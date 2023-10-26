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لا توجد لمعرفة الإسلام طريقة واحدة

10/26/2023 11:16:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تجد في تاريخ الحضارة اليونانية في القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد حشدًا من عشرات النوابغ العظام في أثينا الذين أثروا في التاريخ البشري إلى يومنا هذا، لكنهم لم يتمكنوا من أن يخترعوا آلة واحدة. بينما نجد في أوروبا اليوم رجلا صناعيًا متوسط الدرجة بحيث لا يستوعب كلمات أرسطو وتلامذته وقد اكتشف مئات من الاختراعات وأحسن مثال على ذلك هو إديسون، حيث لا يعد من الدرجة الثالثة من تلامذة أرسطو، ولكنه عمليًا هو من أحسن تلك النبوغات التي كانت تحيط بأرسطو وتتلمذت على مدرسته طيلة ألفين وأربعمائة سنة، وأكثرهم كشفًا للطبيعة وإسهامًا في توليد الصناعة الحديثة، وقد اخترع أكثر من ألف اختراع صغير وكبير.
فالتفكير الصحيح مثل السير في الطريق تمامًا. فالرجل الأعرج الذي يمشي ببطء إذا سار على طريق مبلط ومستقيم يكون أسرع من ذلك العداء البطل الذي يختار طريقًا وعرًا منحرفًا مليئًا بالصخور، ويصل إلى الهدف أسرع من الثاني، وهذا البطل العداء مهما ركض سريعًا فلا يصل إلى الهدف، بينما يصل إلى الهدف ذلك الرجل الأعرج الذي اختار طريقًا مستقيما ومبلطًا.
إن مسألة اختيار المنهج الصحيح لكل الاختصاصات العلمية سواء الأدبية أو الاجتماعية، أو الفنية والسيكولوجية.. أو غيرها هي أول مسألة يجب أن تطرح وتناقش. وعلى هذا الأساس فإن أول مهمة للباحث هو انتخاب أفضل منهج من مناهج البحث العلمية. ويجب علينا أن نستفيد من هذه التجربة التاريخية الكبيرة، وباعتبارنا من أتباع دين عظيم فعلينا أن ندرك مسؤوليتنا ونعي، واجبنا، فالإسلام الذي هو ديننا يجب أن نعرفه بشكل صحيح وبطريقة منهجية.
وإننا اليوم لا نتمكن أن نقدس شيئًا لا نعرفه أو نتعبد بعقيدة لا نعرفها، وبالخصوص تلك الطبقات المثقفة فإن مسؤوليتها في معرفة مقدساتها أعظم، وهذه ليست واجبًا إسلاميًا فقط، بل هو واجب علمي وإنساني أيضًا. فقيمة كل إنسان بمقدار معرفته وفهمه لمعتقداته لأن الاعتقاد وحده ليس فخرًا، وإذا كنا نعتقد بشيء لا نعرفه جيدًا فلا قيمة في ذلك، بل القيمة تكمن في المعرفة والفهم الدقيق لما نعتقده. ولأننا نعتقد بالإسلام فلا بد أن نعرفه جيدًا ولمعرفة الإسلام بشكل صحيح، لا بد أن نختار المنهج الصحيح.
المنهج الصحيح لمعرفة الإسلام.
والآن هنا سؤال يطرح نفسه: ما هو المنهج الصحيح لمعرفة الإسلام؟ فلمعرفة الحقائق الإسلامية ليس علينا أن نأخذ منهجًا من المناهج الأوروبية مثل المنهج الطبيعي أو المنهج السيكولوجي، أو المنهج الاجتماعي، ونقلد تلك المناهج وإنما علينا أن نختار منهجًا جديدًا نبتكره، وطبعًا فإن المناهج العلمية لأوروبا يجب أن تعرفها ولكن لا يجب حتما أن نقلدها. فاليوم كل المناهج العلمية في كل المجالات التخصصية قد تغيرت، وحلت مكانها نظرة جديدة، فالتحقيقات الدينية أيضًا يجب أن تسلك طريقة جديدة وتتبع منهجًا حديثًا.
من البديهي أنه لا توجد لمعرفة الإسلام طريقة واحدة فقط لأن الإسلام ليس دينًا ذا بعد واحد فليس الإسلام مثلًا دينًا مبنيًا على العرفان والأحاسيس الروحية فقط أو قائمًا على علاقة الإنسان بربه، فحسب بل إن هذا جانب واحد من جوانب الإسلام الواسعة. ولمعرفة هذا الجانب من الإسلام يجب أن نعتمد المنهج الفلسفي، لأن قضية العلاقة بين الإنسان وربه أي مسألة الإيمان بالغيب وبما وراء الطبيعة تطرح في باب الفلسفة أي في باب التفكير الحر فيما وراء العلم. والجانب الثاني من جوانب الدين الإسلامي، هو جانب الحياة الإنسانية وطريقة المعيشة على الأرض ولمعرفة هذا الجانب يجب اعتماد المناهج المطروحة في العلوم الإنسانية.
1973*
* كاتب وباحث إيراني ((1933 - 1977))

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