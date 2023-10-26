الأمم المتحدة: التفتيش الصارم على معبر رفح يعرقل تدفق المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن التفتيش المبالغ في صرامته للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية كثيرا.
وأوضحت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي مكين تزايد معدلات الجوع وسط الفلسطينيين هناك، حيث أصبح معبر رفح النقطة الرئيسية لتوصيل المساعدات منذ أن فرضت إسرائيل حصارا كاملا على غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الجاري.
وتقود الولايات المتحدة تفاوضا فيما بين إسرائيل ومصر والأمم المتحدة في محاولة لوضع آلية قادرة على الصمود لتوصيل المساعدات إلى غزة، فيما يدور الجدل حول إجراءات تفتيش المساعدات وعمليات القصف على جانب غزة من الحدود. وكالات
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