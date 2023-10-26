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صناعة المدفعية الأمريكية انكشاف الغطاء عن المخزون

10/26/2023 11:16:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب له من المكتب البيضاوي، أهمية دور أمريكا بوصفها ((ترسانة للديمقراطية))، أورد المعهد الأمريكي للبحوث السياسية العامة (American Enterprise Institute) مقالا أوضح فيه التباين الكبير بين وعود أمريكا وواقعها، وسط عدم اليقين الشديد بشأن الميزانية في واشنطن، واشتعال الصراع بجميع أنحاء العالم.
وقد عزز البيت الأبيض ما جاء في خطابه بإعلان حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل والحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز الإنتاج في الداخل، بما في ذلك الغواصات البحرية.
وينتقد المقال أمريكا التي أعادت توجيه الذخائر الرئيسية في مخزونها المحدود من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى أوكرانيا وإسرائيل، وذلك في ظل عدم كفاية الإمدادات في المخازن الأمريكية.
ويؤكد المقال أن أمريكا اتخذت هذا الخيار نتيجة خيارات سياسية متعمدة التضحية بإنتاج الذخائر على حساب أولويات دفاعية أخرى.
الإنفاق التكميلي
على الرغم من أن طلب الإنفاق التكميلي الذي تقدمت به الإدارة الأمريكية يأتي في وقت حرج، لتعزيز الردع التقليدي والحلفاء، فإنه يكشف النقص الذي سمح صناع السياسات بحدوثه على مدى العقود الثلاثة الماضية في التصنيع العسكري الأمريكي، وأن وجود ما يكفي من الإمكانات المختارة في متناول اليد لا ينجح إلا عندما تكون كل افتراضات التخطيط مثالية.
الحروب الأخيرة
تسلط الحروب الأخيرة الضوء على العدد الهائل والاستنزاف الذي لا يعد من آثار الماضي، حيث تلتهم الجيوش المتعطشة للقذائف ما يزيد على عشرات الآلاف يوميًا.
وكشفت هذه الشهية للمدفعية الغطاء عن القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية الهشة، وعددا من أوجه القصور في سلسلة التوريد، وعدم القدرة على زيادة إنتاج عدد من المتفجرات الرئيسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
لهذا السبب، فإن الجهود المبذولة لتوريد قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، والنضال من أجل إنتاجها كانا بمثابة مقياس يستحق النشر لسلامة القاعدة الصناعية للذخائر الأمريكية.
الحرب القادمة
يطرح المقال سؤالا: ماذا لو لم يكن هناك وقت لزيادة الإنتاج بعد بدء القتال في الحرب القادمة، خاصة إذا كان ذلك في آسيا؟.
ويجيب: ((كل ما سيكون لدينا هو على الأرجح كل ما يمكن لقواتنا المسلحة أن تمتلكه لأسابيع أو أشهر. لذا يجب أن يكون أكثر من كاف)).
ويبين المقال أنه مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ونضال واشنطن لمواكبتها، أصبحت عواقب الشعور بالضيق أكثر وضوحا من أي وقت مضى. إن هذا التآكل في القاعدة الصناعية الدفاعية لم يكن من قبيل الصدفة. إنه نتيجة خيارات سياسية متعمدة التضحية بإنتاج الذخائر على حساب أولويات دفاعية أخرى.
دافع الفواتير
كانت الذخائر تاريخيا بمثابة دافع الفواتير، وتكافح الصناعة الخاصة بالذخائر المدفعية للحفاظ على القوى العاملة لديها وتشغيل المصانع.
ووفقا لرئيس قسم المشتريات في البنتاغون، بيل لابلانت، عندما تتعرض لتخفيضات في الميزانية، فإن المكان الأول الذي تنظر إليه الخدمات هو حسابات الذخائر الخاصة بها.
وتدعم النتائج التي توصلت إليها دراسة أجراها ((مجلس علوم الجيش)) ادعاء وكيل الوزارة، فعندما واجه الجيش عزل قانون مراقبة الميزانية في أوائل 2010، أجرى تخفيضات مستمرة على مشترياته من قذائف المدفعية عيار 155 ملم وغيرها من الذخائر، بناءً على تحليل قصير النظر لمعدلات الإنفاق المنخفضة في العراق وأفغانستان.
تباين مستمر
أدى التباين المستمر في التمويل إلى تثبيط الاستثمار والتحديث والإنتاج داخل النظام البيئي لقاعدة صناعة الذخيرة التابعة للجيش.
وبعد حجز الميزانية، كان الطلب منخفضًا جدًا لدرجة أن مصنع ذخيرة جيش سكرانتون أوقف إنتاج القذائف من عيار 155 ملم عامين كاملين.
وقد سمح هذا القرار الصادم بضمور سلاسل التوريد، وتمهيد الطريق أمام تحديات الطفرة اليوم.
الأزمات المتصاعدة
بينما تسعى أمريكا جاهدة لاحتواء الأزمات المتصاعدة التي قد تتحول إلى حروب عالمية أوسع نطاقا، يجب على قادة البنتاغون ضمان وجود طلب قوي ومتسق على الذخائر والأسلحة الأساسية الأخرى.
وإذا كانت أمريكا جادة في الحفاظ على ترسانة الديمقراطية، فإن واشنطن لا تستطيع أن ترفع قدمها عن دواسة زيادة الإنتاج المفاجئ عبر القاعدة الصناعية للذخائر والسفن والطائرات والمركبات الأرضية.
- الحروب الأخيرة تكشف نقص المخزون الأمريكي من الذخائر
- مصنع ذخيرة جيش سكرانتون أوقف إنتاج القذائف عيار 155 ملم عامين كاملين
- الإيقاف الصادم سمح بضمور سلاسل التوريد وأدى إلى نقص المخزون
- تتجه الأنظار نحو تخفيض إنتاج القذائف حين تخفّض الميزانية

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