صناعة المدفعية الأمريكية انكشاف الغطاء عن المخزون

(MENAFN
- Al Watan) بينما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب له من المكتب البيضاوي، أهمية دور أمريكا بوصفها ((ترسانة للديمقراطية))، أورد المعهد الأمريكي للبحوث السياسية العامة (American Enterprise Institute) مقالا أوضح فيه التباين الكبير بين وعود أمريكا وواقعها، وسط عدم اليقين الشديد بشأن الميزانية في واشنطن، واشتعال الصراع بجميع أنحاء العالم.
وقد عزز البيت الأبيض ما جاء في خطابه بإعلان حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل والحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز الإنتاج في الداخل، بما في ذلك الغواصات البحرية.
وينتقد المقال أمريكا التي أعادت توجيه الذخائر الرئيسية في مخزونها المحدود من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى أوكرانيا وإسرائيل، وذلك في ظل عدم كفاية الإمدادات في المخازن الأمريكية.
ويؤكد المقال أن أمريكا اتخذت هذا الخيار نتيجة خيارات سياسية متعمدة التضحية بإنتاج الذخائر على حساب أولويات دفاعية أخرى.
الإنفاق التكميلي
على الرغم من أن طلب الإنفاق التكميلي الذي تقدمت به الإدارة الأمريكية يأتي في وقت حرج، لتعزيز الردع التقليدي والحلفاء، فإنه يكشف النقص الذي سمح صناع السياسات بحدوثه على مدى العقود الثلاثة الماضية في التصنيع العسكري الأمريكي، وأن وجود ما يكفي من الإمكانات المختارة في متناول اليد لا ينجح إلا عندما تكون كل افتراضات التخطيط مثالية.
الحروب الأخيرة
تسلط الحروب الأخيرة الضوء على العدد الهائل والاستنزاف الذي لا يعد من آثار الماضي، حيث تلتهم الجيوش المتعطشة للقذائف ما يزيد على عشرات الآلاف يوميًا.
وكشفت هذه الشهية للمدفعية الغطاء عن القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية الهشة، وعددا من أوجه القصور في سلسلة التوريد، وعدم القدرة على زيادة إنتاج عدد من المتفجرات الرئيسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
لهذا السبب، فإن الجهود المبذولة لتوريد قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، والنضال من أجل إنتاجها كانا بمثابة مقياس يستحق النشر لسلامة القاعدة الصناعية للذخائر الأمريكية.
الحرب القادمة
يطرح المقال سؤالا: ماذا لو لم يكن هناك وقت لزيادة الإنتاج بعد بدء القتال في الحرب القادمة، خاصة إذا كان ذلك في آسيا؟.
ويجيب: ((كل ما سيكون لدينا هو على الأرجح كل ما يمكن لقواتنا المسلحة أن تمتلكه لأسابيع أو أشهر. لذا يجب أن يكون أكثر من كاف)).
ويبين المقال أنه مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ونضال واشنطن لمواكبتها، أصبحت عواقب الشعور بالضيق أكثر وضوحا من أي وقت مضى. إن هذا التآكل في القاعدة الصناعية الدفاعية لم يكن من قبيل الصدفة. إنه نتيجة خيارات سياسية متعمدة التضحية بإنتاج الذخائر على حساب أولويات دفاعية أخرى.
دافع الفواتير
كانت الذخائر تاريخيا بمثابة دافع الفواتير، وتكافح الصناعة الخاصة بالذخائر المدفعية للحفاظ على القوى العاملة لديها وتشغيل المصانع.
ووفقا لرئيس قسم المشتريات في البنتاغون، بيل لابلانت، عندما تتعرض لتخفيضات في الميزانية، فإن المكان الأول الذي تنظر إليه الخدمات هو حسابات الذخائر الخاصة بها.
وتدعم النتائج التي توصلت إليها دراسة أجراها ((مجلس علوم الجيش)) ادعاء وكيل الوزارة، فعندما واجه الجيش عزل قانون مراقبة الميزانية في أوائل 2010، أجرى تخفيضات مستمرة على مشترياته من قذائف المدفعية عيار 155 ملم وغيرها من الذخائر، بناءً على تحليل قصير النظر لمعدلات الإنفاق المنخفضة في العراق وأفغانستان.
تباين مستمر
أدى التباين المستمر في التمويل إلى تثبيط الاستثمار والتحديث والإنتاج داخل النظام البيئي لقاعدة صناعة الذخيرة التابعة للجيش.
وبعد حجز الميزانية، كان الطلب منخفضًا جدًا لدرجة أن مصنع ذخيرة جيش سكرانتون أوقف إنتاج القذائف من عيار 155 ملم عامين كاملين.
وقد سمح هذا القرار الصادم بضمور سلاسل التوريد، وتمهيد الطريق أمام تحديات الطفرة اليوم.
الأزمات المتصاعدة
بينما تسعى أمريكا جاهدة لاحتواء الأزمات المتصاعدة التي قد تتحول إلى حروب عالمية أوسع نطاقا، يجب على قادة البنتاغون ضمان وجود طلب قوي ومتسق على الذخائر والأسلحة الأساسية الأخرى.
وإذا كانت أمريكا جادة في الحفاظ على ترسانة الديمقراطية، فإن واشنطن لا تستطيع أن ترفع قدمها عن دواسة زيادة الإنتاج المفاجئ عبر القاعدة الصناعية للذخائر والسفن والطائرات والمركبات الأرضية.
- الحروب الأخيرة تكشف نقص المخزون الأمريكي من الذخائر
- مصنع ذخيرة جيش سكرانتون أوقف إنتاج القذائف عيار 155 ملم عامين كاملين
- الإيقاف الصادم سمح بضمور سلاسل التوريد وأدى إلى نقص المخزون
- تتجه الأنظار نحو تخفيض إنتاج القذائف حين تخفّض الميزانية
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