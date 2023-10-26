Saturday, 28 October 2023 02:10 GMT

((الحجمية)) بين الزوجين والسعادة الزوجية

10/26/2023 11:16:08 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)أينما يممت وجهك في الأماكن العامة ستجد تباينا كبيرا في الأحجام بين ((شريكين))، قصير برفقة طويلة، وضخمة تتأبط يد شريك حياتها النحيل. هنا تتفجر الأسئلة في رأسك، أهمها: هل هما سعيدان أم أن ((الحجمية)) لا علاقة لها بالسعادة الزوجية؟!، فضلا عن أسئلة أخرى لن تجد لها إجابة.
(2)
المجلة الرسمية للجمعية الدولية لدراسة الفروق الفردية (Personality and Individual Differences) نشرت دراسة جاء فيها أن ((عقدة نابليون)) - مصطلح يطلق على العقدة التي تصيب قصار القامة من الرجال - تمنح المصابين بها صفات سلبية مثل النرجسية. وقالت إن الأشخاص الأصغر حجما من الرجال هم أكثر عرضة لـ((السوداوية)) وانعدام الندم، و((الأنا المتضخمة)) و((العدوانية))!. كما أكدت الدراسة أن النتائج تشمل الجنسين.
(3)
تجاذب الأضداد يبدو ممكنا في العلاقات العادية والصداقة. لكن حينما يصل الأمر للزواج، فإن أحد الطرفين سيتردد.
فالنساء يرغبن في الزوج الطويل، ولا يمانعن من ((البدين))، بينما الرجال يبحثون عن القصيرة، ويكرهون النحيفة، ولا يرغبون في ((البدينة))!.
(4)
واقعيا، فإن النساء يبحثن عن الزواج بغض النظر عن شكل الزوج وحجمه، طمعا في الأمومة. أما الرجال فيبحثون عن الوجه الجميل، ثم الجسم الفاتن بغض النظر عن أي شيء آخر.
(5)
يكثر الحديث أخيرا عن إمكان زيادة الطول بطرق طبية، وهناك من يتحدث عن طرق طبيعية مثل اليوجا والبروتين والزنك وما إلى ذلك، وأعتقد أن الموضوع ضرب من المستحيل!، ولكن يجب أن يكون لدينا مشروع اجتماعي، لغرس تقبل ((القصار)) في نفوس النساء.
(6)
قصير القامة عندما ((يُبتلى)) بطويلة فسوف يقضي العمر في محاولة ((ملء)) عينها، فالمرأة الطويلة مغرورة ((ماكرة))، وتعرف أنه يعاني، ولكنها تحاول الحفاظ على ((أولادها)) وأسرتها، في جهاد تحاول معه أن تتقي شر من اقترب من الأرض!.

MENAFN26102023000089011017ID1107315137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث