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مصنعو البطاريات يعززون مخزوناتهم من الجرافيت قبل بدء القيود الصينية

10/26/2023 11:15:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يسارع مصنعو البطاريات في كوريا الجنوبية لشراء المزيد من الجرافيت من الصين قبل أن تدخل ضوابط التصدير على مكونات بطارية السيارة الكهربائية حيز التنفيذ في ديسمبر.

وقالت صانعة البطاريات“إل جي إنرجي سوليوشن LG Energy Solution” (كوريا الجنوبية: 373220) إنها ستحاول شراء المزيد من الجرافيت في أقرب وقت ممكن قبل بدء الإجراءات، بحسب“بلومبرج”.

وأوضحت“بوسكو فيوتشر إم Posco Future M”، وهي شركة تصنيع أقطاب للبطاريات (003670)، أنها تبذل جهودًا للحفاظ على المستويات المناسبة من المخزونات قبل الموعد النهائي في الأول من ديسمبر.

يأتي هذا رغم تصريحات“شو جويتنج”، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أشارت فيها أن الصادرات التي تمتثل للمتطلبات ستتم الموافقة عليها، مضيفة أن الصين ملتزمة بضمان أمن واستقرار سلاسل التوريد العالمية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستُخضع بعض أنواع الجرافيت تحت ضوابط التصدير من أجل حماية الأمن القومي، ما أثار قلق صانعي السيارات الكهربائية والبطاريات، نظرًا لأن بكين تمثل حوالي 60% من الطاقة الإنتاجية للجرافيت الطبيعي في العالم.

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