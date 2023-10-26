الرياض والقصيم الأعلى استفادة من الأطراف الاصطناعية

(MENAFN
- Al Watan) سجلت مدينة الرياض والقصيم الرقم الأعلى في عدد المستفيدين من مراكز التأهيل الطبي وتحديدا المستفيدين من الأطراف الاصطناعية والاجهزة التعويضية.
بينما لم تسجل كل من المدينة المنورة، وحفر الباطن، وعسير، وتبوك، الباحة، والقريات، والقنفذة أي مستفيد. وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من مراكز التأهيل الطبي لقسم الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية 55.813 مستفيدا.
اشتراطات خاصة
اشترطت على فئة ((أ)) يكون المركز في المستوى الأرض أو أدوار علوية ويتم توفير فيها مصاعد مناسبة الاستخدام ذوي الإعاقة، تكون الممرات والبواب والأرضية مناسبة الاستخدام ذوي الإعاقة، أن يكون هناك غرفة انتظار في حالة تقديم الخدمة للجنسين يتم فصل غرفة الانتظار بحيث تكون غرفة للرجال وأخرى للنساء ((كحد أدنى وتوفير مكتب استقبال ومكتب مواعيد ودورات مياه للمستفيدين وتكون دورات المياه مجهزة الاستخدام ذوي الإعاقة)) في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورة مخصصة للرجال وأخرى للنساء))، وغرفة للموظفين ودورات مياه للموظفين ومستودع.
الطاقم الوظيفي
يتكون الطاقم الوظيفي كحد أدنى من أخصائي أطراف صناعية وأجهزة تقويمية إلى جانب فني أطراف صناعية وأجهزة تقويمية ((عدد 2، وللعيادة في المجمع الطبي أ مركز التأهيل يكتفى بأخصائي أطراف صناعية وأجهزة تقويمية عدد 1 فقط)).
الفئة الثانية
تطبق نفس اشتراطات المركز السابق على فئة ((ب)) ولكن يختلف في الغرف العلاجية حيث لا بد من إيجاد غرفة تشكيل الجبس بمساحه 12 م2 مع تهوية جيدة وورشة عامه بمساحة لا تقل عن 30 م2 لاستيعاب مكائن وأجهزة التصنيع وغرفة لعمل الجبائر بمساحة لا تقل عن 10م 2. 4. وغرفة صب البلاستيك وبمساحة لا تقل عن 10م2 مع تهوية جيدة والطاقم الوظيفي كحد أدنى 1 أخصائي أطراف صناعية وأجهزة تعويضية وفني أطراف صناعية وأجهزة تعويضية للعيادة في المجمع الطبي ومركز التأهيل يكتفي بأخصائي أطراف صناعية وأجهزة تقويمية عدد 1 فقط.
آخر الفئات
الاشتراطات السابقة للمركز تنطبق على الفئة ((ج)) ولكن تم اشتراطات أخرى تمثلت في الغرف العلاجية: غرفة الكشف وأخذ المقاسات بمساحة لا تقل عن 10 م2. أما غرفة التمارين لتدريبات المرضى على المشي وغرفة تشكيل الجبس تكون بمساحة 6 م2 مع تهوية جيدة أيضا لا بد من توفير ورشة لصناعة الأطراف الصناعية بمساحة لا تقل عن 20 م2 الاستيعاب مكائن وأجهزة التصنيع وتوفير غرفة لعمل الجبائر بمساحة لا تقل عن 10م2، وفيما يخص الطاقم الوظيفي كحد أدنى 1 فني أطراف صناعية وأجهزة تعويضية))، ويكون للعيادة في المجمع الطبي أو مركز التأهيل يكتفى بأخصائي أطراف صناعية وأجهزة تقويمية عدد 1 أخصائي.
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