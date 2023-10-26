100 طالب وطالبة يستعرضون مشاريعهم وابتكاراتهم العلمية

(MENAFN
- Al Watan) نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات، صباح اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 معرض إبداع عسير 2024 الذي يعد تظاهرة علمية تقوم على التنافسية في المشاريع العلمية والابتكار والإبداع، الذي تنظمه وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تطبيقاً لسياسة التعليم في المملكة على تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلمي، والاهتمام بالإنجازات العالمية في ميادين العلوم والمعرفة، وذلك في مدينة التربية الخاصة بأبها، وبحضور المدير العام للتعليم بمنطقة عسير فهد بن صالح عقالا، ونائب الأمين العام لخدمات الموهوبين بمؤسسة موهبة الدكتور باسل السدحان، ومديري تعليم المحافظات بمنطقة عسير، ومشرفة العموم بوزارة التعليم نجاح حبتر.
100 طالب وطالبة
بدوره أكد "عقالا" أن المعرض يهدف إلى عرض مشاريع طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المسجلين في إبداع لهذا العام، وتقديم التغذية الراجعة لهم من قبل المختصين من مؤسسة موهبة وجامعة الملك خالد، مشيرا إلى أن المعرض تضمن مشاركة 100 طالب وطالبة من جميع إدارات التعليم بمنطقة عسير قدموا من خلالها مشاريعهم العلمية في 16 مجالا علميا شملت الأنظمة المدمجة والتقنيات الهندسية والروبوتات والأجهزة ، والطاقة ، والطب الحيوي، والعلوم والفيزياء والفلك، وعلوم الكيمياء والهندسة البيئية، والهندسة الكيميائية والأحياء وعلوم المواد والأرض والبيئة وعلوم الحيوان والكيمياء الحيوية ونظم البرمجيات، لافتاً إلى أن مسابقة إبداع تعد مسابقة علمية سنوية تستهدف طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتقوم على التنافس في 21 مجالا علميا من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقا لمعايير وضوابط خاصة، مثمنا جهود الفرق التي تعمل على إنجاح المعرض، ومشيدا بالمشاريع والأفكار الإبداعية التي قدمها الطلاب والطالبات في المعرض.
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