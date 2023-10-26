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استحداث 4 باقات خدمات في واحات كبار السن

10/26/2023 11:16:07 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مدير عام الإدارة العامة لرعاية كبار السن في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إبتسام الحميزي، استحداث 4 باقات خدمات في ((واحة)) لرعاية كبار السن، موضحة أن ((واحة)) كبار السن، هي مراكز مرخصة للقطاع الخاص وغير الربحي، تهدف إلى تقديم خدمات متنوعة لكبار السن، لمن أتموا 60 عامًا، وتشمل خدمات ترفيهية، ورياضية، وثقافية موجهة، مع إمكانية مشاركة أقارب المستفيد من خلال استخدام المرافق المتاحة من مسطحات خضراء وقاعات مجهزة للاحتفالات وفعاليات يتم تنظيمها بشكل دوري، والباقات، هي:
01- النادي الاجتماعي، لقضاء الوقت والاستجمام بمرافق وخدمات الواحة دون الرغبة في المساعدة الشخصية وخدمات الإقامة.
02- الإقامة اليومية، لقضاء الوقت بمرافق وخدمات الواحة مع توفير خدمات المساعدة الشخصية والإقامة النهارية فقط.
03- الإقامة المؤقتة، لقضاء يوم واحد أو أكثر في الواحة والاستمتاع بجميع خدمات الواحة.
04- الإقامة الدائمة، للراغبين في الإقامة الدائمة في السكن المرفق بالواحة، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الواحة.
17 جمعية متخصصة
أبانت الحميزي، التي كانت تتحدث أمس في جلسة حوارية: ((تقديركم.. واجب))، إلى نمو القطاع غير الربحي المتخصص في كبار السن إلى 17 جمعية متخصصة منتشرة في مختلف مناطق المملكة، لافتة إلى تضاعف نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في المملكة إلى 3 أضعاف على مدى الـ 20 عامًا المقبلة من 3.2% في عام 2020م إلى 11.9% بحلول عام 2040م، ومن المتوقع أن تتجاوز النسبة 21.6% من سكان المملكة الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا بحلول عام 2060م.
تعزيز الاندماج
أشارت الحميزي إلى أن 6 أدوار مأمولة من الإدارات والجهات ذات العلاقة، وهي:
01- المساهمة في رفع الوعي المجتمعي بحقوق كبير السن ورعايته.
02- المشاركة في تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، وتعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
03- تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال طرح الفرص التطوعية المتخصصة في رعاية كبار السن وتحفيز المتطوعين.
04- تشجيع نمو الجمعيات المتخصصة في مجال تمكين ورعاية كبار السن.
05- الحرص على تأهيل المرافق لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن وتخصيص أماكن لهم في المناسبات العامة.
06- تعزيز اندماج كبار السن الأهلية، سواءً أندية اجتماعية، رعاية يومية، رعاية مؤقتة.
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الأهداف الإستراتيجية لرعاية كبار السن:
01- توفير بيئة تحفظ حقوق كبار السن وتصون كرامتهم.
02- تعزيز اندماج كبار السن في المجتمع.
03- تقديم خدمات رعاية اجتماعية ذات جودة عالية ودعم المعيلين لكبار السن.
04- تعزيز المشاركة المجتمعية في قطاع كبار السن.
المبادرات لرعاية كبار السن:
01- برامج توعوية بحقوق كبار السن وأوجه رعايته.
02- تمكين المراكز الاجتماعية لكبار السن.
03- بطاقة امتياز.
04- الدعوم المقدمة لكبار السن والمعيلين.
05- مشاريع سخاء.
06- التطوع في خدمات كبار السن.
07- تمكين الجمعيات المتخصصة.
08- نمذجة وتجهيز وإسناد خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لكبار السن في الدور.
أهداف الأندية الاجتماعية:
01- استثمار أوقات الفراغ لكبار السن.
02- تحقيق الاندماج والرفاه الاجتماعي لكبار السن.
03- توفير أنواع مختلفة من الخدمات مثل الأنشطة الترويجية والثقافية والرياضية والرحلات والحفلات.
04- تعزيز الجانب البدني والنشاطات الرياضية لكبار السن للإسهام في رفع جودة حياتهم.
05- تغيير الصورة النمطية للخدمات المقدمة لكبار السن وتوفير بيئة جاذبة ومناسبة لهم.

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