إيران لبايدن إذا استمرت الحرب في غزة فلن تسلموا من النار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية من أنه إذا لم يتوقف الانتقام الإسرائيلي ضد غزة، فإنها "لن تسلم من النار".
وتحدث عبداللهيان أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الطارئة في أعقاب الجمود في مجلس الأمن الذي لم يتمكن من الاتفاق على قرار بشأن الأزمة في الشرق الأوسط.
وقال الوزير الإيراني إن "حركة حماس مستعدة لإطلاق سراح الرهائن المدنيين لديها"، وأضاف أنه "يتعين على العالم أن يحث إسرائيل على إطلاق سراح 6000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية".
وأضاف: " "أقول بصراحة لرجل الدولة الأمريكي الذي يدير الآن الإبادة الجماعية في فلسطين، إذا استمرت الإبادة الجماعية في غزة فلن يسلم من هذه النار".
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