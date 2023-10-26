الدنمارك تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 522 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت حكومة الدنمارك عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3.7 مليار كرونة دانمركية (أكثر من 522 مليون دولار).
وأشارت وزارة الدفاع الدنماركية -في بيان اليوم الخميس وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إلى أن حزمة المساعدات الثالثة عشرة تشمل دبابات من طراز IFV-2 وT-72 وعربات إخلاء مدرعة وذخائر وطائرات بدون طيار.
يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التقى بوزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن. وخلال الاجتماع ركز الطرفان على تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بطائرات مقاتلة حديثة وأنظمة دفاع جوي جديدة، كما ناقشا التعاون ضمن تحالف الطائرات وتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16، التي من المقرر أن تنقلها الدنمارك وشركاء آخرون إلى أوكرانيا.
وناقش الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن في محادثة هاتفية في وقت سابق أهمية تقديم دعم إضافي طويل الأجل للاقتصاد الكلي لأوكرانيا واتفقا على الخطوات المشتركة المستقبلية في الصيغ الإقليمية والعالمية.
أ. ش. أ
MENAFN26102023000202011048ID1107315124
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