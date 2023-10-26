قوات الاحتلال تقتحم جنين وتنصب قناصة فوق المباني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين، ترافقها جرافتان من طراز D9)).
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مباني ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، في حي الزهراء بالمدينة، وفي محيط مخيم جنين، ونصبت القناصة في هذه المباني والمنازل، فيما تشهد سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية.
وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وسط مواجهات عنيفة. وفا
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