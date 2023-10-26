مصابو السكري الأكثر تأهيلا طبيا بعد البتر

(MENAFN
- Al Watan) سيطر مصابو داء السكري على زيارات ما بعد البتر لمراكز وأقسام التأهيل الطبي، من أصل 6 إصابات، وتصدر السعوديون الذكور الأكثر زيارات بـ61 % مقابل 19 % للإناث، و16 % للذكور الأجانب، و4 % للإناث الأجانب، في وقت بلغ إجمالي الزيارات 1141 زيارة.
6 إصابات
كشف تقرير وزارة الصحة لزيارات ما بعد البتر لمراكز وأقسام التأهيل الطبي للعام الماضي، استحواذ الإصابة بداء السكري على النصيب الأكبر من زيارات المصابين، حيث بلغ إجمالي الزيارات 445 زيارة بـ39 %، وحلت الإصابة بإصابات أخرى ثانيا، بإجمالي 219 بـ19 %، ومصابو الحوادث الأخرى ثالثا، بإجمالي 179 زيارة بـ16 %، ومصابو الحوادث المرورية رابعا، بإجمالي 162 زيارة بـ14 %، ومصابو الغرغرينا غير داء السكري خامسا، بإجمالي 70 زيارة بـ6 %، ومصابو الأورام السكنية، بإجمالي 66 زيارة بـ5.78 %.
%61 الذكور
بلغ إجمالي المصابين من الذكور المترددين على مراكز وأقسام التأهيل الطبي ما بعد البتر 697 مصابا بـ61 %، وتصدر داء السكري إصابات الذكور بـ344 مصابا، وإصابات أخرى ثانيا بـ178 مصابا، والحوادث المرورية ثالثا بـ81 مصابا، والغرغرينا غير داء السكري رابعا بـ38 مصابا، والحوادث الأخرى خامسا بـ34 مصابا.
%61 إصابات الذكور
%19 إصابات الإناث
%16 إصابات الذكور الأجانب
%4 إصابات الإناث الأجانب
1141 زيارة بعد البتر
أكثر أنواع الإصابات:
داء السكري: 39 %
أخرى: 19 %
الحوادث الأخرى: 16 %
الحوادث المرورية: 14 %
الغرغرينا: 6 %
إصابات الذكور:
داء السكري: 344
أخرى: 178
الحوادث المرورية: 81
الغرغرينا: 38
الحوادث الأخرى: 34
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