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الأمم المتحدة: التفتيش الصارم على معبر رفح يعرقل تدفق المساعدات إلى غزة

10/26/2023 11:27:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن التفتيش المبالغ في صرامته للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية كثيرا.

وأوضحت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي مكين تزايد معدلات الجوع وسط الفلسطينيين هناك، حيث أصبح معبر رفح النقطة الرئيسية لتوصيل المساعدات منذ أن فرضت إسرائيل حصارا كاملا على غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الجاري.

وتقود الولايات المتحدة تفاوضا فيما بين إسرائيل ومصر والأمم المتحدة في محاولة لوضع آلية قادرة على الصمود لتوصيل المساعدات إلى غزة، فيما يدور الجدل حول إجراءات تفتيش المساعدات وعمليات القصف على جانب غزة من الحدود. وكالات


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