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تماثل التفكير بين الصهيونية والعقلية الغربية

10/26/2023 11:16:07 PM
(MENAFN- Al Watan) القضية الفلسطينية هي قضية صراع عربي / إسرائيلي بالنسبة للكثيرين، الذين تقف ثقافتهم السياسية عندما يشاهدون على شاشة التلفزيون، على اختلاف المسميات التي تطلق على هذا الصراع، كمشكلات الأمن أو النزاع حول الحدود.
غير أن لب القضية وحقيقة المسألة هي الإنكار العنيد المتواصل من قبل إسرائيل وكثير من الحكومات الغربية، لوجود طموحات أربعة ملايين من المسلمين والمسيحيين العرب الذين تعرفهم إسرائيل وتلك الحكومات بأنهم هم الفلسطينيون، فهؤلاء هم جوهر المشكلة وقضيتها وهم المسألة الفلسطينية، وإذا كانت لا توجد دولة اليوم اسمها دولة فلسطين، فليس معنى ذلك عدم وجود الفلسطينيين - إنهم موجودون بالتأكيد. أي محاولة واعية لوضع الحقيقة الفلسطينية أمام أعين القراء عامة والقارئ الغربي بصفة خاصة لا بد أن توضح الهوية الفلسطينية المعاصرة لشرح الظروف والأحداث والعوامل التي حددت معالم تلك الهوية، وتحليل بتفصيل دقيق عمليات التخريب التدريجي ونزع المقومات الأساسية للهوية الفلسطينية عبر حركة الاستيطان الإسرائيلي وفي ظل السياسات الاستعمارية الأوروبية، وتبيان النجاح الصهيوني في إزاحة القوى والمؤسسات العربية الفلسطينية وعزلها عن أرض فلسطين، وكذلك الفشل العربي الفلسطيني في إدارة الصراع مع الصهيونية والقوى الاستعمارية الغربية المؤيدة لها أو الخاضعة لابتزازها.
فالتجربة الفلسطينية لا تعدو كونها معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة القوى العدوة والصديقة على حد سواء.. والأولى عالية التنظيم والكفاءة، كما لا يخفى.. والثانية هائلة الإمكانيات ولكن عديمة الفاعلية والجدوى.
أعتقد أن اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979 كانت بمثابة مفترق الطرق بالنسبة للقضية الفلسطينية، في واقعها ومصيرها وأساليبها للتكيف مع المستجدات، التي أبقت القضية الفلسطينية في مأزقها مع ازدياد التأييد الأدبي للفلسطينيين ولمنظمة التحرير بالذات، وتفاقم عدوان إسرائيل وتعاظم دعم الولايات المتحدة لها (وهما حقيقتان أكدتها الأحداث الأخيرة في لبنان). وأستطيع أن أقر أن الإسرائيليين باقون في فلسطين، وأن الفلسطينيين أيضًا باقون، وأن على الجانبين أن يتقبلا فكرة العيش معا على الرغم من أن ذلك قد لا يحدث إلا بعد مواجهات عديدة دامية بينهما، ولا أنطلق في طرحي هذا من ضعف في انتمائي ولا من وهن في حماسي وعاطفتي القومية، بل من واقعية: باردة، تمليها علي حقائق الموقف الدولي في الشرق الأوسط. أضف إلى ذلك التحليل المنطقي، وهو أن فلسطين العربية الجغرافية قد تحولت في معظمها إلى ما هو الآن، وإسرائيل ذات الحدود غير المرسومة والغامضة والقابلة باستمرار للمد والتوسيع باتجاه أرض إسرائيل التوراتية، بيد أن فلسطين ما زالت تعيش كفكرة حية وتجربة إنسانية تعبر عن إرادة شعبية مثابرة لا تعرف الكلل. إن ظهور إسرائيل الصهيونية قد أدى في واقع الحال إلى اختفاء فلسطين العربية جغرافيًا، أما فلسطين العربية من حيث هي فكرة وتاريخ وصراع وأمل فما زالت باقية: وإلا فبماذا نفسر وجود أربعة ملايين فلسطيني مشتتين في بقاع الأرض، ما زالوا يحملون تلك الفكرة في مشاعرهم ووجدانهم وعملهم وتحركهم وتفكيرهم وما زالوا يعيشون قضية فلسطين؟
أما قضية ارتباط الفلسطينيين - في الذهنية الغربية - بالإرهاب، فلا يقارن ما يسمى بالإرهاب الفلسطيني بالإرهاب الصهيوني حجما ونوعا واستمرارية، أي بمقارنة الأضرار التي ألحقها كل طرف منهما بالطرف الآخر. والنقطة التي يجب أن أؤكد عليها هنا، هي أن العقلية الغربية التي تستنكر الإرهاب الفلسطيني لا تريد أن تدرك حقيقة الإرهاب الصهيوني الذي تمارسه إسرائيل بصورة منتظمة ومخططة. وهذا يرجع إلى تضليل الصحافة الغربية الخاضعة في معظمها للنفوذ الصهيوني وإلى الاستعداد النفسي المسبق - والمحضر جيدا بالدعاية الصهيونية البارعة - للنظر إلى الفلسطينيين باعتبارهم جزءًا من الشرق العربي الإسلامي المتخلف فحسب!!
المحاولات الصهيونية الشرسة التي اتخذت في البداية صورة: الاستعمار البناء، تلك الصورة التي سيطرت على العقلية الأوروبية الغربية تجاه شعوب الشرق في القرن التاسع عشر. وكيف نجحت هذه المحاولات في إزاحة ما مجموعه 780.000 عربي فلسطيني عن الأراضي الفلسطينية عام 1948، هم اللاجئون الفلسطينيون الذين يبلغ عددهم الآن حوالي المليونين. يقول موشي دايان في تصريح له لصحيفة هارتس يوم 1 إبريل عام 1969: ولقد قدمنا إلى هذه البلاد (فلسطين) وكانت مأهولة بالعرب لنقيم دولة يهودية وليس ثمة مكان على هذه الأرض لم يقطنه في السابق سكان عرب!!..
فاذا أضفنا إلى المليونين من اللاجئين حوالي مليون وسبعمائة ألف فلسطيني محتجزين في الأرض المحتلة منذ عام 1967، ومنهم نصف مليون في الأرض المحتلة منذ عام 1948، (بالأبعاد الإنسانية الأخلاقية لمعاناتهم) لأدركنا حجم الكارثة وثمنها من وجهة النظر الفلسطينية - الكارثة التي ترتبت على قيام الكيان الإسرائيلي!.
والجدير بالذكر هنا - أن جزءًا مهمًا وكبيرًا من الصراع للفوز بفلسطين قد خاضته الصهيونية على صعيد الإعلام في العواصم الغربية الرئيسية. يقول برنامج حزب العمل اليهودي وذلك قبل إنشاء إسرائيل: خاطبوا العالم على أنكم المظلومون وأظهروا للغرب الحر، أن بريطانيا هي عدوتكم. وتجاهلوا تماما السكان الأصليين!! لقد كان للحملة الصهيونية التي توجت باغتصاب فلسطين صدى وقبولا في الغرب - لا لشعور بالمحبة نحو اليهود أو كراهية نحو العرب - ولكن لأن الصهيونية نجحت في طرح نفسها كحركة تحرير لليهود المضطهدين، وكحل عملي لمشكلة العداء للسامية الذي كان منتشرا في الغرب. لقد قدمت الصهيونية للعقلية الغربية ما كان يتفق وتكوينها في تلك الفترة: مشروعا استعماريا وخططا دقيقة التنظيم، على أسس علمية وحضارية غربية، ويحل في نفس الوقت مشكلة الأقليات اليهودية في العالم، ويضمن راحة الضمير للأوروبيين وأين؟ في جزء من الشرق العربي الإسلامي، المتخلف، والقابل للاستعمار! وقد انتقلت فكرة تأييد الصهيونية إلى الولايات المتحدة فيما بعد، وورد في رسالة تأييد لإنشاء الدولة اليهودية في فلسطين، وقعها ستة من رجال الفكر الأمريكيين البارزين عام 1947، هناك عاملان أساسيان للاستقرار في الشرق الأوسط: فلسطين يهودية ولبنان مسيحي وما عداهما ليس إلا شرقا عربيا مسلما لا أمل يرجى منه...!!، وهكذا كان للتماثل في التفكير بين الصهيونية والعقلية الغربية أثره البعيد، وقامت إسرائيل كمحصلة واقعية لعملية استعمارية استيطانية محكمة التنظيم، استخدمت منذ البدء إزاحة شعب فلسطين العربي عن أرضه في مرحلة أولى، وإنكار وجوده أصلا في المرحلة الثانية لا عجب إذن أن نجحت الصهيونية في إقامة دولة إسرائيل، وأن أدى نجاحها إلى شعور العالم الغربي بالنشوة. ولكن هل أدى نجاحها هذا إلى حجب حقيقة الصهيونية عن وجدان الغرب.
هل يوجد في سوق الفكر الغربي الآن من يعرف أو يكون مستعدًا للإقرار بأن دولة اليهود في التاريخ القديم، وهي أساس حق اليهود في فلسطين كما يعتقد أهل الغرب لم تدم سوى ستين عاما فقط وذلك قبل ألفين من الستين؟ وأن إسرائيل إنما قامت على أرض لا صلة لها بها.. بل تخص الآخرين؟ وأن الصهيونية التي طالما أعجب الغرب بإنجازاتها إنما تعني وتهدف إلى القضاء على شعب آخر؟
1983*
* ناقد وأكاديمي فلسطيني / أمريكي ((1935 - 2003))

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