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التجويع أداة الاحتلال لتركيع الغزيين وإبادتهم

10/26/2023 11:28:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






يُمعن الاحتلال في استخدام "التجويع"، المحظور دولياً، كأداة حرب إبادة ضد قطاع غزة، لما يرى نفسه فوق القانون، طالما مرت مجازره الوحشية بحق المدنيين العُزل، ومعظمهم من النساء والأطفال، طيلة 20 يوماً دامياً بلا محاسبة أممية وبدون أن تُحرك ضمير الغرب ووجدانه الميت، مما يجعل الاحتلال متحللاً من التأنيب الغربي عند شن العملية البرية التي يهدد بتنفيذها عقب حسم خلافاته الداخلية بشأنها.
وفي مجزرة وحشية جديدة؛ سوت حرب الإبادة أحياء كاملة في قطاع غزة، أسوة بخان يونس، المنكوب بالأرض فوق رؤوس ساكنيها، لتضاف إلى 43 مجزرة ارتكبها الاحتلال في غضون الساعات الماضية، والتي رفعت عدد الشهداء إلى أكثر من 7 آلاف شهيد، منهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً، وإصابة قرابة 19 ألفاً بجراح، فضلاً عن مئات المفقودين تحت الأنقاض.
ويستهدف الاحتلال قصف المرافق الحيوية التي من شأنها أن تمد قطاع غزة بشرايين الحياة عند حدها الأدنى، مثلما يتعمد تدمير المخابز والمحال التجارية أو جعلها خارج الخدمة بسبب نقص الضروريات، مثل الدقيق والوقود، عدا عن أن مطحنة القمح الوحيدة العاملة في غزة أضحت اليوم بدون فائدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
كما يمنع الاحتلال الاستعماري وصول المساعدات الإنسانية الكافية لإنقاذ قطاع غزة من الكارثة الإنسانية التي باتت حتمية، باستخدام سياسة "التجويع" كسلاح في حربه الصهيونية ضد المدنيين العُزل، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر، وفق القرار الأممي 2417 لعام 2018، استخدام التجويع كأداة حرب ضد المدنيين.
ولم تسهم قوافل المساعدات التي دخلت حتى الآن إلى القطاع عبر معبر رفح في انتشال غزة من كارثة الجوع التي باتت على حافته، إذ يحتوي بعضها فقط على المواد الغذائية، بحيث قد لا تتمكن الأسر في إطعام أطفالهم الناجين من الاستشهاد بغارات الاحتلال الغاشمة التي ازدادت بكثافة مؤخراً، على مرأى ومسمع العالم.
فبناءً على تحليل بيانات الأمم المتحدة، فإن 2 % فقط من المواد الغذائية التي كانت تصل إلى قطاع غزة تم إدخالها منذ فرض الاحتلال الحصار الشامل، كما لم تدخل أي سلع غذائية تجارية رغم السماح بدخول كمية صغيرة من المساعدات الغذائية.
في حين أن بعض المساعدات الغذائية المسموح بدخولها، كالأرز والعدس، لا فائدة منها لأن الناس في غزة لا يملكون المياه النظيفة أو الوقود لإعدادها، فليست فقط الأغذية قد نفدت، وإنما أيضاً المياه النظيفة، إذ لا يتوفر الآن سوى ثلاثة لترات من المياه النظيفة للشخص الواحد، وفق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ونتيجة القصف الجوي الكثيف من طائرات الاحتلال العدوانية؛ أدى انقطاع الكهرباء لتعطيل الإمدادات الغذائية، وفقد زهاء 15 ألف مزارع إنتاج محاصيلهم، ولا يستطيع 10 آلاف من مربي الماشية الحصول على العلف الكافي، والعديد منهم فقدوا حيواناتهم، كما شُل قطاع صيد الأسماك، إذ فقد مئات الأشخاص الذين يعتمدون على صيد الأسماك إمكانية الوصول إلى البحر، وفق منظمة "أوكسفام".
إذ من الواضح أن الاحتلال المتطرف يتعمد قصف وتدمير المناطق الزراعية في قطاع غزة، لاسيما في شمال وشرق محافظة شمال غزة، من أجل حرمان الفلسطينيين من مصدر الغذاء الوحيد لهم.
ودمر الاحتلال نحو 200 ألف وحدة سكنية، بين تدمير كلي وجزئي، مما يمثل زهاء 25 ٪ من المناطق المأهولة بالقطاع، وشطب أسر بكاملها من السجل المدني، ومحو أحياء وتجمعات سكنية بقاطنيها، وتدمير منشآت بما فيها من مستشفيات ودور عبادة ومخابز ومحطات تعبئة مياه وأسواق ومدارس ومؤسسات تعليمية وخدماتية، وفق وزارة الأشغال في قطاع غزة.
كما جرى تدمير كل مناحي الحياة من صحة، وإسكان، ومياه، وصرف صحي، وبنية تحتية، واقتصاد، وزراعة، وتعليم، وخدمات، ومؤسسات إنسانية، وقطع المياه والكهرباء والوقود، وأن مقومات الحياة الأساسية أصبحت غير متوفرة وحياة الناس مهددة إما بالقصف أو غياب الرعاية الصحية أو شح المياه والأكل.
وبشأن دخول قوات الاحتلال برا لقطاع غزة، أكد نائب ‏رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، إذا "دخل العدو براً ستكون هناك صفحة جديدة ومجيدة للشعب الفلسطيني وستكون هزيمة غير مسبوقة للاحتلال في تاريخ الصراع.
وأشار إلى أن "القصف الإجرامي الصهيوني يؤدي إلى خسائر هائلة بصفوف المدنيين والعدو مطمئن أن العدو الغربي يغطيه"، مؤكداً أن "العقاب على جرائم الاحتلال آت لا محال".
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، قد أشاد بموقف كل من روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي ورفضهما تمرير مشروع القرار الأميركي المنحاز للاحتلال.
ودعا "المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال باحترام قواعد حقوق الإنسان وبتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق السكان المدنيين في قطاع غزة خاصة وفلسطين عامة".
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لإنصاف الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين، وخلق مناخات جديدة لتمكينهم من استعادة الأمل لحياة حرة وكريمة في أرض وطنهم، عبر مبادرات وإجراءات دولية شجاعة وملزمة، لإنهاء العدوان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ورسم خارطة طريق تُفضي إلى إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد.
من جانبه دعت (حماس) أمس إلى حراك جماهيري فلسطيني وعربي وإسلامي للمطالبة بفتح معبر رفح ووقف "حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 20 يوما.
وحثت الحركة في بيان صحفي أمس على "تصعيد الحراك الجماهيري طوال الأيام القادمة، والمشاركة الفاعلة والمكثفة يومي الجمعة والأحد القادمين تحت شعار "افتحوا معبر رفح وأوقفوا حرب الإبادة على غزة".
وأكدت الحركة ضرورة "الضغط بكل الوسائل لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة والوقود، إنقاذا لأرواح المدنيين والأطفال والنساء بقطاع غزة في ظل المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية".
وشددت على وقع دخول 12 شاحنة مساعدات أمس فقط لا تشكل قطرة من احتياجات أكثر من مليوني إنسان محاصرين تحت نيران الاحتلال أنه "يجب تصعيد الحراك الجماهيري في ظل استمرار إغلاق المعابر، ومنع الاحتلال بدعم أميركي وغربي دخول الوقود والمواد الإغاثية والطبية العاجلة عبر معبر رفح، وتزامنا مع إعلان انهيار المنظومة الصحية في القطاع مما ينذر بتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في غزة".

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