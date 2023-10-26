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قائمة تضم رغبات إيطاليا في الأسلحة

10/26/2023 11:16:09 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي أدت فيه الحرب في أوكرانيا إلى إحياء الطلب على أنظمة الحرب البرية، أظهرت وثيقة حكومية أن إيطاليا خصصت هذا العام ملايين اليورو، لشراء دبابات جديدة ومركبات قتالية وقاذفات صواريخ
وتقسم وثيقة الميزانية، المقرر تقديمها رسميًا في الربيع، الإنفاق الدفاعي الإيطالي لعام 2023، وتقدم توقعات لعامي 2024 و2025. وبحسب ما ورد، أوقف المسؤولون إصدار الوثيقة وسط تدافع لتحديث قوائم التسوق العسكرية في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويوجد الآن في القائمة 21 نظامًا صاروخيًا مدفعيًا عالي الحركة، وقاذفات صواريخ أمريكية الصنع شهدت نجاحًا في ساحة المعركة ضد أهداف روسية. وقالت الوثيقة إنه من المتوقع تخصيص مبلغ أولي قدره 137 مليون يورو (145 مليون دولار أمريكي) لشراء منصات الإطلاق على مدى السنوات السبع المقبلة، مع وصول إجمالي النفقات إلى 960 مليون يورو (مليار دولار أمريكي).
تعزيز الأسطول
وأكدت الوثيقة أيضًا نية إيطاليا، التي أعلنتها في يوليو، شراء دبابات جديدة من طراز Leopard 2 A8، لتعزيز أسطولها المنضب. وبالنسبة للدبابات، تم تحديد 100 مليون يورو لعام 2024. وتتوقع إيطاليا أن تنفق 4 مليارات يورو بحلول 2037، مع وصول الإنفاق في النهاية إلى 8.25 مليارات يورو.
وقالت مصادر دفاعية خلال الصيف إن هدف إيطاليا هو 133 دبابة جديدة، لتلبية متطلبات ((الناتو)).
في ذلك الوقت، أوضحت الحكومة أن شراء دبابات ليوبارد لن يستبعد دخول إيطاليا في برنامج نظام القتال الأرضي الرئيسي، وهو مبادرة فرنسية - ألمانية، لتطوير وإنتاج بديل لأساطيل الدبابات.
مركبات مدرعة
وهناك مخطط جديد آخر، موضح في الوثيقة، وهو برنامج بـ15 مليار يورو لشراء مركبات قتالية مدرعة جديدة، لتحل محل مركبات داردو الإيطالية القديمة. ومع توقع 48 مليون يورو لعام 2024 لبدء البرنامج، قالت الوثيقة إن هناك 5.23 مليارات يورو مدرجة في الميزانية حتى الآن، وموزعة على 14 عامًا.
ولم تقرر إيطاليا بعد ما هي الأداة التي ستشتريها أو تطورها، لكن الوثيقة نصت على أن البرنامج يجب أن ((يزيد)) المدخلات الصناعية الإيطالية والوظائف والخبرة الفنية، بينما يكون جزءًا من ((سياق متعدد الجنسيات يعتمد على تحالفات مع قوى أوروبية قوية))، وهي الشركات التي تعمل بالفعل مع الشركات الإيطالية، مما يخلق فرصًا مفيدة لتوسيع الشراكة في تطوير دبابة القتال الرئيسية الأوروبية المستقبلية.
ومن بين البرامج الجديدة الأخرى إنفاق 76 مليون يورو لتطوير تكنولوجيا سرب الطائرات بدون طيار.
ومن المقرر أن تستثمر إيطاليا 271 مليون يورو هذا العام في البرنامج الجوي القتالي العالمي الثلاثي، لتطوير طائرة مقاتلة مع اليابان والمملكة المتحدة، ويتوقع أن يصل الإنفاق بحلول 2037 إلى 7.77 مليارات يورو.

توقعات الإنفاق
وتتضمن ميزانية 2023 الإيطالية ما مجموعه 19.56 مليار يورو من إنفاق وزارة الدفاع، ارتفاعًا من 18 مليار يورو تم إنفاقها في 2022، التي كانت بدورها زيادة عن السنوات السابقة.
ويبلغ الجزء المخصص للمشتريات من الميزانية 6.1 مليارات يورو، أي قفزة بـ12.5% ​​من 5.42 مليارات يورو تم إنفاقها في 2022، التي كانت بدورها قفزة بنحو 35% من 4 مليارات يورو تم إنفاقها في 2021.
وللحصول على صورة حقيقية للإنفاق على المشتريات الدفاعية الإيطالية يجب إضافة الأموال النقدية الإضافية السنوية للمشتريات المحلية التي تقدمها الوزارة التي تركز على الصناعة في البلاد، التي تصل إلى 1.87 مليار يورو، بانخفاض عن 2.43 مليار يورو في العام الماضي.
مع ذلك، فإن إجمالي المشتريات الإجمالية هذا العام، الذي يجمع بين إنفاق وزارة الدفاع والوزارة التي تركز على الصناعة، يصل إلى 7.97 مليارات يورو، مقارنة بـ7.85 مليارات يورو في العام الماضي.
وارتفع إجمالي العام الماضي بدوره من 6.76 مليارات يورو في 2021 و5.45 مليارات يورو في 2020، مما يدل على استمرار اتجاه الإنفاق الإيجابي.
وتوقعت وثيقة الميزانية أن يرتفع إجمالي الإنفاق على المشتريات مرة أخرى في 2024 إلى 8.16 مليارات يورو، ثم مرة أخرى إلى 8.74 مليارات يورو في 2025. تعارض روسي
ودخلت إيطاليا في الصراع عندما أعلن السفير الروسي لدى روما، أليكسي بارامونوف، أن ((إيطاليا أصبحت طرفًا غير مباشر في الصراع الأوكراني إلى جانب كييف))، معتبرا أن ((العلاقات الروسية مع إيطاليا تشهد الآن لحظة دراماتيكية، فنحن نرى كيف وجدت إيطاليا نفسها خلال عام ونصف العام تحت تأثير الانصياع إلى الكتلة، والضغوط الخارجية والعواطف، منزوعة من جانب واحد عن روسيا)).
ولفت إلى أن ((روما منخرطة في إمداد نظام كييف بالأسلحة والبيانات الاستخباراتية ونشر الدعاية الأوكرانية المناهضة لروسيا وما إلى ذلك، وللأسف مثلها مثل دول الناتو الأخرى، أصبحت الجمهورية الإيطالية طرفا بشكل غير مباشر في الصراع الأوكراني إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي)).
في الوقت نفسه، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وروما لا تزال قائمة، مما يجعل من الممكن نقل الموقف الروسي بشأن القضايا المهمة إلى القيادة الإيطالية.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى ((الناتو)) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

تسعى إيطاليا لـ :
- شراء21 نظامًا صاروخيًا مدفعيًا عالي الحركة، وقاذفات صواريخ أمريكية الصنع - شراء دبابات جديدة من طراز Leopard 2 A8، لتعزيز أسطولها، و133 دبابة جديدة من أجل تلبية متطلبات الناتو
- شراء مركبات قتالية مدرعة جديدة، لتحل محل مركبات داردو الإيطالية القديمة - تنفيذ برنامج ((يزيد)) المدخلات الصناعية الإيطالية والوظائف والخبرة الفنية
- إنفاق 76 مليون يورو على تطوير تكنولوجيا سرب الطائرات بدون طيار
- إنفاق مبلغ أولي، قدره 137 مليون يورو، للحصول على أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة

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