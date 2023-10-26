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هنية: الاحتلال لن يتمكن من استعادة عافيته بسبب الضربة الاستراتيجية

10/26/2023 11:28:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إن الاحتلال لن يتمكن من استعادة عافيته بسبب الضربة الاستراتيجية والهزيمة المدوية التي لحقت به.
وأضاف هنية في كلمة متلفزة له أن استمرار العدوان على غزة سيخرج كل المنطقة عن السيطرة بل هي أصبحت اليوم على صفيح ساخن.
ودعا هنية إلى فتح كل المعابر وفي مقدمتها معبر #رفح وإدخال كل ما تحتاجه غزة دون قيد ولا شرط، وطالب الدول الشقيقة والحليفة لممارسة الضغط المطلوب في كل المحافل لوقف العدوان على غزة وإلى سرعة إيصال كل ما تحتاجه غزة، مضيفا أنه من غير المقبول أن يتحكم العدو في ما يجب أن يدخل إلى القطاع.

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