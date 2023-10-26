متاجرة بفحولة القطط التلقيح بكلفة 1000 ريال والتعقيم 1200

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت أسعار تزاوج القطط وكلفة تلقيحها على نحو لافت على الأخص مع تخصيص محلات بيع القطط صناديق زجاجية لعملية التزاوج خلال أيامه، حيث تستعين تلك المحلات بالذكور الفحول التي تكون عادة ملكا لأصحاب المحلات.
ويلجأ مربو القطط إلى هذه العملية خلال فترة طلبها للتزاوج، في وقت وصلت فيه أسعار هذه العملية إلى 100 ريال في اليوم الواحد، ووصلت في محلات محدودة إلى 200 ريال لليوم الواحد، علما أن القطة الواحدة قد تحتاج أحيانا إلى نحو أسبوع كامل حتى تتم عملية التلقيح.
تباين الأسعار
يبين غلام إبراهيم وهو عامل في محل لبيع القطط أن التكلفة اليومية في المحل للقطة الأنثى خلال فترة طلبها التزاوج تصل إلى 100 ريال في اليوم الواحد، وتصل إلى 150 ريالا للقط الذكر.
وتابع ((ليست هناك أسعار محددة للتزاوج، فلكل محل سعره حسب الخدمات التي يقدمها للقط أثناء فترة التزاوج، فبعضها يوفر نوعا معينا من طعام القطط من ماركة معروفة مثل رويال، وهذا الطعام غالي الثمن وقد يرفع تكلفة إقامة القط خلال فترة التزاوج إلى نحو 200 ريال يوميا)).
نتيجة غير مضمونة
يوضح فهد عبدالرحمن وهو بائع قطط أن عملية التزاوج للقطط تستغرق عادة نحو 7 أيام حتى تتم العملية، لكنه أشار إلى أن بعض القطط قد تبقى الأيام السبعة كاملة دون أن يحدث التزاوج وربما يعود ذلك إلى إحساس القط بالخوف من الطرف الآخر، وقال ((لذلك ننصح من يأتي للمحل أن يبقي قطته لدينا فترة 10 أيام، وهنا قد تصل الكلفة إلى 1000 ريال)).
فنادق وأسعار التزاوج
تتيح بعض المحلات فرصة لإقامة القطط في غرف أشبه بفنادق الـ5 نجوم، حيث توفر لها عملية التزاوج والألعاب والطعام من أشهر الماركات.
يقول عبد المجيد الغامدي وهو صاحب محل لبيع القطط ((نوفر خدمة فندقية للقطط، ويأتينا كثير من مربي القطط حتى يستفيدوا من خدماتنا، فلدينا غرف جهزت لإقامة القطط وهي عبارة عن صناديق زجاجية تستخدم في عمليات التزاوج، يقيم فيها الذكر والأنثى باستقلالية تامة، ونوفر لهم الطعام من أشهر الماركات، وأسعارنا تقريبا 100 ريال لليوم الواحد)).
وتابع ((ليست هناك آلية لتحديد أسعار التزاوج، حيث تختلف سياسة كل محل عن الآخر حسب ما يقدمه من خدمات فترة التزاوج)).
اتهامات بالاستغلال
مقابل أصحاب المحلات، يشعر بعض مالكي القطط أنهم عرضة للاستغلال من قبل محلات بيع القطط، وتقول طيف العتيبي وهي مالكة لقطة إنها صدمت من ارتفاع أسعار التزاوج، وأضافت ((أعتقد أن بعض الأسعار مبالغ فيها إلى حد الاستغلال في ظل غياب الرقابة الصارمة على المحلات)).
وأوضحت ((تكلفة تزاوج قطتي بلغت 800 ريال، ومع ذلك لم تتم العملية نتيجة ما يشعر به القط من الخوف، ما اضطرني لإجراء عملية تعقيم كلفتها 700 ريال في عيادة بيطرية)).
وأشارت ((حتى تتم عملية التلقيح لا بد من ترك مساحة بسيطة للتعارف بين القطين الذكر والأنثى من خلال باب زجاجي، أو فتحة صغيرة بين الأبواب، ومن ثم السماح للقط الجديد بالتقرب من القط الآخر حتى يتم التزاوج، لكن ما يحدث في المحلات يجري خلاف ذلك، فهم يضعون القطة الأنثى مع الذكر مباشرة، لذلك لا تحدث عملية اللقاح غالبا بسبب خوف أحدهما من الآخر وعدم اعتياده عليه)).
الذكور مشغولون
يشير ساري الحربي، وهو مربٍ لقطة، إلى أن ذكور القطط غالبا ما يكونون مشغولين خلال فترة التزاوج، ولهذا فإن مالكي القطط الإناث يجدون صعوبة كبيرة لإيجاد ذكور متاحين للتلقيح، وقد يكون هذا أحد أسباب ارتفاع أسعار التزاوج، فقد زرت عددا من المحلات ووجدت أن الأسعار تتراوح بين 150 و200 ريال في الليلة الواحدة حسب نوع القط.
التعقيم حل إيجابي
أوضح الطبيب البيطري محمد صالح أن ((هناك كثيرا من مربي القطط يأخذون قرار تعقيم قططهم قبل النضوج بشكل مبكر سابق لنضوج الذكر أو الأنثى وسابق لظهور رغبتهما في التزاوج))، وقال ((للتعقيم فوائد كثيرة منها تهذيب سلوك الحيوان، والحفاظ على صحته)).
ويضيف ((هناك من يرى أن للحيوان الحق كاملا في أن تتخذ حياته مسارا طبيعيا لذلك من المهم معرفة كيفية تزاوج الحيوانات الأليفة، وأن الأمر لا يسير عفويا كما يحدث مع قطط الشارع، خاصة أن قطط المنزل، تدخل فترة الشبق بمعدل أكثر من العادي، نتيجة الإضاءة، ومحفزات الهرمونات، بعدها يجب رعاية القطة في فترة الحمل، والعناية بالصغار، وضمان حياة أفضل لهم)).
وأضاف ((هناك عيادات تستغل مربي القطط فترة التزاوج برفع أسعار عمليات التعقيم، فقد تصل في بعض العيادات من 800 إلى 1200 ريال)).
علامات طلب التزاوج
يبين صالح أن ((عددا من مربي القطط يجهلون أن قطهم يطلب التزاوج، وهم يحتاجون إلى إدراك العلامات التي تبين احتياجه هذا، فهو يبدو خلال فترة طلب التزاوج أكثر قلقا خلافا لما هو المعتاد منه، كما أنه لا يتمكن من البقاء مسترخيا لفترة كافية)).
وأضاف ((يكثر القط الذكر من التبول في مختلف أنحاء المنزل خلال فترة التزاوج، وهو سلوك غير اعتيادي، كما أنه يفقد الشهية بصورة ملحوظة، ويبدأ في الزحف منخفضًا على الأرض بشكل غير مألوف، ويطلق أصواتا غريبة وهو يشترك في هذا الأمر حتى مع القطط الإناث، كما أن القط يصبح أكثر عدوانية ويزيد الأمر بشكل ملحوظ بينه وبين غيره من القطط الذكور، فيما تقوم القطط خلال هذه الفترة بتنظيف أعضائها التناسلية بصفة متكررة)).
وأضاف ((هناك مخاطر على القطة إذا لم تتم عملية التزاوج أو التعقيم، ففي مرحلة طلب التزاوج تحدث زيادة في إفراز هرمون التستوستيرون، وهذا يؤدي إلى بعض السلوك العنيف لدى القطط وزيادة إفراز البول ونشر الرذاذ في جميع أرجاء المنزل بسبب كثرة نشر البول، وقد تتكون بعض حصوات في مجرى البول وهي أكبر أضرار عدم تزاوج القطط الذكور حيث تؤدي إلى احتباس البول عند القطط وهي من المشكلات التي قد تسبب موت القطط)).
وتابع ((بعض ذكور القطط تحاول الهرب أثناء فترة طلب التزاوج في كل مرة بسبب أنها تشم روائح القطط الإناث خارج المنزل، وتعتقد أن بإمكانها ملاحقتها والتزاوج معها)).
ـ 100 ـ 200 ريال كلفة القط الواحد في اليوم الواحد خلال فترة التزاوج.
ـ عملية التزاوج غير مضمونة نتيجة خوف القطط وعدم تآلفها.
ـ كلفة عملية تعقيم القط تتراوح بين 800 و1200 ريال.
علامات تبديها ذكور القطط خلال فترة طلب التزاوج
ـ تصبح أكثر قلقا من المعتاد منها
ـ لا تستطيع الاسترخاء لفترة طويلة
ـ تكثر من التبول في مختلف أنحاء المنزل
ـ تفقد الشهية بصورة ملحوظة
ـ تبدأ الزحف منخفضة على الأرض
ـ تصدر أصواتا غريبة
ـ تصبح أكثر عدوانية
ـ قد تحاول الهروب خارج المنزل
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