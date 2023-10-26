البنتاغون: القوات الأمريكية في العراق تعرضت لهجوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن القوات الأمريكية في قاعدة أربيل الجوية بالعراق تعرضت لهجوم، دون وقوع إصابات.
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي: "القوات الأمريكية والتحالف في العراق وسوريا تعرضت للهجمات بطائرات بدون طيار والصواريخ، حوالي 16 مرة، على الأقل، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول".
وكانت الولايات المتحدة عززت حماية القوات الأمريكية في المنطقة وسط تزايد التهديدات. وكالات
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