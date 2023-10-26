هنية: الاحتلال لن يتمكن من استعادة عافيته بسبب الضربة الاستراتيجية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إن الاحتلال لن يتمكن من استعادة عافيته بسبب الضربة الاستراتيجية والهزيمة المدوية التي لحقت به.
وأضاف هنية في كلمة متلفزة له أن استمرار العدوان على غزة سيخرج كل المنطقة عن السيطرة بل هي أصبحت اليوم على صفيح ساخن.
ودعا هنية إلى فتح كل المعابر وفي مقدمتها معبر #رفح وإدخال كل ما تحتاجه غزة دون قيد ولا شرط، وطالب الدول الشقيقة والحليفة لممارسة الضغط المطلوب في كل المحافل لوقف العدوان على غزة وإلى سرعة إيصال كل ما تحتاجه غزة، مضيفا أنه من غير المقبول أن يتحكم العدو في ما يجب أن يدخل إلى القطاع.
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