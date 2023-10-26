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الصفدي يواصل اتصالاته لحشد الدعم لمشروع القرار الاردني

10/26/2023 11:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، سلسلة اتصالات هاتفية مع مسؤولين من عدة دول، في إطار الجهود التي يبذلها الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بشأن الحرب على قطاع غزة، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وأجرى الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية لوكسمبرغ، جان أسلبورن، ركز على سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب على غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما أجرى الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، اتصالاً هاتفياً اليوم، وبحثا الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأجرى الصفدي أيضا، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير الخارجية البرتغالي، جواو كرافينيو، وبحث الوزيران التطورات الخطيرة في غزة.
كما وأجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس إضافة إلى وزراء خارجية كل من بلجيكا وهولندا وكندا وفرنسا وبريطانيا والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في ‎الاتحاد الأوروبي.

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