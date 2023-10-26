حاكم فلوريدا يكشف عن ترتيبات لإرسال أسلحة وذخائر لإسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مكتب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إن إدارته تعاقدت مع طائرات شحن لإرسال مسيرات ودروع وخوذات إلى إسرائيل.
وأضاف مكتب ديسانتيس أنه يجري العمل على "إيصال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة".
ووفقما ذكر بيان صادر عن مكتب ديسانتيس فإن الشحنات طلبتها القنصلية الإسرائيلية في ميامي.
ولم يكشف سوى القليل من التفاصيل حول الشحنات، بما في ذلك مصدر المواد والأطراف الثالثة التي عملت فلوريدا معها، ولم يتضح أيضا كيف ستستخدم الذخيرة في نهاية المطاف. وكالات
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