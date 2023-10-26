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اختتام الأنشطة الطلابية بتقنية حبونا

10/26/2023 11:16:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت الكلية التقنية بـحبونا ممثلة في وحدة الأنشطة الحفل الختامي لتكريم المشاركين في أنشطة الفصل التدريبي الأول لعام 1445هـ.
اشتمل الحفل على تكريم المتدربين المشاركين في أعمال الأنشطة للفصل التدريبي الأول لعام 1445 هـ كما صاحب الحفل تكريم خاص للطالب/ هويج ال زاهر وذلك لحصوله على المركز الثالث على مستوى المملكة ببطولة النخبة والدوري الممتاز لرياضة الكاراتيه.
وتأتي البادرة إبرازا للمتميزين من أبناء المنطقة في الرياضات المختلفة وتحفيزا للمتدربين للمشاركة في المسابقات المتنوعة على المستوى الوطني.
اختتم الحفل بصورة جماعية مع عميد و وكلاء الكلية والمشاركين من المتدربين والمنسوبين.

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