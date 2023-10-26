Saturday, 28 October 2023 02:11 GMT

حاكم فلوريدا يكشف عن ترتيبات لإرسال أسلحة وذخائر لإسرائيل

10/26/2023 11:27:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مكتب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إن إدارته تعاقدت مع طائرات شحن لإرسال مسيرات ودروع وخوذات إلى إسرائيل.

وأضاف مكتب ديسانتيس أنه يجري العمل على "إيصال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة".

ووفقما ذكر بيان صادر عن مكتب ديسانتيس فإن الشحنات طلبتها القنصلية الإسرائيلية في ميامي.

ولم يكشف سوى القليل من التفاصيل حول الشحنات، بما في ذلك مصدر المواد والأطراف الثالثة التي عملت فلوريدا معها، ولم يتضح أيضا كيف ستستخدم الذخيرة في نهاية المطاف. وكالات

MENAFN26102023000072011014ID1107315187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث