النفط يتراجع بنحو 2.5% مسجلًا أدنى تسوية خلال أسبوعين

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمّقت العقود الآجلة للنفط من خسائرها عند تسوية تعاملات الخميس، مع متابعة بيانات أظهرت مرونة أكبر اقتصادات العالم ما يرجح استمرار تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة، بالتزامن مع تقييم الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وحدّ من خسائر الخام، صدور بيانات أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث بنسبة سنوية 4.9% ومقارنة بتوقعات بلغت 4.7%.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، زادت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 4.7% خلال سبتمبر على أساس شهري، أو 13.2 مليار دولار لتصل إلى 297.2 مليار دولار، بعد انخفاض معدل 0.1% في أغسطس، وفي مقابل توقعات بارتفاع بنسبة 1.9%.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.45% بما يعادل 2.2 دولار عند 87.93 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى للعقد في نهاية الجلسة منذ الثاني عشر من أكتوبر.
كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.55% أو 2.18 دولار، ليسجل 83.21 دولار للبرميل، ليسجل العقد أدنى تسوية خلال أسبوعين.
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