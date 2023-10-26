Saturday, 28 October 2023 02:11 GMT

مصابو السكري الأكثر تأهيلا طبيا بعد البتر

10/26/2023 11:16:09 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطر مصابو داء السكري على زيارات ما بعد البتر لمراكز وأقسام التأهيل الطبي، من أصل 6 إصابات، وتصدر السعوديون الذكور الأكثر زيارات بـ61 % مقابل 19 % للإناث، و16 % للذكور الأجانب، و4 % للإناث الأجانب، في وقت بلغ إجمالي الزيارات 1141 زيارة.
6 إصابات
كشف تقرير وزارة الصحة لزيارات ما بعد البتر لمراكز وأقسام التأهيل الطبي للعام الماضي، استحواذ الإصابة بداء السكري على النصيب الأكبر من زيارات المصابين، حيث بلغ إجمالي الزيارات 445 زيارة بـ39 %، وحلت الإصابة بإصابات أخرى ثانيا، بإجمالي 219 بـ19 %، ومصابو الحوادث الأخرى ثالثا، بإجمالي 179 زيارة بـ16 %، ومصابو الحوادث المرورية رابعا، بإجمالي 162 زيارة بـ14 %، ومصابو الغرغرينا غير داء السكري خامسا، بإجمالي 70 زيارة بـ6 %، ومصابو الأورام السكنية، بإجمالي 66 زيارة بـ5.78 %.
%61 الذكور
بلغ إجمالي المصابين من الذكور المترددين على مراكز وأقسام التأهيل الطبي ما بعد البتر 697 مصابا بـ61 %، وتصدر داء السكري إصابات الذكور بـ344 مصابا، وإصابات أخرى ثانيا بـ178 مصابا، والحوادث المرورية ثالثا بـ81 مصابا، والغرغرينا غير داء السكري رابعا بـ38 مصابا، والحوادث الأخرى خامسا بـ34 مصابا.
%61 إصابات الذكور
%19 إصابات الإناث
%16 إصابات الذكور الأجانب
%4 إصابات الإناث الأجانب
1141 زيارة بعد البتر
أكثر أنواع الإصابات:
داء السكري: 39 %
أخرى: 19 %
الحوادث الأخرى: 16 %
الحوادث المرورية: 14 %
الغرغرينا: 6 %
إصابات الذكور:
داء السكري: 344
أخرى: 178
الحوادث المرورية: 81
الغرغرينا: 38
الحوادث الأخرى: 34

MENAFN26102023000089011017ID1107315145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث