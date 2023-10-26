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الرياض والقصيم الأعلى استفادة من الأطراف الاصطناعية

10/26/2023 11:16:09 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مدينة الرياض والقصيم الرقم الأعلى في عدد المستفيدين من مراكز التأهيل الطبي وتحديدا المستفيدين من الأطراف الاصطناعية والاجهزة التعويضية.
بينما لم تسجل كل من المدينة المنورة، وحفر الباطن، وعسير، وتبوك، الباحة، والقريات، والقنفذة أي مستفيد. وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من مراكز التأهيل الطبي لقسم الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية 55.813 مستفيدا.
اشتراطات خاصة
اشترطت على فئة ((أ)) يكون المركز في المستوى الأرض أو أدوار علوية ويتم توفير فيها مصاعد مناسبة الاستخدام ذوي الإعاقة، تكون الممرات والبواب والأرضية مناسبة الاستخدام ذوي الإعاقة، أن يكون هناك غرفة انتظار في حالة تقديم الخدمة للجنسين يتم فصل غرفة الانتظار بحيث تكون غرفة للرجال وأخرى للنساء ((كحد أدنى وتوفير مكتب استقبال ومكتب مواعيد ودورات مياه للمستفيدين وتكون دورات المياه مجهزة الاستخدام ذوي الإعاقة)) في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورة مخصصة للرجال وأخرى للنساء))، وغرفة للموظفين ودورات مياه للموظفين ومستودع.
الطاقم الوظيفي
يتكون الطاقم الوظيفي كحد أدنى من أخصائي أطراف صناعية وأجهزة تقويمية إلى جانب فني أطراف صناعية وأجهزة تقويمية ((عدد 2، وللعيادة في المجمع الطبي أ مركز التأهيل يكتفى بأخصائي أطراف صناعية وأجهزة تقويمية عدد 1 فقط)).
الفئة الثانية
تطبق نفس اشتراطات المركز السابق على فئة ((ب)) ولكن يختلف في الغرف العلاجية حيث لا بد من إيجاد غرفة تشكيل الجبس بمساحه 12 م2 مع تهوية جيدة وورشة عامه بمساحة لا تقل عن 30 م2 لاستيعاب مكائن وأجهزة التصنيع وغرفة لعمل الجبائر بمساحة لا تقل عن 10م 2. 4. وغرفة صب البلاستيك وبمساحة لا تقل عن 10م2 مع تهوية جيدة والطاقم الوظيفي كحد أدنى 1 أخصائي أطراف صناعية وأجهزة تعويضية وفني أطراف صناعية وأجهزة تعويضية للعيادة في المجمع الطبي ومركز التأهيل يكتفي بأخصائي أطراف صناعية وأجهزة تقويمية عدد 1 فقط.
آخر الفئات
الاشتراطات السابقة للمركز تنطبق على الفئة ((ج)) ولكن تم اشتراطات أخرى تمثلت في الغرف العلاجية: غرفة الكشف وأخذ المقاسات بمساحة لا تقل عن 10 م2. أما غرفة التمارين لتدريبات المرضى على المشي وغرفة تشكيل الجبس تكون بمساحة 6 م2 مع تهوية جيدة أيضا لا بد من توفير ورشة لصناعة الأطراف الصناعية بمساحة لا تقل عن 20 م2 الاستيعاب مكائن وأجهزة التصنيع وتوفير غرفة لعمل الجبائر بمساحة لا تقل عن 10م2، وفيما يخص الطاقم الوظيفي كحد أدنى 1 فني أطراف صناعية وأجهزة تعويضية))، ويكون للعيادة في المجمع الطبي أو مركز التأهيل يكتفى بأخصائي أطراف صناعية وأجهزة تقويمية عدد 1 أخصائي.

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