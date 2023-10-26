عمليات توغل قصيرة لإسرائيل في غزة مع اقتراب الاجتياح البري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه أرسل قوات ودبابات إلى داخل شمال قطاع غزة في غارة قصيرة قبل الخطوات التالية من القتال، في وقت لا يزال فيه مصير الرهائن المحتجزين في دائرة الضوء بشكل قوي.
وجاء التوغل المحدود بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الاستعدادات لشن هجوم بري في مرحلة متقدمة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الليل تم الهجوم على العديد من البنية التحتية ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات. وكالات
MENAFN26102023000072011014ID1107315191
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.