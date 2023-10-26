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قوات الاحتلال تقتحم جنين وتنصب قناصة فوق المباني

10/26/2023 11:27:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين، ترافقها جرافتان من طراز D9)).

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مباني ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، في حي الزهراء بالمدينة، وفي محيط مخيم جنين، ونصبت القناصة في هذه المباني والمنازل، فيما تشهد سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وسط مواجهات عنيفة. وفا

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