مصنعو البطاريات يعززون مخزوناتهم من الجرافيت قبل بدء القيود الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News) يسارع مصنعو البطاريات في كوريا الجنوبية لشراء المزيد من الجرافيت من الصين قبل أن تدخل ضوابط التصدير على مكونات بطارية السيارة الكهربائية حيز التنفيذ في ديسمبر.
وقالت صانعة البطاريات“إل جي إنرجي سوليوشن LG Energy Solution” (كوريا الجنوبية: 373220) إنها ستحاول شراء المزيد من الجرافيت في أقرب وقت ممكن قبل بدء الإجراءات، بحسب“بلومبرج”.
وأوضحت“بوسكو فيوتشر إم Posco Future M”، وهي شركة تصنيع أقطاب للبطاريات (003670)، أنها تبذل جهودًا للحفاظ على المستويات المناسبة من المخزونات قبل الموعد النهائي في الأول من ديسمبر.
يأتي هذا رغم تصريحات“شو جويتنج”، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أشارت فيها أن الصادرات التي تمتثل للمتطلبات ستتم الموافقة عليها، مضيفة أن الصين ملتزمة بضمان أمن واستقرار سلاسل التوريد العالمية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستُخضع بعض أنواع الجرافيت تحت ضوابط التصدير من أجل حماية الأمن القومي، ما أثار قلق صانعي السيارات الكهربائية والبطاريات، نظرًا لأن بكين تمثل حوالي 60% من الطاقة الإنتاجية للجرافيت الطبيعي في العالم. أرقام
MENAFN26102023000202011048ID1107315126
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.