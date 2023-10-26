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100 طالب وطالبة يستعرضون مشاريعهم وابتكاراتهم العلمية

10/26/2023 11:16:07 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات، صباح اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 معرض إبداع عسير 2024 الذي يعد تظاهرة علمية تقوم على التنافسية في المشاريع العلمية والابتكار والإبداع، الذي تنظمه وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تطبيقاً لسياسة التعليم في المملكة على تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلمي، والاهتمام بالإنجازات العالمية في ميادين العلوم والمعرفة، وذلك في مدينة التربية الخاصة بأبها، وبحضور المدير العام للتعليم بمنطقة عسير فهد بن صالح عقالا، ونائب الأمين العام لخدمات الموهوبين بمؤسسة موهبة الدكتور باسل السدحان، ومديري تعليم المحافظات بمنطقة عسير، ومشرفة العموم بوزارة التعليم نجاح حبتر.
100 طالب وطالبة
بدوره أكد "عقالا" أن المعرض يهدف إلى عرض مشاريع طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المسجلين في إبداع لهذا العام، وتقديم التغذية الراجعة لهم من قبل المختصين من مؤسسة موهبة وجامعة الملك خالد، مشيرا إلى أن المعرض تضمن مشاركة 100 طالب وطالبة من جميع إدارات التعليم بمنطقة عسير قدموا من خلالها مشاريعهم العلمية في 16 مجالا علميا شملت الأنظمة المدمجة والتقنيات الهندسية والروبوتات والأجهزة ، والطاقة ، والطب الحيوي، والعلوم والفيزياء والفلك، وعلوم الكيمياء والهندسة البيئية، والهندسة الكيميائية والأحياء وعلوم المواد والأرض والبيئة وعلوم الحيوان والكيمياء الحيوية ونظم البرمجيات، لافتاً إلى أن مسابقة إبداع تعد مسابقة علمية سنوية تستهدف طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتقوم على التنافس في 21 مجالا علميا من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقا لمعايير وضوابط خاصة، مثمنا جهود الفرق التي تعمل على إنجاح المعرض، ومشيدا بالمشاريع والأفكار الإبداعية التي قدمها الطلاب والطالبات في المعرض.

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