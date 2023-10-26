مسح: التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم الأمريكية تسجل أعلى مستوى خلال 5 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لتتجاوز متوسطها التاريخي البالغ 31%، للمرة السادسة خلال ثمانية أسابيع، بالتزامن مع انخفاض نظيرتها الصعودية والمحايدة.
وأظهر أحدث استطلاع أسبوعي من الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، ارتفاع التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم بمقدار 8.6 نقطة إلى 43.2%، وهو أعلى مستوى لها منذ الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو حين بلغت 44.9%.
بينما تراجعت التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 4.8 نقطة إلى 29.3%، لتنخفض دون متوسطها التاريخي البالغ 37.5% للمرة السادسة خلال سبعة أسابيع.
وانخفضت التوقعات المحايدة -أن تبقى أسعار الأسهم دون تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة- بمقدار 3.8 نقطة إلى 27.5%، لتتراجع دون متوسطها التاريخي البالغ 31.5% للمرة الخامسة خلال ثمانية أسابيع.
وأظهر الاستطلاع بشأن أفضل استثمار طويل الأجل، اهتمام 72.8% من المستثمرين بالأسهم، في مقابل 11.6% رأوا النقد (حسابات التوفير وصناديق أسواق المال)، كما بلغت نسبة المنشغلين بالعقارات المملوكة للقطاع الخاص 8.4%، مقارنة بـ 4.3% يركزون على السلع (بما في ذلك الذهب).
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