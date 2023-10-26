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أمير القصيم يكلف نزار الحركان مستشارا بإمارة المنطقة

10/26/2023 11:16:06 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة، نزار الحركان بمناسبة صدور قرار الأمير بتكليفه مستشاراً بإمارة منطقة القصيم بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.
وهنأ أمير المنطقة الحركان بهذه المناسبة، مؤكداً أنه سيكون إضافة للمستشارين والمستشارات بديوان الإمارة، لدعم البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، فيما يحقق التطلعات المأمولة والوصول إلى الأهداف المنشودة.
من جانبه، أعرب المستشار بإمارة منطقة القصيم الاستاذ نزار الحركان عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم، متمنيا التوفيق والسداد لتحقيق توجيهات الأمير ونائبه وخدمة الوطن والمواطنين .

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