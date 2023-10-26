النفط يتراجع بنحو 2.5% مسجلًا أدنى تسوية خلال أسبوعين

MENAFN - Al-Borsa News) عمّقت العقود الآجلة للنفط من خسائرها عند تسوية تعاملات الخميس، مع متابعة بيانات أظهرت مرونة أكبر اقتصادات العالم ما يرجح استمرار تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة، بالتزامن مع تقييم الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وحدّ من خسائر الخام، صدور بيانات أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث بنسبة سنوية 4.9% ومقارنة بتوقعات بلغت 4.7%.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، زادت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 4.7% خلال سبتمبر على أساس شهري، أو 13.2 مليار دولار لتصل إلى 297.2 مليار دولار، بعد انخفاض معدل 0.1% في أغسطس، وفي مقابل توقعات بارتفاع بنسبة 1.9%.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.45% بما يعادل 2.2 دولار عند 87.93 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى للعقد في نهاية الجلسة منذ الثاني عشر من أكتوبر.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.55% أو 2.18 دولار، ليسجل 83.21 دولار للبرميل، ليسجل العقد أدنى تسوية خلال أسبوعين.