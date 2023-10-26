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متخصصو تقنية المعلومات مستشارون عاطفيون للمستخدمين

10/26/2023 11:16:08 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف استطلاع حديث أن 3 من كل 5 متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات غالبًا ما يجدون أنفسهم مضطرين لتولي دور ((المستشار العاطفي)) المعني بطمأنة المستخدمين الذين يعانون مشكلات الأمن السيبراني، وتهدئة روعهم.
وأجري الاستطلاع على 2000 موظف ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات بالولايات المتحدة، وسلط الضوء على الأخطاء التكنولوجية الشائعة في مكان العمل، ودور متخصصي التقنية في تهدئة المستخدمين قبل مباشرة إصلاح المشكلات التقنية التي يتعرضون لها.
حوادث متعددة
بيّن الاستطلاع أن المستخدمين يقعون ضحايا لحوادث عدة، منها سكب القهوة أو الماء على أجهزة الكمبيوتر (63 %)، وإسقاط الأجهزة عن طريق الخطأ (45 %)، والخضوع لعمليات التصيد الاحتيالي (37 %).
وبالتالي، يجد نحو 59 % من محترفي تكنولوجيا المعلومات أنفسهم في كثير من الأحيان يطمئنون المستخدمين قبل الخوض في تفاصيل مشكلاتهم التقنية.
أقسام مجهزة
من المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن تهديدات الأمن السيبراني تلوح في الأفق بشكل أكبر من أي وقت مضى، فإن 79 % من خبراء تكنولوجيا المعلومات يثقون في أن مستخدميهم المؤسَسين يمتلكون الفطنة لتحديد التهديدات التي تحيق بهم، وإحباطها بشكل مستقل.
ويتبادل هذه الثقة 81 % من الموظفين الذين يعتقدون أن أقسام تكنولوجيا المعلومات لديهم مجهزة جيدًا لمواجهة تحديات الأمن السيبراني عند ظهورها.
ومن المحتمل أن تُعزى هذه الثقة المتبادلة إلى التثقيف المنتظم في مجال الأمن السيبراني، حيث يطلب 4 من كل 10 مشاركين في مجال تكنولوجيا المعلومات تدريبًا شهريًا، و25 % يقومون بذلك بشكل ربع سنوي.
استعداد جيد
رعت LogMeIn Rescue (أحد منتجات Go To) الاستطلاع الذي أجرته One Poll، وشمل 1000 موظف أمريكي و1000 متخصص في التقنية خلال الفترة من 14 حتى 19 سبتمبر الماضي، ووجد أنه على الرغم من الاستعداد الجيد، فإن عددا من الموظفين يترددون في الاتصال بأقسام تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم على الفور.
واعترف 94% منهم بالمماطلة في التواصل إما بسبب استكشاف الأخطاء وإصلاحها الأولي (62%) أو بسبب الإحراج الشديد بسبب أخطائهم الفادحة (52%).
دعم التكنولوجيا
تشمل المشكلات الشائعة التي تدفع المستخدمين إلى طلب دعم تكنولوجيا المعلومات عدم الاتصال بالبريد الإلكتروني أو أنظمة الكمبيوتر (60 %)، ومواجهة محاولات التصيد الاحتيالي (48 %)، والتعامل مع مشكلات الاتصال بالإنترنت (46 %). وفي أكثر من 60 % من الوقت، كشف متخصصو تكنولوجيا المعلومات أنهم يعتمدون على الدعم عن بُعد أو أدوات الوصول لتصحيح مشكلات المستخدم. وتشمل أهم التحديات التي يواجهونها عمليات إغلاق البريد الإلكتروني وأجهزة الكمبيوتر (54 %)، وكلمات المرور المنسية (41 %)، ومشكلات البرامج الداخلية المعقدة (30 %). ومما يثير القلق أن 48 % من الموظفين تعرفوا على محاولات التصيد الاحتيالي، و39 % منهم اتصلوا بقسم تكنولوجيا المعلومات بسبب مخاوف تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة.
علاقة تكافلية
يقول أتيلا توروك من CISO في Go To: ((يُظهر استطلاعنا الأخير أن هناك فهمًا واضحًا وعلاقة تكافلية بين الموظفين وأقسام تكنولوجيا المعلومات. ببساطة، لا يمكن لأحدهما أن ينجح دون الآخر)).
وتحدث توروك بالتفصيل عن الأهمية المتزايدة لهذه الشراكة وسط نماذج العمل المتطورة، والتكامل التكنولوجي الجديد، والتهديدات السيبرانية المتصاعدة.
ويضيف: ((اليوم، نشهد مستوى جديدًا من الشراكة بين تكنولوجيا المعلومات والموظفين لحل مشكلات التكنولوجيا بشكل أسرع، والحفاظ على أمان أنظمتهم)).
أنشطة المستخدمين
اكتشفت الاستطلاعات التي تم تصميمها للحصول على رؤى من كل من الموظفين وخبراء تكنولوجيا المعلومات حول تفاعلاتهم توافقًا كبيرًا في وجهات النظر، حيث يدرك 84% من الموظفين مدى الدعم المستمر الذي يقدمه قسم تكنولوجيا المعلومات لديهم، ويدرك ما يعادل 85 % من متخصصي تكنولوجيا المعلومات أنشطة المستخدمين على أجهزة عملهم.
علاوة على ذلك، ينظر الموظفون في الغالب إلى أقسام تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم على أنها مفيدة وفعالة وسريعة، حيث يلاحظ 31% منهم الاستجابات في غضون ساعة، ويشعر 15% منهم باتخاذ إجراءات فورية.
في المقابل من منظور تكنولوجيا المعلومات، فور تقديم تذكرة الإصدار، يطالب 22% بحل المشكلة خلال ساعة، و42% بحلول نهاية اليوم.
تواصل سهل
يبدو التواصل مع أقسام تكنولوجيا المعلومات أمرا سهلا بالنسبة لمعظم الموظفين، سواء كان ذلك من خلال الرسائل المباشرة (70 %)، أو المكالمات الهاتفية (49 %)، أو رسائل البريد الإلكتروني (45 %)، أو الزيارات الشخصية (40 %). كما يبدو الاستثمار في مجموعة قوية من تكنولوجيا المعلومات أمرا غير قابل للتفاوض في بيئة العمل الحالية، ولكنه مجرد قطعة واحدة من اللغز، حيث يجب أن يفهم الموظفون في جميع أنحاء الشركة ما تفعله تكنولوجيا المعلومات، وكيفية العمل معًا بشكل فعال. ويؤكد توروك: ((يعد الوصول بسهولة إلى قسم تكنولوجيا المعلومات لديك، وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الفريق أمرين أساسيين لإصلاح المشكلات بسرعة، وتجنب الاضطرابات المكلفة)).

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