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عمليات توغل قصيرة لإسرائيل في غزة مع اقتراب الاجتياح البري

10/26/2023 11:27:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه أرسل قوات ودبابات إلى داخل شمال قطاع غزة في غارة قصيرة قبل الخطوات التالية من القتال، في وقت لا يزال فيه مصير الرهائن المحتجزين في دائرة الضوء بشكل قوي.

وجاء التوغل المحدود بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الاستعدادات لشن هجوم بري في مرحلة متقدمة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الليل تم الهجوم على العديد من البنية التحتية ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات. وكالات

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