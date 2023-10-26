مسح: التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم الأمريكية تسجل أعلى مستوى خلال 5 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لتتجاوز متوسطها التاريخي البالغ 31%، للمرة السادسة خلال ثمانية أسابيع، بالتزامن مع انخفاض نظيرتها الصعودية والمحايدة.

وأظهر أحدث استطلاع أسبوعي من الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، ارتفاع التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم بمقدار 8.6 نقطة إلى 43.2%، وهو أعلى مستوى لها منذ الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو حين بلغت 44.9%.

بينما تراجعت التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 4.8 نقطة إلى 29.3%، لتنخفض دون متوسطها التاريخي البالغ 37.5% للمرة السادسة خلال سبعة أسابيع.

وانخفضت التوقعات المحايدة -أن تبقى أسعار الأسهم دون تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة- بمقدار 3.8 نقطة إلى 27.5%، لتتراجع دون متوسطها التاريخي البالغ 31.5% للمرة الخامسة خلال ثمانية أسابيع.

وأظهر الاستطلاع بشأن أفضل استثمار طويل الأجل، اهتمام 72.8% من المستثمرين بالأسهم، في مقابل 11.6% رأوا النقد (حسابات التوفير وصناديق أسواق المال)، كما بلغت نسبة المنشغلين بالعقارات المملوكة للقطاع الخاص 8.4%، مقارنة بـ 4.3% يركزون على السلع (بما في ذلك الذهب).