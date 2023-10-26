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هل الأجهزة المساعدة نقطة ضعف الأخضر؟

10/26/2023 11:16:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أثارت اختيارات مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرت مانشيني، خلال معسكري الأخضر الأخيرين خلال أيام FIFA، لشهري سبتمبر وأكتوبر، حفيظة الوسط الرياضي السعودي، الذي حمل نقاده ومحللوه وحتى الجماهير السعودية الأجهزة المساعدة للمدرب الإيطالي مسؤولية تلك الإخفاقات والاختيارات السيئة، متسائلين هل الأجهزة المساعدة هي نقطة الضعف الحالية في منظومة الأخضر؟ ومطالبين بتجديد الدماء في صفوف الصقور، وأن يكون باب الأخضر مفتوحا أمام اللاعبين المميزين بالفعل لا بالقول، ليتغير الوضع الحالي ويستعيد المنتخب السعودي توهجه قبل تصفيات المونديال وكأس آسيا.
مسؤولية المساعدين
رمى عدد من المحللين والنقاد بأخطاء الاختيارات الأخيرة على مساعدي المدرب الإيطالي، وتحديدا المستمرين منذ حقبة المدرب السابق، الفرنسي هيرفي رينارد، والذين ما زالوا يحملون نفس الأسماء السابقة في ملفاتهم، دون النظر إلى اللاعبين المميزين، الذين أثبتوا تواجدهم مع أنديتهم خلال الجولات التسع التي سبقت معسكر البرتغال الأخير، مؤكدين أن المدرب لم يشاهد اللاعبين المنقطعين عن المشاركة مع أنديتهم منذ بداية الموسم، بل إن البعض منهم لم يشارك منذ نهائيات كأس العالم الماضية، لتعرضهم لإصابات غيبتهم عن المشاركة، حتى أن أنديتهم لم تغامر بمشاركتهم خلال الجولات التسع ولو لدقائق معدودة، كما أن البعض منهم لم يكن ضمن قوائم الأندية خلال المشاركة في المواجهات التسع، وتساءلوا كيف شاهد المدرب أولئك اللاعبين وحكم على مستوياتهم الفنية، مؤكدين أن قائمة الصقور كان يتم اختيارها حسب الملفات السابقة وآراء الجهاز المساعد، مما أضر بمنظومة الأخضر وجعله يظهر بشكل غير مقنع على الإطلاق، ولم يتذوق الانتصارات، بل على العكس ظهر صيدا سهلا لمنافسيه، لعدم جهوزية اللاعبين المختارين.
غياب المميزين
تساءل المحللون والنقاد والوسط الرياضي عن الأسباب التي غيبت اللاعبين المميزين خلال الجولات السابقة عن قائمة الأخضر، ومنحت الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا مع أنديتهم لممارسة اللعبة لكن عبر بوابة المنتخب في حدث غريب وعجيب، لا سيما وأن الانضمام للمنتخب يكون للاعب الجاهز الذي يقدم مستويات لافتة لا لاعب غاب عن المستطيل الأخضر، ويعاني من الإصابة، ويقضي فترة علاج وتأهيل، وهل المنتخب موقع لتأهيل اللاعبين قبل العودة للمشاركة مع أنديتهم؟ أما أنه متاح أمام اللاعبين المميزين، وليس للاعبين الذين يعيشون على الذكريات.
الحلقة الأضعف
اعتبر الرياضيون الأجهزة المساعدة لمانشيني وتحديدا تلك التي ما زالت متواجدة منذ رحيل المدرب السابق، هيرفي رينارد، الحلقة الأضعف في منظومة الأخضر، وأنها من يقف خلف الاختيارات الغريبة، لا سيما وأن المدرب لم يتعرف على اللاعبين بالشكل الجيد خلال الفترة الماضية، ومع ذلك فإنه يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، لأنه ظل مستمعا لمساعديه، ولم يتابع بشكل جيد اللاعبين المميزين، مؤكدين أن الأخضر ليس حقلا للتجارب وتأهيل اللاعبين، وأنه يتوجب عليه استدعاء اللاعبين الجاهزين.
قرارات حازمة
طالب الرياضيون الاتحاد السعودي لكرة القدم بقرارات حازمة والتدخل السريع من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه قبل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي تنطلق في نوفمبر المقبل، وبعدها كأس آسيا التي ستقام في قطر خلال يناير المقبل، وثني المدرب ومساعديه عن الاختيارات غير المنطقية، والتأكيد على أن أبواب الأخضر مفتوحة لكن للاعبين المميزين خلال الجولات المقبلة، وأن يتم استبعاد اللاعبين المصابين، والذين لم يقدموا العطاء الجيد مع أنديتهم، أو لم يشاركوا؛ لأن الأخضر بحاجة للاعب الجاهز لا اللاعب الذي قدم مستويات جيدة سابقا، كما طالبوا بأن تمنح الفرصة أمام اللاعبين الشبان الذين تألقوا مع الأخضر الأولمبي ومنتخب الشباب، لبناء منتخب قوي، وأن يتم الاستغناء عن اللاعبين الذين تجاوزوا الـ30 من أعمارهم، لكن يكون ذلك بشكل تدريجي ومنظم، وعلى مانشيني أن يصنع توليفة جديدة ممزوجة بين لاعبي الخبرة واللاعبين الشباب، وألا يعتمد على آراء مساعديه الذين ما زالوا يعيشون على ذكريات بعض اللاعبين.
تغيير مطلوب
من المطالب التي وضعها الرياضيون أمام اتحاد كرة القدم، هو تغيير الأجهزة المساعدة الحالية وتحديدا الوطنيين منهم والذين كانوا في حقبة هيرفي رينارد، والاستعانة بأسماء أخرى لها نظرتها الفنية، كما أن الاستعانة بمدرب الأخضر الأولمبي الوطني سعد الشهري، ومدربي أخضر تحت 20 عاما السابقين، الوطنيين صالح المحمدي، وخالد العطوي، نظير ما يملكونه من خبرة ومعرفة تامة بمستويات اللاعبين الشباب، وذلك خلال مرحلة التغيير المقبلة.

هوية غائبة
خاض المنتخب السعودي مع مانشيني 4 مباريات خلال معسكرين مختلفين، بتشكيلات مختلفة وتغييرات شاملة، ولم يظهر الصقور بالشكل الجيد خلال المواجهات الأربع، بل كان الأداء هشا، والخطوط غير مترابطة، والأخضر بلا هوية فنية واضحة.
دروس مستفادة
اعتبر النقاد والمحللون المواجهات الماضية دروسا يجب أن يستفاد منها، وأن أول مباراة رسمية للأخضر والتي ستكون في الـ16 من نوفمبر المقبل أمام باكستان، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، هي المحك الفعلي للمدرب ولاعبيه، وستكشف مدى الاستفادة التي خرج بها مانشيني من معسكري نيوكاسل والبرتغال.
- اختيارات الأخضر الأخيرة أثارت الدهشة
- لاعبون غابوا منذ المونديال تواجدوا بقائمة الصقور
- الرياضيون حملوا الأجهزة المساعدة مسؤولية الاختيارات
- مطالبات بتغيير مساعدي مانشيني الباقين منذ حقبة رينارد
- غياب المميزين خلال الجولات السابقة أثار الاستغراب
- مطالبات بتجديد الدماء سواء على صعيد المساعدين أو اللاعبين
- فتح المجال أمام اللاعبين الشباب مطلب جماهيري سعودي
- إصابات لاعبي الأخضر الأخيرة جاءت في مرحلة التأهيل

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