد جدا في محاكاة وسائل الإعلام العالمية التي تعتمد الإنجليزية في خطابها، ما يستدعي الاهتمام بهذا الجانب أكاديميا ومهنيا، وإعادة النظر بكل نتاجات ومخرجات العملية التعليمية.

MENAFN26102023000072011014ID1107315199

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث