أصدقاء المرضى بعنيزة تشارك في ملتقى الصحة العالمي 2023

(MENAFN
- Al Watan) تشارك جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة في ملتقى الصحة العالمي 2023 المقرر انطلاقته الأحد المقبل لمدة ثلاث أيام في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات.
وقالت رئيس قسم التثقيف والتوعية الصحية غدي بنت عبدالله الخلف:
تهدف المشاركة للتعريف بأهداف الجمعية في المشاريع الخيرية للمرضى ودعمهم وومشاركة المهتمين والجهات الصحية لبرامج ومشاريع التوعية الصحية النوعية للمجتمع وامتيازها بالريادة في التوعية والتثقيف الصحي بأساليب مختلفة من خلال استحداث أنماط ذات أثر واضح ومتناسب مع الفئة المستهدفة، والذي أثمر بإنشاء مشروع اتقاء لخدمة الجهات الصحية بصناعة المحتوى التوعوي، علاوة على التركيز على المشاريع المستدامة مثل مشروع أطفال السكري في المدارس والذي حصل على جائزة التطوع الصحي لوزارة الصحة 2022.
وأضافت: من مشاريعنا: مشروع سلامة لتعزيز الصحة في بيئات العمل، ومشروع مأجور لنقل المرضى، ومشروع احتواء لإيواء المرضى النفسيين وفاقدي المأوى.
وزادت: يحتوي الجناح على مسيرة التوعية منذ عام 2017 وحتى 2023 وتطورها الزمني والإبداعي في الوعي والتوعية الصحية إذ كانت البداية في حصر الأمراض والعادات التي بحاجة للوعي وإيضاح بعض من أنماط التوعية الممارسة في العمل التوعوي وإحصائيات التوعية في تحسين صحة المجتمع.
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