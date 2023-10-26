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البنتاغون: القوات الأمريكية في العراق تعرضت لهجوم

10/26/2023 11:27:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن القوات الأمريكية في قاعدة أربيل الجوية بالعراق تعرضت لهجوم، دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي: "القوات الأمريكية والتحالف في العراق وسوريا تعرضت للهجمات بطائرات بدون طيار والصواريخ، حوالي 16 مرة، على الأقل، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول".

وكانت الولايات المتحدة عززت حماية القوات الأمريكية في المنطقة وسط تزايد التهديدات. وكالات

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