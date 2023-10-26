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انطلاق مهرجان الرمان بإربد.. والمشاركون ينددون بالعدوان

10/26/2023 11:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






غابت المظاهر الاحتفالية المصاحبة عادة لمهرجان الرمان الذي يقام سنويا بإربد كنافذة تسويقية لمزارعي الرمان وسيدات المنتجات الريفية، في وقت حضرت فيه فعاليات التضامن مع الأهل في غزة وسط مشاركة وحضور لافت.
وشهد المهرجان إقامة خيمة للتبرع بالدم لصالح الأهل في القطاع وصندوق للتبرعات لصالح الشعب الفلسطيني، كما رفع بعض المشاركين على جوانب الطاولات التي أقيمت في ساحة أرابيلا مول الأعلام الفلسطينية، فيما قام بعض المشاركين في المهرجان بتشغيل الأغاني التي تدعم المقاومة في فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد حنفيات إن مهرجان الرمان في إربد مختلف عن الأعوام السابقة بعد أن تم إلغاء جميع الفقرات الفنية والمظاهر الاحتفالية تضامنا مع الأهل في غزة وتم إطلاقه بالتزامن مع المهرجان حملة تبرع بالدم تحت عنوان "إربد تتبرع" .
وأكد الوزير خلال رعايته افتتاح مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الخامس عشر في محافظة إربد أن مواقف الملك عبدالله كانت وما تزال تؤكد على أن القضية الفلسطينية قضية المركزية وتاجها القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية.
وأشار إلى أن أعمال العنف التي خرجت عن متطلبات القانون الدولي والإنساني واستهدفت الأبرياء في قطاع غزة من مختلف فئات المجتمع.
وقال إن وزارة الزراعة ما تزال تقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات الرسمية بما يخدم ويدعم القطاع الزراعي والمزارعين تحقيقا للرؤى الملكية المتمثلة في تحقيق أولويات الأمن الغذائي الوطني وتحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الى وفر استثماري.
ولفت حنيفات إلى أن نسبة الإنجاز في معرض المنتجات الزراعية الدائم في إربد والذي سيخدم القطاع الزراعي في إقليم الشمال وحسب المواسم الزراعة تجاوزت 60 %.
وأكد الحنيفات أن مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السنوي الخامس عشر في محافظة إربد يعد من أهم المهرجانات الزراعية التي تنظم في كافة أنحاء المملكة وأحد معالمها الزراعية، ويشكل نافذة تسويقية لمزارعي الرمان والجمعيات والأسر المنتجة خاصة أن المهرجان لهذا العام يمتاز بمشاركة من أخواتنا المنتجات تزيد عن 65 % وذلك يؤكد على دور المرأة في التطوير والتصنيع والتسويق.
وافتتح الحنيفات حملة التبرع بالدم التي أطلقتها مديرية زراعة إربد بالتزامن مع المهرجان.
وقد تبرع بالدم وشارك الحضور في هذه الحملة، وأشار الحنيفات إلى أهمية هذه الحملة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل الهجمة الظالمة التي يتعرضون لها اليوم وضرورة وقوفنا جميعا إلى جانبهم ومساندتهم في صمودهم.
ومن جانبه، أكد مدير زراعة إربد أكد الدكتور عبدالحافظ أبوعرابي التزام المديرية بمسار التطوير للقطاع والمنبثقه عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأثرها اليوم في النهوض بالقطاع الزراعي وقد كان للمهرجان هذا العام مسارات وخطة تستهدف الأسر المنتجة والجمعيات جميعا والتركيز على تنوع المعروض وبما يستهدف الجمعيات المختصة والصناعات الغذائية وتوفر المنتج بالجودة والسعر المناسب للجميع وثمن دور كافة الشركاء والداعمين للمهرجان وأكد على التعاون والتشاركية مع كافة القطاعات وفق رؤية الوزارة.

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