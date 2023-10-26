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الدنمارك تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 522 مليون دولار

10/26/2023 11:15:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت حكومة الدنمارك عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3.7 مليار كرونة دانمركية (أكثر من 522 مليون دولار).

وأشارت وزارة الدفاع الدنماركية -في بيان اليوم الخميس وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إلى أن حزمة المساعدات الثالثة عشرة تشمل دبابات من طراز IFV-2 وT-72 وعربات إخلاء مدرعة وذخائر وطائرات بدون طيار.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التقى بوزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن. وخلال الاجتماع ركز الطرفان على تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بطائرات مقاتلة حديثة وأنظمة دفاع جوي جديدة، كما ناقشا التعاون ضمن تحالف الطائرات وتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16، التي من المقرر أن تنقلها الدنمارك وشركاء آخرون إلى أوكرانيا.

وناقش الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن في محادثة هاتفية في وقت سابق أهمية تقديم دعم إضافي طويل الأجل للاقتصاد الكلي لأوكرانيا واتفقا على الخطوات المشتركة المستقبلية في الصيغ الإقليمية والعالمية.

أ. ش. أ

MENAFN26102023000202011048ID1107315124

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