متاجرة بفحولة القطط التلقيح بكلفة 1000 ريال والتعقيم 1200

MENAFN - Al Watan) ارتفعت أسعار تزاوج القطط وكلفة تلقيحها على نحو لافت على الأخص مع تخصيص محلات بيع القطط صناديق زجاجية لعملية التزاوج خلال أيامه، حيث تستعين تلك المحلات بالذكور الفحول التي تكون عادة ملكا لأصحاب المحلات.ويلجأ مربو القطط إلى هذه العملية خلال فترة طلبها للتزاوج، في وقت وصلت فيه أسعار هذه العملية إلى 100 ريال في اليوم الواحد، ووصلت في محلات محدودة إلى 200 ريال لليوم الواحد، علما أن القطة الواحدة قد تحتاج أحيانا إلى نحو أسبوع كامل حتى تتم عملية التلقيح.

تباين الأسعار

يبين غلام إبراهيم وهو عامل في محل لبيع القطط أن التكلفة اليومية في المحل للقطة الأنثى خلال فترة طلبها التزاوج تصل إلى 100 ريال في اليوم الواحد، وتصل إلى 150 ريالا للقط الذكر.

وتابع ((ليست هناك أسعار محددة للتزاوج، فلكل محل سعره حسب الخدمات التي يقدمها للقط أثناء فترة التزاوج، فبعضها يوفر نوعا معينا من طعام القطط من ماركة معروفة مثل رويال، وهذا الطعام غالي الثمن وقد يرفع تكلفة إقامة القط خلال فترة التزاوج إلى نحو 200 ريال يوميا)).

نتيجة غير مضمونة

يوضح فهد عبدالرحمن وهو بائع قطط أن عملية التزاوج للقطط تستغرق عادة نحو 7 أيام حتى تتم العملية، لكنه أشار إلى أن بعض القطط قد تبقى الأيام السبعة كاملة دون أن يحدث التزاوج وربما يعود ذلك إلى إحساس القط بالخوف من الطرف الآخر، وقال ((لذلك ننصح من يأتي للمحل أن يبقي قطته لدينا فترة 10 أيام، وهنا قد تصل الكلفة إلى 1000 ريال)).

فنادق وأسعار التزاوج

تتيح بعض المحلات فرصة لإقامة القطط في غرف أشبه بفنادق الـ5 نجوم، حيث توفر لها عملية التزاوج والألعاب والطعام من أشهر الماركات.

يقول عبد المجيد الغامدي وهو صاحب محل لبيع القطط ((نوفر خدمة فندقية للقطط، ويأتينا كثير من مربي القطط حتى يستفيدوا من خدماتنا، فلدينا غرف جهزت لإقامة القطط وهي عبارة عن صناديق زجاجية تستخدم في عمليات التزاوج، يقيم فيها الذكر والأنثى باستقلالية تامة، ونوفر لهم الطعام من أشهر الماركات، وأسعارنا تقريبا 100 ريال لليوم الواحد)).

وتابع ((ليست هناك آلية لتحديد أسعار التزاوج، حيث تختلف سياسة كل محل عن الآخر حسب ما يقدمه من خدمات فترة التزاوج)).

اتهامات بالاستغلال

مقابل أصحاب المحلات، يشعر بعض مالكي القطط أنهم عرضة للاستغلال من قبل محلات بيع القطط، وتقول طيف العتيبي وهي مالكة لقطة إنها صدمت من ارتفاع أسعار التزاوج، وأضافت ((أعتقد أن بعض الأسعار مبالغ فيها إلى حد الاستغلال في ظل غياب الرقابة الصارمة على المحلات)).

وأوضحت ((تكلفة تزاوج قطتي بلغت 800 ريال، ومع ذلك لم تتم العملية نتيجة ما يشعر به القط من الخوف، ما اضطرني لإجراء عملية تعقيم كلفتها 700 ريال في عيادة بيطرية)).

وأشارت ((حتى تتم عملية التلقيح لا بد من ترك مساحة بسيطة للتعارف بين القطين الذكر والأنثى من خلال باب زجاجي، أو فتحة صغيرة بين الأبواب، ومن ثم السماح للقط الجديد بالتقرب من القط الآخر حتى يتم التزاوج، لكن ما يحدث في المحلات يجري خلاف ذلك، فهم يضعون القطة الأنثى مع الذكر مباشرة، لذلك لا تحدث عملية اللقاح غالبا بسبب خوف أحدهما من الآخر وعدم اعتياده عليه)).

الذكور مشغولون

يشير ساري الحربي، وهو مربٍ لقطة، إلى أن ذكور القطط غالبا ما يكونون مشغولين خلال فترة التزاوج، ولهذا فإن مالكي القطط الإناث يجدون صعوبة كبيرة لإيجاد ذكور متاحين للتلقيح، وقد يكون هذا أحد أسباب ارتفاع أسعار التزاوج، فقد زرت عددا من المحلات ووجدت أن الأسعار تتراوح بين 150 و200 ريال في الليلة الواحدة حسب نوع القط.

التعقيم حل إيجابي

أوضح الطبيب البيطري محمد صالح أن ((هناك كثيرا من مربي القطط يأخذون قرار تعقيم قططهم قبل النضوج بشكل مبكر سابق لنضوج الذكر أو الأنثى وسابق لظهور رغبتهما في التزاوج))، وقال ((للتعقيم فوائد كثيرة منها تهذيب سلوك الحيوان، والحفاظ على صحته)).

ويضيف ((هناك من يرى أن للحيوان الحق كاملا في أن تتخذ حياته مسارا طبيعيا لذلك من المهم معرفة كيفية تزاوج الحيوانات الأليفة، وأن الأمر لا يسير عفويا كما يحدث مع قطط الشارع، خاصة أن قطط المنزل، تدخل فترة الشبق بمعدل أكثر من العادي، نتيجة الإضاءة، ومحفزات الهرمونات، بعدها يجب رعاية القطة في فترة الحمل، والعناية بالصغار، وضمان حياة أفضل لهم)).

وأضاف ((هناك عيادات تستغل مربي القطط فترة التزاوج برفع أسعار عمليات التعقيم، فقد تصل في بعض العيادات من 800 إلى 1200 ريال)).

علامات طلب التزاوج

يبين صالح أن ((عددا من مربي القطط يجهلون أن قطهم يطلب التزاوج، وهم يحتاجون إلى إدراك العلامات التي تبين احتياجه هذا، فهو يبدو خلال فترة طلب التزاوج أكثر قلقا خلافا لما هو المعتاد منه، كما أنه لا يتمكن من البقاء مسترخيا لفترة كافية)).

وأضاف ((يكثر القط الذكر من التبول في مختلف أنحاء المنزل خلال فترة التزاوج، وهو سلوك غير اعتيادي، كما أنه يفقد الشهية بصورة ملحوظة، ويبدأ في الزحف منخفضًا على الأرض بشكل غير مألوف، ويطلق أصواتا غريبة وهو يشترك في هذا الأمر حتى مع القطط الإناث، كما أن القط يصبح أكثر عدوانية ويزيد الأمر بشكل ملحوظ بينه وبين غيره من القطط الذكور، فيما تقوم القطط خلال هذه الفترة بتنظيف أعضائها التناسلية بصفة متكررة)).

وأضاف ((هناك مخاطر على القطة إذا لم تتم عملية التزاوج أو التعقيم، ففي مرحلة طلب التزاوج تحدث زيادة في إفراز هرمون التستوستيرون، وهذا يؤدي إلى بعض السلوك العنيف لدى القطط وزيادة إفراز البول ونشر الرذاذ في جميع أرجاء المنزل بسبب كثرة نشر البول، وقد تتكون بعض حصوات في مجرى البول وهي أكبر أضرار عدم تزاوج القطط الذكور حيث تؤدي إلى احتباس البول عند القطط وهي من المشكلات التي قد تسبب موت القطط)).

وتابع ((بعض ذكور القطط تحاول الهرب أثناء فترة طلب التزاوج في كل مرة بسبب أنها تشم روائح القطط الإناث خارج المنزل، وتعتقد أن بإمكانها ملاحقتها والتزاوج معها)).

ـ 100 ـ 200 ريال كلفة القط الواحد في اليوم الواحد خلال فترة التزاوج.

ـ عملية التزاوج غير مضمونة نتيجة خوف القطط وعدم تآلفها.

ـ كلفة عملية تعقيم القط تتراوح بين 800 و1200 ريال.

علامات تبديها ذكور القطط خلال فترة طلب التزاوج

ـ تصبح أكثر قلقا من المعتاد منها

ـ لا تستطيع الاسترخاء لفترة طويلة

ـ تكثر من التبول في مختلف أنحاء المنزل

ـ تفقد الشهية بصورة ملحوظة

ـ تبدأ الزحف منخفضة على الأرض

ـ تصدر أصواتا غريبة

ـ تصبح أكثر عدوانية

ـ قد تحاول الهروب خارج المنزل