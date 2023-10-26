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الرأي العام والغوغاء

10/26/2023 11:16:08 PM
(MENAFN- Al Watan) الرأي العام ظاهرة اجتماعية حديثة النشأة لم تكن موجودة في العصور القديمة إلا نادرًا. فهي قد ظهرت مع ظهور الديمقراطية الحديثة وقد كثرت حولها البحوث العلمية، واختلفت فيها آراء الباحثين ومن المؤسف أن نرى هذا الموضوع غير مدروس دراسة وافية في اللغة العربية مع أنه من المواضيع التي لها مساس مباشر، وصلة وثيقة بكيان المجتمع العربي ومستقبله.
ومن الصعب أن نأتي الآن بتعريف واف للرأي العام، فهو كغيره من المواضيع الاجتماعية الأخرى لا يزال موضع الأخذ والرد بين الباحثين، وقد تنوعت حوله التعاريف.
وعلى أي حال نستطيع أن نقول في تعريف (الرأي العام) على وجه التبسيط والاختصار إنه الرأي الذي يسيطر على مجتمع ما حول قضية من القضايا العامة بعد أن يتناقش أفراد المجتمع حولها ويتجادلوا فيها.
معنى هذا أن حرية الجدال والمناقشة حول القضايا العامة هي من أهم مستلزمات الرأي العام فإذا لم تكن هناك حرية للمناقشة في مجتمع صعب ظهور الرأي العام فيه. وهذا هو الذي جعلنا نقول إن الرأي العام ظهر مع ظهور الديمقراطية الحديثة.
ففي العصور القديمة كانت الدولة هي المسيطرة على الناس وهي التي كانت تملك الحق المطلق في أن تبث في القضايا العامة. أما الرعايا فكان المفروض فيهم في الغالب أن يسمعوا. وقد تعود الرعايا على ذلك جيلًا بعد جيل بحيث صاروا يستغربون حين يرون رجلًا منهم يعلن رأيًا مخالفًا، وهم قد يصفونه بقلة العقل والتبصر وقد يتبرؤون منه ويتهربون من صحبته لئلا يقعوا في التهلكة.
من الممكن القول إن نوعًا ساذجًا من الرأي العام كان موجودًا في المجتمعات القبلية التي لا سيطرة للدولة عليها. وهذا النوع من الرأي العام لا يزال موجودًا كما كان قديمًا وهو الذي نراه الآن سائدًا في أكثر الشعوب البدائية والبدوية. فهناك حين تثار قضية عامة في القبيلة كان يهددها عدو أو تحل بها كارثة، يجتمع كبار السن المحنكون مع رئيس القبيلة ليتناقشوا ويبحثوا القضية من نواحيها المختلفة، وكثيرًا ما يشترك معهم في المناقشة معظم أفراد القبيلة، فيتسع الجدال ويطول وقد ينتهي الأمر أخيرًا إلى اتخاذ الرأي الغالب وهو الرأي الذي يتبناه رئيس القبيلة، ويقود القبيلة على أساسه مما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الرأي العام الموجود في البلاد الديمقراطية الحديثة يختلف من بعض الوجوه عن الرأي العام القبلي الذي تحدثنا عنه آنفًا. فالمجتمع القبلى يخضع للعادات والتقاليد، والقيم الاجتماعية كل الخضوع وإذا تناقش أفراده حول أية قضية عامة فإن مناقشته مهما تشعبت فهي لا تخرج عن نطاق العادات والتقاليد أنها مناقشة مقيدة ومن النادر أن تكون حرة طليقة، وهذا هو الذي جعل بعض الباحثين ينكرون وجود الرأي العام في المجتمع القبلي.
يقولون من الحرية من مستلزمات ظهور الرأي العام في المجتمع. وهم يعنون بها الحرية السياسية والحرية الاجتماعية معًا، فلا يكفي في نظرهم أن يكون المجتمع حرًا فقط بل يجب أن يكون أيضًا حرًا من استبداد العادات والتقاليد.
أصبح الرأي العام مقدسًا في نظر بعض المفكرين، وبعض الأحزاب السياسة الحديثة. فهؤلاء يعتقدون أن الرأي العام لا يخطئ أبدًا ، وأن الجماهير إذا نادت برأي فلا بد أن يكون ذلك الرأي حقًا مطلقًا لا يعتوره الباطل.
ولكن هذا الاتجاه في تقديس الرأي العام ظهر له خصوم ذهبوا إلى النقيض منه، نخص بالذكر منهم (نيتشه الألماني وباريتو) الإيطالي و(جوستاف لوبون الفرنسي وأورتيجا) الإسباني. ومن المناسب أن تذكر هنا خلاصة لرأي أحد هؤلاء وهو (جوستاف لوبون).
يقول جوستاف لوبون إن المفكرين صاروا في العصر الحديث يمجدون الجماهير، ويتملقون إليهم أكثر مما كانوا يتملقون قديمًا إلى السلاطين. إن الجموع الغوغائية أصبحت اليوم هي الحاكم المطلق في توجيه السياسة العامة، وأصبح السياسيون والإداريون والمفكرون يخضعون لها، ويخشون غضبها. وهذا من معالم هرم الحضارة الحديثة، وقرب انهيارها كما انهارت الحضارات السابقة قبلها.
إن الحضارة فى رأي لوبون هي من صنع أقلية صغيرة تملك المواهب النادرة، ولكن الغوغاء لا يفهمون ذلك، فهم يعتقدون أنهم بناة الحضارة وأنهم قادرون على كل شيء. وقد زاد عدد المنافقين المتزلفين لهم، وبذا أصبحت العبودية للغوغاء سنة سائدة على الجميع، وصار الغوغاء كالجراثيم يعملون دومًا في سبيل انحلال الحضارة. 1975*
* عالم اجتماع عراقي ((1913- 1995)).

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