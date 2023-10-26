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الاحتلال يوهم الغرب بأنه يقيم وزنا لحياة المدنيين

10/26/2023 11:28:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع تجدد تحذيرات الإحتلال الاسرائيلي لسكان قطاع غزة بإخلاء المناطق الشمالية، على وقع الغارات المكثفة، اعتبرت الأمم المتحدة ألا أهمية لتلك الإنذارات لأنه لا مكان آمناً في القطاع المكتظ بالسكان.
ويستخدم الاحتلال تلك الصيغة ليوصل رسالة للغرب بأنه يقيم وزنا لحياة المدنيين، بينما لا تفرق قواته بين الشمال أو الجنوب بقصفها الهمجي للمناطق المدنية بحجة أن مقاتلين هناك.
يأتي ذلك وسط تأكيد المقاومة الفلسطينية، على لسان أكثر من مسؤول أن قواته ومعداته آمنة ولم يطلها ضرر، وتعلم المقاومة الفلسطينية أن القصف الهمجي وراءه عدة أسباب أولها الضغط على المقاومة بهدف إنهاكها كما يعتقدون، وكذلك بما أن لديها رخصة أميركية مفتوحة ولو مؤقتا للقتل الهمجي، وتستغلها بأبشع صورة، وأيضا تحاول تدمير البنية التحتية لقطاع غزة كاملا لينشغل أهلها بما فيها المقاومة في عملية البناء الطويلة والمضنية والمكلفة، ما يعطيهم فسحة في اضعاف الخصم.
ويبدو أن المنظمة الاممية تدرك نوايا الاحتلال فقد حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أمس بأنه "لا مكان آمنا في غزة" بسبب قصف جيش الاحتلال المركز منذ 3 أسابيع، والذي تسبب بدمار كامل لإحياء بالشمال والجنوب.
فقد أكدت لين هاستينغز في بيان أن "الإنذارات المسبقة" التي وجهها جيش الاحتلال للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع "لا تحدث أي فرق".
وقالت "بالنسبة للأشخاص الذين لا يمكنهم المغادرة، سواء لأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه أو لأنهم عاجزون عن التنقل، فإن التحذيرات المسبقة لا تحدث أي فرق".
وأضافت أنه "حين يتم قصف طرق الإجلاء، وحين يكون الناس في الشمال كما في الجنوب معرضين للأعمال الحربية، وحين لا تتوافر المقومات الأساسية للاستمرار، وحين لا يكون هناك أي ضمانة بالعودة، لا يترك للناس سوى خيارات مستحيلة".
وذكّرت بأن "النزاعات المسلحة أينما كانت يحكمها القانون الدولي الإنساني.. ما يعني أنه يجب حماية المدنيين وأن يمتلكوا المقومات الأساسية لاستمرارهم أينما كانوا وسواء اختاروا الانتقال أو البقاء".
إلا أنها شددت في الوقت عينه على ضرورة "إطلاق سراح جميع الرهائن، فورا وبلا شروط" في إشارة إلى الأسرى الذين تحتجزهم حماس.
وكان جيش الإحتلال دعا خلال الأسبوعين الماضيين أهل غزة إلى إخلاء منازلهم في الشمال، استعدادا لتنفيذ "عملية برية" محتملة.
فيما حذرت العديد من الدول فضلا عن الأمم المتحدة من الثمن الباهظ إنسانياً في حال اجتيح القطاع المحاصر، والذي يعتبر من أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم نسبة لمساحته.
وتقبع غزة منذ 3 أسابيع تحت قصف عنيف، طال مؤسسات صحية ومدارس أيضا، فضلا عن أبنية سكنية، كما يقبع القطاع تحت حصار مطبق، بعد أن قطع الاحتلال الكهرباء ومياه الشرب، ومنعت دخول السلع الغذائية أو المستلزمات الطبية من المعابر على حدودها.
بينما دخلت عشرات الشاحنات إلى غزة خلال الفترة الماضية، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أنها لا تكفي ليوم واحد حتى.
وأودت الهجمات الهمجية بحياة أكثر من 6500 فلسطيني، بينهم أكثر من 2700 طفل، منذ شنت حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما على مواقع عسكرية ومستوطنات للاحتلال محاذية للقطاع في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
أما من جانب الاحتلال فقتل نحو 1400 شخص، معظمهم سقطوا في اليوم الأول من الهجوم.-(وكالات)

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