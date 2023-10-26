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إيران لبايدن إذا استمرت الحرب في غزة فلن تسلموا من النار

10/26/2023 11:28:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية من أنه إذا لم يتوقف الانتقام الإسرائيلي ضد غزة، فإنها "لن تسلم من النار".

وتحدث عبداللهيان أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الطارئة في أعقاب الجمود في مجلس الأمن الذي لم يتمكن من الاتفاق على قرار بشأن الأزمة في الشرق الأوسط.

وقال الوزير الإيراني إن "حركة حماس مستعدة لإطلاق سراح الرهائن المدنيين لديها"، وأضاف أنه "يتعين على العالم أن يحث إسرائيل على إطلاق سراح 6000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية".

وأضاف: " "أقول بصراحة لرجل الدولة الأمريكي الذي يدير الآن الإبادة الجماعية في فلسطين، إذا استمرت الإبادة الجماعية في غزة فلن يسلم من هذه النار".

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