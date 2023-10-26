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لأول مرة عملات إغريقية وأختام أحسائيين

10/26/2023 11:16:09 PM
(MENAFN- Al Watan) لأول مرة، كشف وكيل كلية السياحة والآثار للشؤون التعليمية والأكاديمية في جامعة الملك سعود بالرياض، فهد الحسين، في معرض محاضرته بعنوان: ((المشهد الثقافي لتجارة واحة الأحساء مع مراكز التجارة العالمية خلال الألف الثالث قبل الميلاد))، التي نظمتها جمعية الآثار والتراث في المنطقة الشرقية، عن أقدم عملة دراخمة فضية رباعية أثينية ((إغريقية))، تؤرخ بين عامي 320 إلى 315 قبل الميلاد، نقش عليها عبارات بخط ثنائي: خط أحسائي، وخط آرامي، ظهر على وجه العملة: معبودة أثينا عند الإغريق اليونانيين، تجلس على كرسي، وتقف بومة فوق جرة بيدها، وأن تلك العملة تعد واحدة من آلاف العملات التقطها هواة عمال شركة أرامكو من واحة الأحساء بين الفترة 1948- 1974، وقدر ما جمعه واحد من هؤلاء العمال نحو 1500- 2000 قطعة نقدية.
تجارة النحاس ورز الحساوي 2100 قبل الميلاد
أبان الحسين، أن أهل الأحساء تاجروا بسبائك النحاس الخام، ونقلوها عبر خطوط التجارة الدولية القادمة من بلاد ماجان، ونقلت منها إلى دلمون وبلاد سومر جنوب بلاد الرافدين، حيث عثر في واحة الأحساء، على سبائك نحاس خام معدة للتصنيع على هيئة قوالب بشكل جلد حيواني مشدود الأطراف يتراوح وزن القطعة منها بين 4 إلى 5 كغم ونسبة النحاس فيها 98%.
كما ذكر الحسين أن تجار الواحة الدوليين جلبوا رز الشلب، وهو الاسم الأكدي للرز المعروف بالحساوي، فنقلوا شتلات الصنف البري لهذا الرز من سلف إنديكا من موطنه أراضي الإندوس الواقعة شمال غرب الهند، مسجلاً أن تجار دوليين من الأحساء أقاموا صلات تجارية قديمة مع حضارة الأندوس منذ قبل 3250 قبل الميلاد، وتطورت بين 2500 إلى 2100 قبل الميلاد.
تجارة التمور منذ 2500 قبل الميلاد
قال الحسين: متاجرة أهل واحة الأحساء بالتمور فنشطت حركة قوافل التجارة الدولية محملة بتمور الأحساء ومواد الخام والسلع والمنتجات الصناعية، وكانت حاصلات تمور الواحة أهم منتج زراعي يصدر إلى سومر، الذي كان يشار إليه في سجلات سلالة لأجاش الأولى منذ 2500 قبل الميلاد، بتمر سلم دلمون (sulum Dilmun)، ويقصد بدلمون خلال هذه الحقبة أراضي بر شرق الجزيرة العربية، ثم تغير الوضع جذريًا، فأصبحت جزيرة أوال -مملكة البحرين- مركزًا لمملكة دلمون، ومن المؤكد أن هذه التمور لم تكن تؤخذ فجأة، إنما تم صرمها من رؤوس النخيل، وجرى تعبئتها وجلبها للشاطئ وجهزت للشحن في سفن ميناء العقير.
ختمان نادران لتاجرين أحسائيين
كشف الحسين، لأول مرة عن أختام أسطوانية نادرة لتجار أحسائيين أو وكلاء تجار دوليين كانت تختم بها جرار الفخار المحملة بسلع ثمينة، وسمات تلك الأختام شاعت في الفن الآشوري الجديد، أرخ بين القرنين 800- 700 قبل الميلاد، وقد عرض الحسين نموذج طبعة ختم لغزالين يفران من مخالب وحش مجنح (griffin) يكاد يمسك بفريستيه، كما عرض طبعة ختم آخر يمثل قناصًا يجهز قوسه ليرمي ماعزًا خرافيًا تقف على رجليها الخلفيتين، تمنعه من أن يرمي بسهمه طائر بمنقار طويل، وظهر بجانب الماعز مذبح رباعي يعلوه هلال يرمز للمعبود القمر.

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