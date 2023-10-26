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أصدقاء المرضى بعنيزة تشارك في ملتقى الصحة العالمي 2023

10/26/2023 11:16:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة في ملتقى الصحة العالمي 2023 المقرر انطلاقته الأحد المقبل لمدة ثلاث أيام في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات.
وقالت رئيس قسم التثقيف والتوعية الصحية غدي بنت عبدالله الخلف:
تهدف المشاركة للتعريف بأهداف الجمعية في المشاريع الخيرية للمرضى ودعمهم وومشاركة المهتمين والجهات الصحية لبرامج ومشاريع التوعية الصحية النوعية للمجتمع وامتيازها بالريادة في التوعية والتثقيف الصحي بأساليب مختلفة من خلال استحداث أنماط ذات أثر واضح ومتناسب مع الفئة المستهدفة، والذي أثمر بإنشاء مشروع اتقاء لخدمة الجهات الصحية بصناعة المحتوى التوعوي، علاوة على التركيز على المشاريع المستدامة مثل مشروع أطفال السكري في المدارس والذي حصل على جائزة التطوع الصحي لوزارة الصحة 2022.
وأضافت: من مشاريعنا: مشروع سلامة لتعزيز الصحة في بيئات العمل، ومشروع مأجور لنقل المرضى، ومشروع احتواء لإيواء المرضى النفسيين وفاقدي المأوى.
وزادت: يحتوي الجناح على مسيرة التوعية منذ عام 2017 وحتى 2023 وتطورها الزمني والإبداعي في الوعي والتوعية الصحية إذ كانت البداية في حصر الأمراض والعادات التي بحاجة للوعي وإيضاح بعض من أنماط التوعية الممارسة في العمل التوعوي وإحصائيات التوعية في تحسين صحة المجتمع.

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