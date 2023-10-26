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من علمني كتابة السيناريو

10/26/2023 11:16:08 PM
(MENAFN- Al Watan) صلاح أبوسيف الذي فقدته السينما المصرية يعد من الطبقة الأولى للمخرجين المصريين، وله مدرسة وله تلاميذ وله رؤية خاصة في الإخراج. بدأت علاقتي بصلاح عام 1947 من خلال الدكتور فؤاد نويره والذي قال لي وقتها أن المخرج صلاح أبوسيف يود التعرف عليك والعمل معه في السينما، وكان الوقت صيفًا ولم أكن مرتبطًا بأي عمل. ذهبت اليه وتعرفت به وقال لي صلاح أبوسيف إنه قرأ عبث الأقدار، واشتم من خلالها أن الذي كتبها من الممكن أن يكتب السيناريو.. ولم أكن في ذلك الوقت أعرف كلمة السيناريو هذه.
علمني صلاح كيفية كتابة السيناريو في أول فيلم اشتركنا فيه معا ((عنتر وعبلة))، وعرفت منه كيف أقسم السيناريو إلى نقط يسمونها ((السبنسز)) بمعنى أنت بدأت معه خطوة خطوة، حتى عرفت أسرار هذا العمل من الألف إلى الياء.
وفي اللقاء الأول نفسه بيننا.. وقبل أن أقرأ أي كتاب عن هذا الفن، وحتى الكتب التي قرأتها في البداية عن السيناريو كانت من مكتبة صلاح أبوسيف، وكنت أقرأ هذه الكتب... وأعود إليه مستفسرًا عن بعض المواقف التي يذللها ويوضحها لي!
وبدأ العمل المشترك بيننا، وكان صلاح قد حدد لنفسه فيلمًا واحدًا يخرجه كل سنة. وأذكر أننا عملنا معا فيلم عنتر وعبلة، ثم فيلم المنتقم الذي مثله أحمد سالم.. ثم فيلم یا ظالمة وريا وسكينة و((الوحش)) و((الفتوة.... وعملت له سيناريوهات لقصص إحسان عبدالقدوس التي أخرجها السينما.
كان صلاح أبوسيف مدققًا جدًا.. كان يعمل وينقد كل كلمة تقال، وكان إرضاؤه صعبًا، وكان الشك من طبعه بهدف الإتقان.. فبعد أن ننتهي من العمل في السيناريو ويقول تمام جدًا.. يبدأ الشك في الموضوع من الألف للياء.. لدرجة أنني كنت أظن أنه سوف يعدل عن إخراج الفيلم. كان وهو يقرأ السيناريو القراءة الأخيرة، وبعد أن وافق عليه جملة جملة.. يبدأ في القلق ويقول لي أنا غير مرتاح وحين أعرف أنه بدأ التصوير أقرأ الشهادتين فرحًا بقراره الذي يريحني تمامًا من هذا الشك..
رحم الله صلاح أبوسيف الصديق...
1991*
* كاتب وروائي مصري ((1911 – 2006))

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